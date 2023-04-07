Параллельный заезд

Японские и немецкие автомобили стали самыми востребованными параллельно импортированными машинами — на них приходится примерно 80% всех продаж транспортных средств, которые ввезены в страну таким способом, подсчитали в ВТБ. В топ-10 вошли бренды Toyota, Mitsubishi, BMW и Mercedes-Benz. И, как отмечают опрошенные “Ъ FM” импортеры, предложение этих машин почти полностью закрывают нынешний спрос. На этом фоне аналитики ожидают постепенного восстановления авторынка в ближайшие месяцы. Но далеко не все его участники настроены оптимистично. Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Как и в докризисный период, автомобилисты по-прежнему отдают предпочтение кроссоверам. В топ-10 самых востребованных «параллельных» машин, составленный ВТБ, попали Toyota Land Cruiser Prado и RAV4, Mitsubishi Montero Sport, а также BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. В феврале их продажи увеличились на 16% по сравнению с январем. В итоге сейчас каждая десятая проданная иномарка завезена в страну по схеме параллельного импорта.

С выводами аналитиков согласен учредитель компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян, который занимается импортом авто. Но в его личном рейтинге первые места занимают именно немецкие марки: «У нас на первом месте находится BMW, затем следуют Audi и Mercedes-Benz. Автомобили бизнес-класса часто берут в лизинг. Популярностью в основном пользуются кроссоверы, и очень большой спрос на BMW X7, потому что модель недавно пережила рейсталинг».

Между тем собеседников “Ъ FM” удивило, что в рейтинг ВТБ не попали автомобили корейских брендов, ведь в последние месяцы крупные кроссоверы от Kia и Hyndai пользуются повышенным спросом. Но Минпромторг включил эти бренды в список для параллельного ввоза только месяц назад. При этом бюджетных моделей на рынке по-прежнему нет. Единственный автомобиль, который попал в список, это Chevrolet Cobalt. Но с учетом цены, сформированной в том числе за счет таможенных пошлин и других надбавок, покупателей на них найдется немного, подчеркнул руководитель автосалона «Бовид» Денис Кушанашвили:

«Спрос сформировался только потому, что люди изначально планировали что-то подобное купить, и на это был предусмотрен бюджет. То есть это можно назвать вынужденным приобретением. Потому что какие-то машины выходят из строя, а многие представители среднего класса часто не мыслят себя без автомобиля, поэтому буквально сейчас заскакивают в последний вагон уходящего поезда».

При этом в целом авторынок постепенно восстанавливается, и уже в марте продажи упали лишь на 11% против 43% в феврале, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. Но они не учитывают параллельный импорт, отметил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков: «Достаточно много уже автомобилей импортируется, минуя дистрибуторские сети. Если смотреть на число регистраций ТС, то порядка 70 тыс. новых легковушек было реализовано в марте 2023-го.

Падение еще пока есть, но оно незначительное. Думаю, что в апреле мы уже увидим рост продаж, плюс 50-70% к предыдущему периоду».

Однако собеседники “Ъ FM” среди параллельных импортеров настроены менее оптимистично и отмечают, что сейчас в страну все еще активно поступают машины, которые были закуплены в конце прошлого года. Но уже осенью такого потока не будет, уверен Арарат Мардоян: «Да, автомобили есть, но их сложно выкупить из-за проблем с трансакциями. Даже банки дружественных России стран в подавляющем большинстве придерживаются санкционной политики.

Ближе к осени, скорее всего, снова будет наблюдаться некий дефицит, а цены, естественно, вырастут, это неизбежно».

Поэтому о расширении ассортимента в перспективе можно говорить лишь в контексте того, что китайские компании будут наращивать свое присутствие. Они, впрочем, уже сейчас заняли почти всю первую пятерку среди лидеров продаж.

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