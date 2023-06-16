Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин ответил фразой «хрен им» на призывы сократить ядерное вооружение

Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что использование ядерного оружия Россией теоретически возможно, но сейчас в этом нет необходимости. На вопрос о сокращении ядерного вооружения глава государства ответил: «Хрен им». Он добавил, что «первые ядерные заряды» доставлены на территорию Белоруссии.

«У нас такого (ядерного.— “Ъ”) оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и все время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по их сокращению. Хрен им, понимаете? Как у нас в народе говорят»,— сказал Владимир Путин.

Президент заявил, что применение ядерного оружия возможно для России, если создается угроза территориальной целостности, суверенитету и существованию российского государства. При этом он отметил, что у России сейчас нет такой необходимости.

Глава государства также сообщил, что работа по размещению ядерного оружия в Белоруссии будет завершена до конца года.

9 июня Владимир Путин заявил, что размещение российского ядерного оружия на белорусской территории начнется сразу же после завершения 7–8 июля подготовки сооружений для него. О размещении в Белоруссии ядерного оружия президент России сообщил 25 марта. По словам российского посла в Минске, оружие разместят на западных границах Союзного государства.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2022 году РФ и США нарастили число развернутых ядерных боеголовок. США за год увеличили число развернутых боеголовок с 1744 до 1770, Россия — с 1588 до 1674, следует из отчета SIPRI.

21 февраля Владимир Путин сообщил о приостановке Россией участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Москва обвиняла Вашингтон в неисполнении центральных положений договора. 1 июня Госдеп сообщил, что США прекращают передачу России информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений. Российское посольство в США заявило, что Москва не изменит свою позицию по ДСНВ в связи с решением Вашингтона.

Подробнее о попытках США убедить Россию вновь начать выполнять ДСНВ — в материале «На нет и данных нет».

Темы:

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...