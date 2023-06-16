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Коммерсантъ FM
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Путин поручил завершить до конца года перевод активов бизнеса РФ в российскую юрисдикцию

Президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ-23 поручил ускорить возвращение активов отечественного бизнеса в юрисдикцию РФ. Сделать это нужно до декабря текущего года, отметил президент.

«Я прошу правительство в контакте с деловым сообществом ускорить возвращение активов в ключевых отраслях в российскую юрисдикцию. В том числе упростить процедуру перехода бизнеса в Россию и его регистрацию в специальных административных районах в тех случаях, когда такой переезд, образно говоря, блокируется зарубежной стороной либо вовсе не предусмотрен в их законодательстве. Сделать это надо до декабря текущего года»,— сказал Владимир Путин.

Во время послания Федеральному собранию в феврале глава государства призвал к деофшоризации российского бизнеса. В мае замглавы Минэкономики Илья Торосов сообщил, что ведомство разрабатывает меры, которые помогут отечественному бизнесу перейти в российскую юрисдикцию, обойдя иностранные запреты.

16 мая Госдума в первом чтении приняла законопроект о новой процедуре «переезда» иностранных компаний в российские специальные административные районы (САР). В начале июня эксперты Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства раскритиковали этот законопроект.

8 июня Минэкономики представило план по деофшоризации бизнеса. Он, в частности, предполагает налоговые льготы, защиту акционеров, упрощение переезда и донастройку регулирования международных фондов.

Подробнее о механизме по деофшоризации бизнеса — в материале «К "русским офшорам" проложат новый путь».

Эрдни Кагалтынов

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