«Приходят новости о "Москвиче" и по другим каналам»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие автомобили дополнят линейку марки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Каждый день не перестаешь удивляться, сколько новых способов коммуникации с гражданами сегодня придумано. Едешь в трамвае, а тебе известные артисты рассказывают, что открылась Большая кольцевая линия метро. Или вот вчера включаю в смартфоне приложение «Парковки Москвы» и вместо карты местности и цены вижу плашку: «Современные автомобили "Москвич" уже в продаже в 25 городах России. Цена от 1,97 млн руб.». Если кликнуть, попадаешь на сайт автопроизводителя.

Главное — не увлечься и успеть вовремя оплатить парковку. Потому что жалоба, что тебя отвлекли "Москвичом", едва ли будет аргументом для отмены штрафа.

Приходят новости о столичной марке и по другим каналам. Например, на днях было объявлено, что в этом году к нынешнему «Москвичу 3» и его электрической модификации добавятся еще две модели — седан и кроссовер. Новость сопровождалась тизером: на черном фоне два силуэта.

Поскольку никаких подробностей не сообщалось, то журналисты вынуждены были сами накладывать эти силуэты на фотографии в том же ракурсе актуальных моделей марки JAC — именно этого китайского партнера «Москвич» выбрал для возрождения бренда. Так вот получается, что обещанный седан — это скорее всего JAC J7, симпатичный такой автомобиль с селектором управления роботизированной коробкой, как будто выточенной из целого куска алюминия, и огромным, как у Tesla, вертикальным планшетом на центральной консоли. Снаружи автомобиль тоже выглядит достойно. Говорят, над его дизайном трудились итальянцы.

Сейчас такая машина, произведенная в Казахстане, стоит под 2 млн руб., и едва ли эмблемы «Москвича» сделают модель дешевле.

Изображенный на тизере кроссовер — это, вероятно, модель Sehol X6. Sehol — это суббренд компании JAC, созданный в партнерстве с немецким концерном Volkswagen. Этот кроссовер даже по габаритам совпадает с VW Tiguan. Можно сказать, что хорошо знакомая нам немецкая машина вернется к нам под китайской маской, но с эмблемой «Москвич».