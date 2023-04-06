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Коммерсантъ FM
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ВТБ: по параллельному импорту в России продается каждый десятый новый автомобиль

Каждый десятый новый автомобиль в России продается по параллельному импорту, сообщил ВТБ со ссылкой на исследование, проведенное совместно с маркетинговым автомобильным агентством НАПИ. Отмечается, что в феврале 2023 года число реализованных машин, ввезенных в страну по такой схеме, по сравнению с январем выросло на 16%.

«В феврале около 4,6 тысячи реализованных в России новых легковых машин были ввезены по схеме параллельного импорта»,— говорится в пресс-релизе ВТБ.

Более 80% продаж автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, в 2023 году составляют японские и немецкие бренды. Лидерами среди них являются Toyota, Mercedes-Benz и BMW. В топ-10 популярных моделей, на которые приходится треть от общего числа сделок, входят: Toyota Land Cruiser Prado и Land Cruiser300, Mitsubishi Montero Sport, BMW X5, ToyotaRAV4, Chevrolet Cobalt, Toyota Camry, Lexus RX;Mercedes-Benz GLE-Class и G-Class.

Программа параллельного импорта была запущена в России в июне 2022 года, после того как президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Процедура предполагает ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя.

Крупные автомобильные дилеры сообщали, что весной 2023 года они собираются завозить в страну новые для России автомобили по параллельному импорту — электрокары Dongfeng E70 и HiPhi Z, Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon и электрический Avatr 11.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Дублер начинает действовать».

Александр Кислов

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