Не байки, а BAIC

Программа производства на заводе «Автотор» расширилась. В дополнение к седану и двум кроссоверам китайского бренда Kaiyi, которые выпускаются на предприятии с начала года, освоены теперь модели и другой китайской марки — BAIC. Произносится как «БАИК». Первый из официальных автосалонов для новых BAIC российской сборки открылся в крупнейшем столичном дилерском комплексе Major Auto. Там состоялась презентация сразу трех уже поставленных на конвейер автомобилей, объявили их комплектации и цены.
Фото: BAIC
«Автотор» выбрал сильного партнера. BAIC Group или Beijing Automotive Group Co. — один из крупнейших в Китае государственных холдингов. Компания существует долго — 65 лет. В прошлом году ее доход приблизился к 500 миллиардам юаней, а объем продаж — к полутора миллионам единиц разной продукции. Помимо обычных легковых и коммерческих автомобилей группа занимается электрокарами, а также запчастями, компонентами, исследованиями и услугами. В числе прочих работают совместные предприятия с Daimler и Hyundai.
Презентацию открыл заместитель генерального директора BAIC Intl господин Чжао Пэнфей. И высказал надежду, что машины холдинга в нашей стране — всерьез и надолго.
Действительно — стартовали серьезно. За этот год число моделей BAIC в гамме «Автотора» увеличится до семи! Сборка пока крупноузловая, но в обозримом будущем планируют организовать полный цикл — сваривать и окрашивать кузова, наращивать количество локализованных деталей. Продавать ежегодно хотят не менее 30 тысяч машин. Каких?
BAIC U5 Plus
Массовый седан класса С оснащается бензиновым атмосферным двигателем 1.5 (113 л.с.) в сочетании с 5-ступенчатой МКП или вариатором. На выбор две комплектации. Цены от 1 699 900 до 1 889 900 рублей. В базе галогеновые фары, 16-дюймовые литые диски, функция бесключевого доступа и кнопка пуска мотора, цифровая приборная панель, электроприводы стеклоподъемников и зеркал, задние парктроник и камера. Доплата за вариатор, с которым добавляется и круиз-контроль, составляет 130 тыс. рублей. Топ-версия доступна исключительно двухпедальная. Ее отличают прежде всего светодиодные фары, камеры кругового обзора и люк.
Российская адаптация подразумевает антикоррозийное покрытие, аккумулятор увеличенного объема, стартер большей мощности, более крупный бачок омывателя и особенные пружины с амортизаторами для неровных дорог. А вот полноценный «теплый» пакет появится позже. До поры обогреваются лишь боковые зеркала у топ-версии. Зато на стоявшем у дилера экземпляре оказалась убедительная моторная защита.
В салоне к радости консерваторов сохранились привычные физические кнопки и круглые регуляторы. Посадка за рулем неплохая. Однако рулевая колонка регулируется грубо и лишь по высоте, а регулировки кресла всегда ручные. Человек среднего роста садится «сам за собой» достаточно свободно, разве макушкой почти упирается в потолок. Багажник понравился объемом и удивил тем, что крышка открывается только из салона, внутренней ручки на ней нет, а в отсеке ни крючочка.
Отделка интерьера, между прочим, с претензией. Имеются мягкие фрагменты, серебристые панели. Вместе с тем, увы, местами бликует пресловутый черный «глянец». И этот характерный — позабытый нами! — острый запах новой китайской машины…
BAIC Х35
Компактный и непременно переднеприводный кроссовер доступен в четырех комплектациях. Цены от 1 698 900 до 2 139 900 рублей. Наименее дорогая машина выступает с бензиновым атмосферным двигателем 1.5 (116 л.с.) и 5-ступенчатой МКП, у остальных версий 150-сильные турбомоторы того же объема и вариаторы. По части российской адаптации X35 повторяет седан, и «теплый» пакет тоже надо ждать.
И оснащение почти как у седана. Хотя светодиодные фары сразу базовые, а у топ-версии есть 17-дюймовые диски и панорамная крыша. Но, к примеру, обивка сидений по умолчанию сделана не из экокожи — тканевая. Разница в деньгах между атмосферным и наддувным вариантами — 290 тысяч.
Тут начнем с багажника. Отсек небольшой и глубокий за высоким порогом. Задняя спинка укладывается по частям. Диван — как и у седана — без центрального подлокотника. «Сам за собой» сидишь не в обиде.
Водительское место после седана выглядит «молодежнее». Или попросту современнее? Очень интересно выполнен пульт климатической установки — три квадратных блока кнопок, а под ними еще кнопки-скобки. Выше — сенсорный блок.
С регулировками рулевой колонки и кресла — опять как у седана. Отделка же в целом попроще, бюджетная. А еще сэкономили на нижней защите: глядишь на мотор и видишь под ним кафельный пол демонстрационного зала.
BAIC BJ40 Plus
Самый колоритный из трех новичков. Большой внедорожник, созданный явно по образу и подобию легендарного Jeep Wrangler. Рама, задний мост на пружинах, жестко подключаемый полный привод part-time, понижающая, внушительный дорожные просвет. Круто.
Под капотом у BJ40 Plus бензиновый турбодвигатель 2.0 (225 л.с.), с которым безальтернативно установлена 8-диапазонная автоматическая коробка ZF. Комплектация единственная за 3 759 900 рублей. И насыщенная. Светодиодные фары, 17-дюймовые колеса с шинами АТ, подножки, подогрев руля и кресел, цифровая приборная панель, круиз-контроль, набор ездовых режимов, кожаная обивка сидений, контурная подсветка. И — внимание! — полностью съемный по секциям пластиковый верх, что вновь, конечно, напоминает Wrangler.
И другие
Следом за рассмотренными здесь машинами на «Автоторе» обустроятся стильный среднеразмерный кроссовер X7, новейший и крайне эффектный кроссовер-фастбек X55, а к ним в компанию внедорожник BJ60. Ну и последней явится чисто электрическая модификация седана U5.
Сведения о российских конфигурациях ожидаемых моделей еще не раскрыты. Но вприглядку ознакомиться можно — листайте и смотрите фотографии. Это наше будущее. Есть большая вероятность, что и впрямь — всерьез и надолго.