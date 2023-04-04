BAIC подъезжает к рынку

В России начали собирать еще один китайский бренд автомобилей — BAIC. Как сообщила компания «Автотор», производят машины на заводе в Калининграде. Ожидается, что во втором квартале в продажу поступят две модели китайской марки — кроссовер X35 и седан U5 Plus. Пока авто собирают на базе сваренного и окрашенного кузова, которые поступают из Китая. В будущем «Автотор» обещает локализовать производство некоторых компонентов, например, аккумуляторных батарей, стекол, бамперов и некоторых других деталей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Будут ли автомобили BAIC пользоваться спросом? Директор «Автостата» Сергей Целиков считает, что седаны бренда могут быть востребованы, однако многое зависит от цены: «Предложений кроссоверов на российском рынке достаточно много. Это китайские бренды, которые не ушли, и какие-то новые. Данный сегмент достаточно конкурентен, и тут все будет зависеть от цены.

По седанам у нас пока жесткий дефицит, поскольку есть большая потребность в авто по цене 1-1,5 млн руб. Ниша, где были Kia Rio, Hyundai Solaris, Skoda Rapid, Volkswagen Polo, совершенно пустая. Как я слышал, седан BAIC, который будет собираться в Калининграде, побольше, в длину где-то 4,65 м, а база почти 2 м, то есть это уровень Kia Optima, "комфорт+", если смотреть с позиции такси.

Все сегменты, кроме кроссоверов, пустые, поэтому примет новые машины рынок или нет, будет зависеть от того, какие это модели, каких размеров, с какими потребительскими свойствами, но самое главное — это их цена. Если будут авто за 2-3 млн руб., то большого успеха ожидать не стоит. Если за 1,5 млн руб., то такая машина может стать хитом».

Как пишет портал Autonews.ru, цены на кроссовер BAIC начинаются от 1,6 млн руб. и достигают 2,1 млн руб. Стоимость седана не будет превышать 1,9 млн руб. Самые дешевые версии оснащены атмосферным 1,5-литровым двигателем мощностью 116 и 113 л.с. соответственно. Скорее всего, модели найдут своего покупателя, отмечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«В диапазоне 1-2 млн руб. сейчас вообще ничего нет. В лучшем случае какие-то кроссоверы можно купить за 1,9 млн руб.

Это самый дешевый Haval Jolion, тот же Chery Tiggo 4. И вот в диапазон 1,5-2 млн руб. попадают машины Kaiyi и BAIC. Думаю, они найдут своего покупателя.

Эти авто даже не пересекутся с Vesta, поскольку цен на нее еще нет. Как мне кажется, там, где будет заканчиваться стоимость Vesta, в районе 1,6-1,7 млн руб., будет начинаться стоимость седанов BAIC и Kaiyi. Интерес к автомобилям обеспечен, тем более что они производятся официально — на них дается гарантия. "Автотор" создает не просто дилерскую сеть, но и центральный склад запчастей, а значит, авто обеспечат деталями».

BAIC — не первый китайский бренд, который в этом году начал собирать «Автотор». Машины другой марки — Kaiyi — производятся на заводе в Калининграде с конца января.

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Елена Иванова