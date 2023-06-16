Путин: выбранная в прошлом году стратегия развития России сработала

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного форума (ПМЭФ) заявил, что выбранная властями страны стратегия развития экономики сработала. Он отметил, что руководство страны отказалось от перехода к командно-административной модели экономики, а решило расширять свободу предпринимательской деятельности и рыночные механизмы.

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Фото: Алексей Даничев / Фотохост-агентство РИА Новости Владимир Путин

Фото: Алексей Даничев / Фотохост-агентство РИА Новости

«В прошлом году перекраивалась вся ткань хозяйственной и деловой жизни. Но сегодня можно уверенно сказать, что стратегия, выбранная государством и бизнесом сработала. ВВП вырос за второй квартал 2023 года на 3,3% в годовом выражении. Обращает на себя динамика ненефтегазовых доходов. За январь-май они выросли на 9,1%, что заметно выше прогнозов. При этом в мае темп составил +28,5 %»,— отметил глава государства.

По его словам, расходы и доходы госбюджета страны позволяют государству исполнять все свои социальные обязательства. «Теперь финансовые возможности России позволяют держать курс на сокращение бедности и неравенства. Рост реальных доходов граждан пока скромный, но эта тенденция должна усилиться в текущем году»,— добавил он.

Пленарная сессия ПМЭФ проходит с участием президента Алжира Абдельмаджид Теббун, модератором является американский журналист и политолог Дмитрий Саймс. «Президент Путин универсально рассматривается исторической фигурой, чьи решения оказывают огромное влияние на судьбы России и более широко — на будущее всего человечества»,— отметил он, представляя российского президента.