Суд снял арест с завода Volkswagen в Калуге

Арбитражный суд Нижегородской области частично снял арест с российских активов Volkswagen, замороженных по иску группы ГАЗ Олега Дерипаски на 15,5 млрд руб. Обеспечительные меры отменены в отношении движимого и недвижимого имущества автоконцерна в Калуге, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Группа ГАЗ подала иск к Volkswagen о взыскании 15,6 млрд руб. ущерба от ухода германского автоконцерна с нижегородской площадки, а также потребовала признать незаконным расторжение соглашения о контрактной сборке автомобилей, принятое Volkswagen в связи с событиями на Украине. По заявлению ООО «Автомобильный завод ГАЗ» были арестованы все российские активы Volkswagen, о продаже которых концерн договаривался с потенциальными российскими покупателями.

На судебном заседании сегодня, 3 апреля, представители Volkswagen доказали, что объем обеспечения иска на 15,6 млрд руб. завышен, поскольку российские активы ответчика оцениваются в 47,5 млрд руб., которых хватит для погашения ущерба, если заявление ГАЗа будет удовлетворено. Кроме того, в рамках соглашения о контрактной сборке машин на нижегородской площадке ГАЗа истцу выплачено порядка 4 млрд руб., соответственно, исковая сумма сократилась до 11,6 млрд руб., отметила представитель ответчика.

По ее словам, концерну необходимо поддерживать работоспособность остановленной производственной площадки в Калуге, где арестованы земельные участки кадастровой стоимостью 3 млрд руб., цеха и оборудование стоимостью порядка 20 млрд руб. В итоге суд удовлетворил ходатайство Volkswagen в этой части. Представители ГАЗа сообщили «Ъ», что определятся с перспективами обжалования решения суда, когда ознакомятся с его мотивировочной частью.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород