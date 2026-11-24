Путин 25 ноября встретится с султаном Брунея в Москве
Президент России Владимир Путин и султан Брунея Хассанал Болкиах проведут переговоры в Москве 25 ноября. Султан прибудет в Россию с государственным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.
На встрече стороны обсудят, как расширить политический диалог и торгово-экономическое сотрудничество двух государств, а также связи в культуре и образовании. В повестку переговоров войдут и актуальные вопросы международной и региональной политики.
Россия и Бруней установили дипломатические отношения 1 октября 1991 года. Брунейское посольство открылось в Москве в 1998 году. Российское дипломатическое представительство в Брунее работает с февраля 2010 года.