«Мы понимаем, как это сделать»

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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По итогам 2022 года Китай экспортировал в Россию на 33,4% больше год к году. Каждый десятый новый автомобиль в России продается по параллельному импорту. В марте 2023 года продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 10,6% относительно прошлого года. На заводе «Автотор» начали сборку автомобилей китайской марки BAIC. Член наблюдательного совета концерна Porsche Зигфрид Вольф предложил Владимиру Путину восстановить российский автопром и наладить выпуск машин «Волга» и «Победа». Завод «Москвич» к 2025 году разработает электромобиль на собственной платформе.

День 410-й. 9 апреля. Воскресенье

09.04.2023 23:59

Продажи новых автомобилей в Санкт-Петербурге, судя по статистике первичных регистраций, растут: в марте обладателей новых авто стало на 9% больше, чем в феврале. Тем не менее квартальные показатели все еще на 42% меньше, чем в первом квартале прошлого года, и более чем вдвое ниже, чем в январе — марте «досанкционного» 2021 года, когда было зарегистрировано 20 985 автомобилей. Эксперты обращают внимание на отставание темпов восстановления петербургского авторынка от общероссийских и прогнозируют дальнейшее изменение структуры продаж в пользу иностранных марок.

День 408-й. 7 апреля. Пятница

07.04.2023 20:40

Австрийский бизнесмен предложил Владимиру Путину восстановить российский автопром и наладить выпуск машин «Волга» и «Победа». По мнению члена наблюдательного совета концерна Porsche Зигфрида Вольфа, для этих целей можно использовать заводы группы Volkswagen, которые остались в России. В январе он якобы написал тайное письмо российскому президенту, с содержанием которого ознакомилось издание Der Spiegel. По плану бизнесмена, производство машин можно наладить на площадках в Калуге и Нижнем Новгороде, где до 2022 года собирали некоторые модели Skoda. Однако ни в группе Volkswagen, ни в концерне Porsche ничего не знают о предложениях австрийского бизнесмена.

07.04.2023 12:29

Программа производства на заводе «Автотор» расширилась. В дополнение к седану и двум кроссоверам китайского бренда Kaiyi, которые выпускаются на предприятии с начала года, освоены теперь модели и другой китайской марки — BAIC. Первый из официальных автосалонов для новых BAIC российской сборки открылся в крупнейшем столичном дилерском комплексе Major Auto.

07.04.2023 12:01

Компания Changan вывела на российский рынок новую модель — флагманский кроссовер CS95.

07.04.2023 10:52

Японские и немецкие автомобили стали самыми востребованными параллельно импортированными машинами — на них приходится примерно 80% всех продаж транспортных средств, которые ввезены в страну таким способом. В топ-10 вошли бренды Toyota, Mitsubishi, BMW и Mercedes-Benz. Предложение этих машин почти полностью закрывают нынешний спрос.

07.04.2023 06:27

По итогам 2022 года Китай экспортировал в Россию 162 тыс. автомобилей, что на 33,4% больше год к году, сообщил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй. По его словам, доля марок китайских машин на российском рынке выросла более чем в два раза — с 7% до 19,2%.

День 407-й. 6 апреля. Четверг

06.04.2023 15:43

Завод «Москвич» к 2025 году разработает электромобиль на собственной платформе, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. «Мы с самого первого дня ставили себе задачу разработать электрическую машину на собственной платформе. Мы планируем, что в 2024-2025 году появится своя модель, разработанная в России, у которой будет своя батарея — не просто собранная у нас, а с ключевыми элементами российского производства. Мы планируем, что у автомобиля также будет российский электродвигатель и ходовая часть, — пояснил господин Ликсутов. — Мы понимаем, как это сделать. У нас есть технологический партнер — компания КАМАЗ с серьезным инженерным потенциалом, знаниями и навыками. У нас также есть свои специалисты, в том числе выпускники Бауманки, МФТИ и других лучших вузов страны».

06.04.2023 13:24

В объемном выражении рынок официальных дистрибуторов продолжает выглядеть скромно: реализовано лишь 48,4 тыс. машин, а сократить темпы падения помогла низкая база начала кризиса в марте 2022 года. Лидировать на рынке продолжает АвтоВАЗ, но по итогам первого квартала почти 20% рынка пришлось на марки Chery Group.

