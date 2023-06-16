Путин: при другой администрации президента США конфликта на Украине могло не быть

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что если бы была другая администрация президента США, то конфликт на Украине мог бы пойти по мирному плану.

По словам господина Путина, от этого плана «на Украине и в других западных столицах отказались». Видимо, речь идет о переговорах, которые шли между Россией и США, Россией и ЕС, Россией и НАТО в декабре 2021 года.

Президент сказал, что сейчас «никаких контактов» российских и американских официальных лиц нет. «Если есть желание с нами вести диалог — пожалуйста», — добавил глава государства. Он добавил, что Россия не отказывается от диалога с США. После он добавил, что Запад не захотел вести с Россией разговор, но «они захотят, а мы уже посмотрим» (прямую трансляцию вел телеканал «Россия 24»).

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».