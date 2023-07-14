Депутаты поспорили о вечном

Госдума в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете смены пола. Документ за авторством 406 депутатов из всех фракций был одобрен единогласно. Спикер Вячеслав Володин пообещал, что принятые консенсусом поправки непременно воспрепятствуют разрушительным трендам, уже проявившимся на Западе. Впрочем, при обсуждении других проектов, с внешними трендами никак не связанных, между депутатами выявились и серьезные партийные разногласия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев остался доволен единодушием депутатов по вопросу о запрете смены пола

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев остался доволен единодушием депутатов по вопросу о запрете смены пола

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Представлявший поправки о запрете смены пола глава комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев («Единая Россия»; ЕР) поприветствовал присутствовавшего в зале замминистра здравоохранения Олега Салагая и от лица Думы попросил Минздрав при внедрении международных классификационных кодов болезней (МКБ-11) не использовать коды, «которые легализуют педофилию, транссексуальность и так далее», и отменить все принятые ранее подзаконные акты, связанные с процессом смены пола. А спикер Вячеслав Володин рассказал о ситуации в США, где число трансгендеров в 2022 году превысило 1,6 млн человек, включая 340 тыс. подростков. «Вот что могло произойти у нас, если бы мы не вышли на принятие закона, который должен остановить смену пола»,— отметил он, добавив, что Россия — единственная европейская страна, которая «противостоит тому, что происходит в Штатах», и стоит на страже традиционных семейных ценностей.

Заодно господин Володин выразил пожелание, чтобы Минздрав «осознавал, что допустил ошибки, разрешая смену пола», и напомнил, что закон стал плодом совместной работы всех фракций. Депутаты намек поняли и поддержали закон единогласно.

Правда, при обсуждении следующих законопроектов, добрую часть которых презентовали представители оппозиционных фракций, это единодушие практически сошло на нет. Поводом для разногласий всякий раз становилась экономия бюджетных средств, а наиболее жаркие споры разгорелись при обсуждении, казалось бы, безобидного законопроекта КПРФ о бесплатном горячем питании для учащихся средних школ.

Для начала депутат Михаил Берулава вполне миролюбиво доложил, что «проблемы с питанием встанут сейчас достаточно остро», так как доходы многих граждан уменьшатся, а некоторые дельцы захотят сэкономить на качестве продуктов. В ответ первый зампред комитета по просвещению Алена Аршинова (ЕР) не менее спокойно сообщила, что комитет (а значит, и фракция ЕР) не поддержит инициативу — хотя идея и хороша,— так как мера несвоевременна по организационным и финансовым причинам. Требуемые около 100 миллиардов рублей ежегодно — «на текущий момент очень большая цифра», с сожалением отметила она: «Коллеги, я надеюсь, что когда-нибудь мы сможем подойти к такому межфракционному решению, что мы сможем выделить эти деньги, но сегодня вы знаете, куда идут деньги».

«Деньги идут не туда, куда надо»,— не выдержал Николай Коломейцев (КПРФ) и вспомнил о 800-миллиардной прибыли российских банков. «Предлагаю наводить порядок, чтобы они шли туда, куда надо,— ответила госпожа Аршинова.— Когда я сказала, что деньги идут на другие расходы, я говорила, что деньги идут на поддержку участников СВО». С этим тезисом не согласился справоросс Валерий Гартунг и попрекнул власти уже тремя триллионами рублей обратных акцизов для нефтяников. В свою очередь, Ярослав Нилов (ЛДПР) ринулся доказывать, что бесплатное питание нужно ввести еще и для старшеклассников. Деньги он предложил изыскать, среди прочего развивая прогрессивную шкалу налогообложения. «И меньше надо воровать!» — посоветовал господин Нилов.

Вдохновленные поддержкой коллег коммунисты продолжили наступление. «251 миллиард вывезли в прошлом году долларов за рубеж — это что, не деньги, что ли? 44 тысячи предприятий в офшорах налоги платят — это что, не деньги? И можно дальше загибать пальцы»,— перечислял депутат Владимир Кашин, посетовав на отсутствие необходимой для положительного решения политической воли. На нее же сослался и Олег Нилов (СРЗП): «Будет воля политическая президента — значит, вы поддержите, не будет — вы найдете кучу аргументов, лукавых, мягко говоря… Все упирается в деньги? Не в деньги, а в трусость!»

Единороссы на рвение коллег, похоже, обиделись. Замглавы фракции ЕР Виктор Селиверстов пожаловался, что как только закон идет на отклонение, ЕР начинают «поливать всякими нехорошими словами».

«Я бы попросил всех коллег покорректнее, мы вас не оскорбляем и с трибуны вам гадкие слова не говорим, хотя у нас и большинство»,— сказал депутат.

Оппозиционеры к этой просьбе поначалу прислушались, но когда дело дошло до законопроекта СРЗП о запрете взимать с горожан плату за благоустройство прилегающих к дворам территорий, полемика возобновилась. «Все граждане у нас являются не только собственниками, они являются гражданами муниципалитетов, и вообще-то для граждан нормально, когда они участвуют в жизни своего поселения»,— объясняла принцип работы действующего механизма зампред профильного комитета по ЖКХ Светлана Разворотнева (ЕР). В ответ Валерий Гартунг (СРЗП) напомнил, что граждане и так участвуют в жизни своих городов, когда платят налоги в местный бюджет, и припомнил давний рекламный слоган «лучше жевать, чем говорить». На это уже счел нужным отреагировать первый замглавы фракции ЕР Вячеслав Макаров: «Вы слышите, как ведут себя коллеги?.. Это обыкновенная распущенность, так не ведут себя в парламенте!»

Впрочем, напористость оппозиции к желанному для нее результату так и не привела, и голосами думского большинства в лице ЕР эти законопроекты были отклонены.

Григорий Лейба