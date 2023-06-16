Путин предложил в два раза увеличить порог ущерба по нескольким уголовным статьям

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, предложил как минимум в два раза повысить пороги крупного и особо крупного имущественного ущерба по нескольким уголовным статьям.

«У нас больше десяти лет не менялись пороги крупного и особо крупного имущественного ущерба, который не связан с хищениями, а также за нарушения авторских и смежных прав. На последнее я хотел бы обратить особое внимание, поскольку сейчас иностранные компании сами отказываются поставлять программное обеспечение и другие услуги»,— пояснил глава государства.

Владимир Путин порекомендовал повысить пороги ущерба для экономического состава преступления, где не применяется лишение свободы. Он уточнил, что имеет в виду уклонение от раскрытия информации по законодательству о ценных бумагах.

Согласно УК РФ, крупный размер ущерба по основным составам о хищениях составляет 250 тыс. руб., особо крупный — 1 млн руб. При нарушении авторских и смежных прав крупным считается ущерб, при котором стоимость экземпляров произведений или фонограмм превышает 100 тыс. руб., а в особо крупном размере — 1 млн руб.

Лусине Баласян