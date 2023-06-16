Путин ответил фразой «хрен им» на призывы сократить ядерное вооружение

Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что использование ядерного оружия Россией теоретически возможно, но сейчас в этом нет необходимости. На вопрос о сокращении ядерного вооружения глава государства ответил: «Хрен им». Он добавил, что «первые ядерные заряды» доставлены на территорию Белоруссии.

«У нас такого (ядерного.— “Ъ”) оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и все время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по их сокращению. Хрен им, понимаете? Как у нас в народе говорят»,— сказал Владимир Путин.

Президент заявил, что применение ядерного оружия возможно для России, если создается угроза территориальной целостности, суверенитету и существованию российского государства. При этом он отметил, что у России сейчас нет такой необходимости.

Глава государства также сообщил, что работа по размещению ядерного оружия в Белоруссии будет завершена до конца года.

9 июня Владимир Путин заявил, что размещение российского ядерного оружия на белорусской территории начнется сразу же после завершения 7–8 июля подготовки сооружений для него. О размещении в Белоруссии ядерного оружия президент России сообщил 25 марта. По словам российского посла в Минске, оружие разместят на западных границах Союзного государства.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2022 году РФ и США нарастили число развернутых ядерных боеголовок. США за год увеличили число развернутых боеголовок с 1744 до 1770, Россия — с 1588 до 1674, следует из отчета SIPRI.

21 февраля Владимир Путин сообщил о приостановке Россией участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Москва обвиняла Вашингтон в неисполнении центральных положений договора. 1 июня Госдеп сообщил, что США прекращают передачу России информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений. Российское посольство в США заявило, что Москва не изменит свою позицию по ДСНВ в связи с решением Вашингтона.

Подробнее о попытках США убедить Россию вновь начать выполнять ДСНВ — в материале «На нет и данных нет».