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Коммерсантъ FM
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Параллельный заезд

Какие иномарки чаще всего приобретают в России

Японские и немецкие автомобили стали самыми востребованными параллельно импортированными машинами — на них приходится примерно 80% всех продаж транспортных средств, которые ввезены в страну таким способом, подсчитали в ВТБ. В топ-10 вошли бренды Toyota, Mitsubishi, BMW и Mercedes-Benz. И, как отмечают опрошенные “Ъ FM” импортеры, предложение этих машин почти полностью закрывают нынешний спрос. На этом фоне аналитики ожидают постепенного восстановления авторынка в ближайшие месяцы. Но далеко не все его участники настроены оптимистично. Тему продолжит Владислав Викторов.

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Как и в докризисный период, автомобилисты по-прежнему отдают предпочтение кроссоверам. В топ-10 самых востребованных «параллельных» машин, составленный ВТБ, попали Toyota Land Cruiser Prado и RAV4, Mitsubishi Montero Sport, а также BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. В феврале их продажи увеличились на 16% по сравнению с январем. В итоге сейчас каждая десятая проданная иномарка завезена в страну по схеме параллельного импорта.

С выводами аналитиков согласен учредитель компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян, который занимается импортом авто. Но в его личном рейтинге первые места занимают именно немецкие марки: «У нас на первом месте находится BMW, затем следуют Audi и Mercedes-Benz. Автомобили бизнес-класса часто берут в лизинг. Популярностью в основном пользуются кроссоверы, и очень большой спрос на BMW X7, потому что модель недавно пережила рейсталинг».

Выгодно ли приобретать автомобиль по параллельному импорту

Выгодно ли приобретать автомобиль по параллельному импорту

Между тем собеседников “Ъ FM” удивило, что в рейтинг ВТБ не попали автомобили корейских брендов, ведь в последние месяцы крупные кроссоверы от Kia и Hyndai пользуются повышенным спросом. Но Минпромторг включил эти бренды в список для параллельного ввоза только месяц назад. При этом бюджетных моделей на рынке по-прежнему нет. Единственный автомобиль, который попал в список, это Chevrolet Cobalt. Но с учетом цены, сформированной в том числе за счет таможенных пошлин и других надбавок, покупателей на них найдется немного, подчеркнул руководитель автосалона «Бовид» Денис Кушанашвили:

«Спрос сформировался только потому, что люди изначально планировали что-то подобное купить, и на это был предусмотрен бюджет. То есть это можно назвать вынужденным приобретением. Потому что какие-то машины выходят из строя, а многие представители среднего класса часто не мыслят себя без автомобиля, поэтому буквально сейчас заскакивают в последний вагон уходящего поезда».

Что мешает снижению стоимости прошлогодних машин

Что мешает снижению стоимости прошлогодних машин

При этом в целом авторынок постепенно восстанавливается, и уже в марте продажи упали лишь на 11% против 43% в феврале, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. Но они не учитывают параллельный импорт, отметил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков: «Достаточно много уже автомобилей импортируется, минуя дистрибуторские сети. Если смотреть на число регистраций ТС, то порядка 70 тыс. новых легковушек было реализовано в марте 2023-го.

Падение еще пока есть, но оно незначительное. Думаю, что в апреле мы уже увидим рост продаж, плюс 50-70% к предыдущему периоду».

Однако собеседники “Ъ FM” среди параллельных импортеров настроены менее оптимистично и отмечают, что сейчас в страну все еще активно поступают машины, которые были закуплены в конце прошлого года. Но уже осенью такого потока не будет, уверен Арарат Мардоян: «Да, автомобили есть, но их сложно выкупить из-за проблем с трансакциями. Даже банки дружественных России стран в подавляющем большинстве придерживаются санкционной политики.

Ближе к осени, скорее всего, снова будет наблюдаться некий дефицит, а цены, естественно, вырастут, это неизбежно».

Поэтому о расширении ассортимента в перспективе можно говорить лишь в контексте того, что китайские компании будут наращивать свое присутствие. Они, впрочем, уже сейчас заняли почти всю первую пятерку среди лидеров продаж.

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