06.04.2023 12:05

В марте 2023 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 10,6% относительно прошлого года, в феврале продажи упали на 62,1% по сравнению с 2022 годом. В статистику не включены продажи марок BMW, Mercedes-Benz, Chery, Exeed и Evolute в связи с решением этих автопроизводителей изменить публикацию данных о продажах с ежемесячных на ежеквартальные.

06.04.2023 11:38

Каждый десятый новый автомобиль в России продается по параллельному импорту, в феврале 2023 года число реализованных машин, ввезенных в страну по такой схеме, по сравнению с январем выросло на 16%.

День 406-й. 5 апреля. Среда

05.04.2023 20:51

Правило больше не работает — прошлогодние автомобили будут дорожать, а не дешеветь. В первую очередь это касается машин, ввезенных по параллельному импорту, на такие авто практически нереально делать скидки, как это было до кризиса.

05.04.2023 22:08

Правкомиссия по иностранным инвестициям готовится в ближайшее время рассмотреть продажу российских активов Hyundai и Volkswagen. Несмотря на иски ГАЗа в отношении VW, «Авилон» не затормозил согласование сделки и готов купить завод в Калуге. Вероятнее всего, после сделки там будет запущено производство китайских Chery. На активы Hyundai, которая уже списала более 10 млрд руб. от обесценения активов в РФ, претендуют казахстанские игроки, которые могут сохранить в Петербурге выпуск комплектующих для своих сборочных площадок в Казахстане.

День 405-й. 4 апреля. Вторник

04.04.2023 20:14

«Все сегменты, кроме кроссоверов, пустые, поэтому примет новые машины рынок или нет, будет зависеть от того, какие это модели, каких размеров, с какими потребительскими свойствами, но самое главное — это их цена», — директор «Автостата» Сергей Целиков в комментарии к новости о том, что в России начали собирать еще один китайский бренд автомобилей — BAIC.

04.04.2023 15:16

Объявлено, что в этом году к нынешнему «Москвичу 3» и его электрической модификации добавятся еще две модели — седан и кроссовер. Обещанный седан — это скорее всего JAC J7, кроссовер — это, вероятно, модель Sehol X6.

04.04.2023 15:08

Китайские автопроизводители постепенно вытесняют с местного рынка иностранные компании. Статистика продаж за последние годы показывает, что доля зарубежных производителей на рынке Китая сократилась с 61% в 2020 году до 41% по итогам 2022-го. Аналитики Bloomberg уверены, что по итогам 2023 года доля иностранных производителей на рынке окажется гораздо ниже 50%.

04.04.2023 14:40

«Автотор» начал производство китайского кроссовера BAIC X35 и седана BAIC U5 plus. Начать их продажи планируется во втором квартале 2023 года. До конца года планируется выход на российский рынок еще пяти моделей бренда, но не уточняется, каких именно.

04.04.2023 12:03

Завод «Москвич» показал седан «Москвич 6», который станет серийной моделью в 2023 году.

«Осмотрел новую модель — яркий динамичный седан 'Москвич 6'. Этот современный комфортный автомобиль с продуманной эргономикой будет отличным выбором для ежедневных поездок по городу. Производство и продажу запустим во второй половине года», — заявил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

День 404-й. 3 апреля. Понедельник

03.04.2023 20:02

В ходе рассмотрения иска группы ГАЗ к Volkswagen стало известно о выплатах, которые VW и так осуществлял ГАЗу после прекращения контрактной сборки.

03.04.2023 16:05

Акции «Соллерса» на Мосбирже росли более чем на 60%. Корпоративных новостей компания 3 апреля не публиковала.

03.04.2023 15:21

СКР возбудил уголовное дело после взрыва в Мелитополе автомобиля главы администрации одного из районов Запорожской области.

03.04.2023 13:19

Арбитражный суд Нижегородской области частично снял арест с российских активов Volkswagen, замороженных по иску группы ГАЗ Олега Дерипаски на 15,5 млрд руб. Обеспечительные меры отменены в отношении движимого и недвижимого имущества автоконцерна в Калуге, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

03.04.2023 10:02

В розыск объявлен автомобиль Volkswagen Polo, на котором подозреваемая Дарья Трепова могла покинуть кафе в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв, сообщил источник РЕН ТВ.

03.04.2023 08:36

В центре Мелитополя в Запорожской области взорван автомобиль, информация о пострадавших уточняется, сообщили в экстренных службах.

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