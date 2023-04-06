Ликсутов: в 2024-2025 году появится «Москвич», разработанный в России

Завод «Москвич» к 2025 году разработает электромобиль на собственной платформе, сообщает «За рулем» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

«Мы с самого первого дня ставили себе задачу разработать электрическую машину на собственной платформе. Мы планируем, что в 2024-2025 году появится своя модель, разработанная в России, у которой будет своя батарея — не просто собранная у нас, а с ключевыми элементами российского производства. Мы планируем, что у автомобиля также будет российский электродвигатель и ходовая часть, — пояснил господин Ликсутов. — Мы понимаем, как это сделать. У нас есть технологический партнер — компания КАМАЗ с серьезным инженерным потенциалом, знаниями и навыками. У нас также есть свои специалисты, в том числе выпускники Бауманки, МФТИ и других лучших вузов страны».

Напомним, в настоящее время в линейке возрожденного бренда только одна модель — кроссовер «Москвич 3» с бензиновым двигателем внутреннего сгорания и электрокар «Москвич 3е», оба из которых представляют собой перелицованные модели марки JAC. На 2023 год запланирован дебют седана «Москвич 6» и неназванного пока кроссовера.

Максим Вершинин

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