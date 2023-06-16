Путин назвал атаки на приграничные регионы попытками спровоцировать «мощные ответные действия»

Президент России Владимир Путин считает, что атаки украинских сил на Белгородскую область и удар беспилотников по Кремлю — это попытка спровоцировать Россию на «мощные ответные действия». Однако никакого реального военного смысла такие атаки не имеют, добавил он.

«Это попытка спровоцировать нас на конкретные серьезные, мощные действия. Вот эта попытка нанести ущерб Кремлю, резиденции президента РФ, атаки на Белгородскую область, соседние регионы России — это все попытка спровоцировать нас на ответные действия»,— сказал господин Путин.

По его словам, действия украинских военных связаны с тем, что в Киеве и на Западе «думают, что мы начнем на кнопки нажимать, но в этом нет необходимости». Россия «не готова нажимать ни на какие кнопки», так как заметных военных успехов у украинской армии нет, сказал господин Путин.

В случае продолжения подобных действий может быть создан «санитарный кордон», предупредил Владимир Путин. Впервые о создании подобной зоны президент заявил во время встречи с российскими военкорами 13 июня. Тогда он говорил, что такая зона будет создана, чтобы ВСУ не смогли «достать нас».

Об атаке на кремлевскую резиденцию Владимира Путина в Москве пресс-служба Кремля сообщила 3 мая. Российские власти обвинили в атаке Украину. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность Киева к случившемуся.

На территорию Белгородской области с весны 2023 года несколько раз проникали диверсионные группы из числа участников воюющего на стороне ВСУ «Русского добровольческого корпуса», по факту каждой из атак СКР возбуждены уголовные дела по статье о теракте.

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Александр Кислов