Путин предложил амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям

Президент России Владимир Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период моратория на штрафы. Это нужно, чтобы избежать привлечения к ответственности задним числом, пояснил президент.

«Предлагаю объявить амнистию по вынужденным валютным нарушениям, которые были допущены во время действия моратория»,— заявил господин Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

Кроме того, по его словам, мораторий на штрафы за нарушение валютного законодательства в случае недружественных действий других стран продлят на 2024 год. Президент также заявил, что считает правильным пойти навстречу российскому бизнесу в этом вопросе.

Мораторий на штрафы был введен в феврале 2022 года. Он применяется, если требования валютного контроля не выполнялись из-за введенных санкций. До введения моратория нарушителям грозил административный штраф: для юрлиц — в 75-100% от суммы незаконной валютной операции, для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. руб.

Александр Кислов