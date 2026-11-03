На выборах в Конгресс США закрылись первые избирательные участки
В США на промежуточных выборах в Конгресс и Палату представителей закрылись первые избирательные участки — в 2:00 мск подсчет голосов начался в штатах Кентукки и Индиана.
После подсчета первых голосов в Кентукки на выборах в Сенат лидирует кандидат от Республиканской партии Энди Барр. На выборах в Палату представителей также лидируют республиканцы.
В Индиане голосование проходило только за членов Палаты представителей. В трех округах лидируют демократы, в трех — республиканцы, еще в двух подсчет голосов не начался.
Всего на промежуточных выборах в США будут избраны 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. Последние участки для голосования закроются в 8:00 мск.