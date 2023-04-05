Hyundai и Volkswagen встали у выхода

Правкомиссия по иностранным инвестициям готовится в ближайшее время рассмотреть продажу российских активов Hyundai и Volkswagen. Несмотря на иски ГАЗа в отношении VW, «Авилон» не затормозил согласование сделки и готов купить завод в Калуге, говорят источники “Ъ”. Вероятнее всего, после сделки там будет запущено производство китайских Chery. На активы Hyundai, которая уже списала более 10 млрд руб. от обесценения активов в РФ, претендуют казахстанские игроки, которые могут сохранить в Петербурге выпуск комплектующих для своих сборочных площадок в Казахстане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сделки по продаже российских активов Hyundai и Volkswagen близки к завершению и включены в повестку ближайших заседаний правкомиссии по иностранным инвестициям, рассказали два собеседника “Ъ”. Традиционно заседания проводятся по четвергам. В аппарате правительства, Hyundai и Volkswagen не стали комментировать это.

По словам двух других источников “Ъ”, судебный спор ГАЗа и Volkswagen, а также частичный арест активов последней в рамках разбирательства не привели к замедлению продажи и покупателем по-прежнему должен стать автодилер «Авилон» (там отказались от комментариев). В Volkswagen две недели назад сообщали о готовности завершить согласование продажи российских активов «заслуживающему доверия российскому инвестору».

Собеседник “Ъ” указывает, что концерн не заинтересован продать автозавод отдельно от других активов в РФ, не связанных с производством, и хочет реализовать все одному покупателю.

В дальнейшем на заводе предполагается собирать китайские автомобили — один из источников “Ъ” говорит о привлечении Chery. В Chery не стали это комментировать.

У Hyundai в России есть основной автозавод в Солнечногорске (ООО «Хендэ Мотор Мануфэкчуринг Рус», ХММР), а также расположенный рядом завод двигателей (принадлежит дочерней Hyundai Wia) и купленная у GM площадка в Шушарах. Согласно отчетности за 2022 год, концерн списал 172,8 млрд вон (10,5 млрд руб.) из-за обесценения стоимости ХММР и еще 114 млрд вон — по заводу двигателей.

Претендентом на активы Hyundai собеседники “Ъ” называют казахскую компанию. В Казахстане есть два автозавода, которые зависят от поставок комплектующих от ХММР,— Hyundai Trans Kazakhstan в Алматы, принадлежащий «Астане Моторс», и «СарыаркаАвтоПром» (Кустанай), который выпускает автомобили Kia и принадлежит Allur.

Часть источников “Ъ” полагают, что структура, близкая к «Астане Моторс», может организовать в Петербурге выпуск комплектующих для завода в Казахстане.

Косвенно на это указывает оптимизация штата, которую Hyundai проводила на заводе в начале года. Однако в «Астане Моторс» “Ъ” сказали, что компания не имеет планов вхождения в завод в РФ.

Telegram-канал «Русский автомобиль» сообщил, что глава дистрибутора Hyundai Auto Kazakhstan (входит в «Астана Моторс») Денис Коломацкий возглавил зарегистрированный в Петербурге «Восток-Авто Менеджмент» (99% у казахской ТОО «Голден игл менеджмент Лтд» и 1% у ТОО «Прайм Аутомотив», обоими руководит господин Коломацкий). По данным Telegram-канала, новая компания планирует частичную сборку автомобилей Hyundai на площадке в Петербурге из имеющихся запасов, а недостающие компоненты собирается «заказывать из Турции и Кореи для завода "Астаны Моторс" в Казахстане, где и дособерут питерские заготовки». «Астана Моторс» разместила сразу несколько тендеров на контейнерную перевозку машинокомплектов SKD легковых автомобилей Hyundai по маршруту из Южной Кореи через РФ в Казахстан, в том числе на апрель—июнь 2023 года.

Что касается Allur, то компания в 2021 году договорилась с ХММР о поставке машинокомплектов для SKD-сборки модели Kia Rio в Казахстане. Источник “Ъ” допускает, что в итоге завод может напрямую купить глава Allur Андрей Лаврентьев. О том, что в сделке фигурировала фамилия господина Лаврентьева, знает еще один источник “Ъ”. “Ъ” направил запрос в Allur.

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов отмечает, что путь выпуска комплектующих может быть неплохим временным решением ситуации: «Хотя поставки через РФ усложняют логистику, компания получает готовый завод с оборудованием, что, вероятно, перекрывает эти дополнительные расходы». Он допускает, что в теории автомобили могут ввозиться в РФ из Казахстана, если это не будет нарушать санкционные ограничения США, которые соблюдает Корея.

Ольга Никитина, Дарья Андрианова; Александр Константинов, Астана