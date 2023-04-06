Продажи новых автомобилей в России в марте сократились на 11% по сравнению с 2022 годом

В марте 2023 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 10,6% относительно прошлого года, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Напомним, в феврале продажи упали на 62,1% по сравнению с 2022 годом, до 41,8 тыс. шт.

За минувший месяц в стране было продано 48,4 тыс. автомобилей, что на 5,7 тыс. шт меньше, чем в марте 2022 года. Как отмечает АЕБ, в статистику не включены продажи марок BMW, Mercedes-Benz, Chery, Exeed и Evolute в связи с решением этих автопроизводителей изменить публикацию данных о продажах с ежемесячных на ежеквартальные.

В первом квартале 2023 года объем российского рынка новых автомобилей составил 153,4 тыс. шт — это на 44,7% или на 123,8 тыс. машин меньше, чем в январе-марте прошлого года.

Напомним, в 2022 году, по данным АЕБ, в России было продано 687,3 тыс. автомобилей против 1,66 млн автомобилей в 2021 году.

Максим Вершинин

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