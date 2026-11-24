Над Говардом Лютником нависла дыра в экспорте
Главу Минторга США обвиняют в попустительстве переправке чипов Nvidia в Китай
Громкое возвращение Дженсена Хуанга на пост главы Nvidia, подстегнувшее котировки компании на 31%, не сняло, а лишь обострило вопрос, кто допустил попадание передовых американских чипов в Китай. Под огнем критики Конгресса и коллег по администрации оказался министр торговли США Говард Лютник, ведомство которого около года тянуло с внесением в черный список крупного покупателя продукции Nvidia — сингапурскую компанию Megaspeed, связанную с бывшей возлюбленной Хуанга и подозреваемую в переправке чипов в КНР. Запоздалые санкции, введенные против этой компании только 23 ноября, не спасли министра от претензий: в декабре его и главу Nvidia ждут на слушаниях в Сенате, а с переходом Конгресса под контроль демократов в январе может встать и вопрос об импичменте Лютника. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.
Пока в понедельник американский фондовый рынок наблюдал за триумфальным возвращением Дженсена Хуанга в Nvidia и взлетом акций компании на 31%, эксперты и законодатели в Вашингтоне задались вопросом о том, были ли действительно устранены риски национальной безопасности. И главное — откуда они на самом деле исходят: от главы частной компании или все-таки от правительства, которое допустило послабления и «дыры» в правилах экспорта, позволившие американским чипам попадать в Китай в обход ограничений.
Под прицелом в итоге оказались не личные связи главы Nvidia, а министр торговли Говард Лютник — бизнесмен с Уолл-стрит, бывший глава финансовой компании Cantor Fitzgerald. Именно при нем администрация сначала возобновила продажи китайским клиентам чипов H20, а затем одобрила поставки более мощных H200.
Кресло под министром закачалось не в первый раз. Еще в феврале отставки Лютника требовали законодатели обеих партий: опубликованные Минюстом материалы по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна показали, что его контакты с будущим главой Минторга продолжались годами. Тогда Лютнику пришлось признать в Сенате, что в 2012 году он с семьей побывал на печально известном острове.
Теперь министру задают другие вопросы — насколько добросовестно он исполнял свои обязанности в части экспортного контроля за чувствительными технологиями. И звучат они не только с Капитолийского холма, но и внутри самой администрации.
Еще 11 ноября Axios сообщал, что на совещании в Ситуационной комнате министр финансов Скотт Бессент открыто упрекал Лютника за то, что сингапурская Megaspeed до сих пор не внесена в черный список Минторга. Позже Бессент подтвердил в эфире CNBC, что Минфин, Пентагон, Госдеп и Управление торгового представителя США месяцами выступали за такое решение, «но кнопка в руках Минторга». В этом ведомстве, впрочем, стычку отрицают. «Это ложь. Министр Бессент и министр Лютник не вели такого разговора»,— заявила пресс-секретарь Министерства торговли.
Megaspeed — облачный провайдер из Сингапура, который за короткое время стал крупнейшим покупателем продукции Nvidia в Юго-Восточной Азии: по данным американских СМИ, он закупил чипов более чем на $4 млрд. Именно с этой компанией связана и Элис Хуанг (или Хуан Лэ в китайской версии) — гражданка КНР и бывший директор Megaspeed, роман с которой в начале ноября признал глава Nvidia.
Американская разведка подозревает ее в связях с Министерством госбезопасности КНР: во время романа с Дженсеном Хуангом она, по их данным, поддерживала контакт с сотрудником китайской спецслужбы. Ее сестра значится среди учредителей шанхайской компании, чьи дата-центры работали на подпадающих под ограничения чипах Nvidia. Megaspeed сдает вычислительные мощности клиентам, в том числе китайским, и подозрения в том, что часть чипов ушла в Китай в обход американских ограничений, появились давно. По данным Bloomberg, компания ввезла на десятки тысяч чипов больше, чем Nvidia обнаружила при проверке ее дата-центров на месте.
Минторг начал расследование против Megaspeed еще в 2024 году, а в июне 2025-го Nvidia сама внесла эту компанию в список тех, кому ее продукция не должна продаваться. Тем не менее, по данным The New York Times, замминистра Джеффри Кесслер позже свернул расследование, а по данным Financial Times, ведомство тянуло с внесением Megaspeed в черный список вопреки позиции других агентств.
Источники же Axios утверждают, что Лютник весь последний год сводил на нет усилия коллег, опасаясь обострить торговую войну с Китаем. По данным американских законодателей, в целом администрация одобрила в текущем году продажу китайским компаниям более 800 тыс. продвинутых чипов.
Лишь в понедельник, 23 ноября стало известно, что Минторг все-таки внес Megaspeed в черный список. Согласно решению ведомства, опубликованному в Федеральном реестре, в список попали семь структур из Сингапура, Малайзии и Таиланда, включая аффилированные с Megaspeed компании, из-за «значительного риска» того, что они участвуют или могут быть вовлечены в перенаправление передовых вычислительных товаров неавторизованным конечным пользователям. Это первое пополнение списка более чем за год.
То, что решение принималось так долго, вызвало острую дискуссию в американском обществе.
По данным журналистки The New York Times Мэгги Хаберман, Трамп собирался уволить Лютника еще после скандала с Эпштейном, но передумал после того, как тот пожертвовал $25 млн на его президентскую библиотеку.
Как утверждает Хаберман, президент говорил, что терпит выходки министра только потому, что тот «дал» ему эти деньги «за одну секунду». Нынешний скандал, судя по всему, этого пока не изменил: официально Белый дом по-прежнему поддерживает министра. Однако запоздалое решение о санкциях против Megaspeed вряд ли снимет вопросы к главе Минторга. По обе стороны политического спектра в Конгрессе обещают добиваться расследования.
Глава банковского комитета Сената Тим Скотт пригласил самого Хуанга на слушания 3 декабря, а Лютника — на 10 декабря, пригрозив повестками в случае отказа. Демократы Элизабет Уоррен и Крис Кунс, которым с января предстоит возглавить банковский комитет и комитет по международным делам Сената, параллельно потребовали от администрации сохранить все документы по делу.
Старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (CNAS) Эмили Килкрис в эфире Bloomberg в понедельник напомнила, что одним из главных требований избирателей, которые отдали голоса за демократов и привели их к власти, были расследования коррупции. В этой связи эксперт также задалась вопросом, не слишком ли сильно нынешний кабинет сросся с Кремниевой долиной и лоббистами с Уолл-стрит. Кроме того, она отметила, что быстрое возвращение Хуанга к исполнению обязанностей (что, по слухам, пролоббировали президент Трамп и вице-президент Джей ди Вэнс) вызывает вопросы о том, насколько серьезно в правительстве относятся к национальной безопасности, ведь расследования такого рода обычно длятся годами, а не завершаются за пару недель.