Путин: Россия постепенно слезает с нефтяной иглы

Президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что Россия постепенно слезает с «нефтяной иглы», реальный сектор экономики «набирает обороты».

«Российская часть аудитории наверняка помнит и знает, мы всегда говорили: "Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы"? Ну вот, постепенно эта тенденция набирает оборот»,— сказал президент.

Владимир Путин упомянул динамику ненефтегазовых доходов. За январь—май они выросли на 9,1%, что «заметно выше прогнозов». В мае темп составил +28,5%. «Это важный индикатор того, что реальный сектор нашей экономики, его обрабатывающие предприятия, сфера торговли и услуг развиваются и набирают обороты»,— подчеркнул глава государства.

В Минэкономики говорили, что в 2023 году нефтегазовый экспорт сократится на 6,7% в реальном выражении, ненефтегазовый экспорт будет восстанавливаться за счет переориентации поставок в дружественные и нейтральные страны. Согласно прогнозам ведомства, ненефтегазовый экспорт будет расти опережающими темпами (в среднем на 4,1% в год).

За пять месяцев 2023 года нефтегазовые доходы сократились на 50% относительно прошлого года, а дефицит бюджета составляет 3 трлн руб. В рамках борьбы с дефицитом правительство, в частности, одобрило проект закона о введении налога на сверхприбыль прошлых лет. Взнос в федеральный бюджет можно будет выплатить в размере 5% в 2023 году или 10% — в 2024-м.

Минфин на фоне необходимости пополнения бюджета хочет лишить выработанные месторождения, на которые приходится более четверти добычи нефти в РФ, налоговых льгот. Речь идет о вычете из НДПИ в размере 20%, который должен был заработать в 2024 году. Как писал «Ъ», перенос может принести бюджету примерно 460 млрд руб. в течение трех лет.

Лусине Баласян