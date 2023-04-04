«Автотор» и китайский концерн BAIC запустили производство автомобилей в Калининградской области

Сегодня, 4 апреля, «Автотор» начал производство китайского кроссовера BAIC X35 и седана BAIC U5 plus. Начать их продажи планируется во втором квартале 2023 года, говорится в пресс-релизе российского производителя. До конца года планируется выход на российский рынок еще пяти моделей бренда, но не уточняется, каких именно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Автотор Фото: Автотор

«С 2024 года планируется наладить производство по полному циклу со сваркой и окраской кузовов с последующей локализацией лакокрасочных материалов и штамповки. Дальнейшие перспективы по расширению сотрудничества связаны с проектами по производству моделей автомобилей на электротяге, которые уже представлены в линейке продукции BAIC»,— добавили в «Автоторе».

В январе «Автотор» вернулся к производству автомобилей, начав со сборки китайского седана Kaiyi E5. Завод планирует выпустить до 100 тыс. машин в 2023 году. Топовая версия Kaiyi E5 будет стоить 1,9 млн руб. Компания утверждала, что также обсуждает партнерство с китайской Dongfeng.

Подробности — в материале «Ъ» «"Автотор" сменил корейцев на китайцев».

Лаура Кеффер