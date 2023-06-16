Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин: мои еврейские друзья говорят, что Зеленский не еврей, а позор еврейского народа

Президент России Владимир Путин после выступления на пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на вопросы ведущего, высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Мои еврейские друзья говорят, что Зеленский не еврей, а позор еврейского народа»,— заявил Владимир Путин. «Он своими действиями прикрывает этих уродов, неонацистов»,— добавил господин Путин, отвечая на другой вопрос.

13 июня Владимир Путин на встрече в Кремле с военкорами сказал про Владимира Зеленского: «Я вообще удивляюсь: как человек, у которого в жилах течет еврейская кровь, который возглавляет государство Украина, как он может поддерживать неонацистов — я просто не понимаю этого».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...