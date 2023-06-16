Путин усомнился в успехе контрнаступления ВСУ

Президент России Владимир Путин не считает, что вооруженным силам Украины удастся добиться успеха при контрнаступлении. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, господин Путин рассказал о бое на запорожском направлении, который на тот момент шел «прямо сейчас».

«К первому краю подошли, потеряли несколько танков, там бой идет в данный момент времени. Я думаю, что у вооруженных сил Украины шансов здесь нет, шансов не будет. Так же, как и на других направлениях. В этом я не сомневаюсь»,— сказал господин Путин (прямую трансляцию вел канал «Россия 24»).

Он привел данные, согласно которым при контрнаступлении, которое идет примерно неделю, вооруженные силы Украины потеряли 186 танков и 418 бронемашин различного класса. Минобороны Украины, официальные украинские лица эти данные не комментировали.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».