Цена как новая

Правило больше не работает — прошлогодние автомобили будут дорожать, а не дешеветь. В первую очередь это касается машин, ввезенных по параллельному импорту, рассказали “Ъ FM” крупные автодилеры. По их словам, на такие авто практически нереально делать скидки, как это было до кризиса. Прежде нередко действовал принцип: через год автомобили дешевеют, и цены на них вполне можно снижать. Что же поменялось на рынке? Выяснял Владимир Расулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Параллельному импорту в России скоро исполнится год. Минпромторг в мае утвердил перечень оригинальных товаров, которые можно завозить в страну без разрешения правообладателя. С тех пор у дилеров то и дело появлялись новые легковые машины от покинувших рынок европейских, американских и японских производителей. И в итоге, по данным «Автостата», за минувший год на долю параллельного импорта пришлось 12% из более 600 тыс. проданных в стране авто.

Казалось бы, теперь оставшиеся прошлогодние машины можно не считать такими уж новыми, и продавцы, как обычно, вскоре начнут снижать на них цены. Но не в этот раз. «Параллельные» поставки обходятся заметно дороже, а это практически сводит удешевление на нет, говорит президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов:

«Как определяется ценообразование? Оно зависит от цены закупки непосредственно в стране-контрагенте, цены всех таможенных процедур, а это 43%, цены за фрахт и контейнер. Плюс страховка и перевозка. Логистическое плечо длится минимум три месяца. На сегодняшний день банков, которые бы хотели кредитовать подобные операции менее чем под 9% в год, нет».

Автодилеры и власти неоднократно подчеркивали: параллельный импорт — временная мера, чтобы хоть как-то насытить рынок. Его участники на этом фоне добавляют: везти машины по прежним ценам не получается из-за дорожающих доллара и евро. А делать скидки на прошлогодние не позволяет и сохраняющийся дефицит новых автомобилей в целом по миру. Так считает генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль:

«Для продавцов, которые хотели на этом зарабатывать, нет смысла продавать их дешево относительно курса доллара к рублю, чтобы потом ничего не купить. Во всем мире дефицит автомобилей, и в диапазоне одного года машина в цене уже не теряет, если она остается в надлежащем состоянии и так далее. Мы живем в то время, когда нет понятия "год", есть понятие "необходимый автомобиль в необходимой комплектации и по устраивающей цене"».

Дилерам так или иначе придется повышать цены на прошлогодние машины, завезенные по параллельному импорту. Но скидки на некоторые модели все же не исключены, правда, в основном китайские, говорит руководитель отдела развития бизнеса автомобилей с пробегом групп компаний «Автодом» и «Автоспеццентр» Андрей Гришаков:

«На машины, стоявшие с прошлого года, мы начинаем ставить цены, по которым продаются новые. Единственное — китайские производители. Допустим, у бренда Omoda много моделей завозилось по параллельному импорту, поскольку дистрибутор не давал эти машины. Сейчас он их везет, и вот на такие авто возможен дисконт, потому что на дилерскую продукцию будет дополнительная поддержка со стороны представительства».

Выбор новых легковых машин, ввезенных по параллельному импорту, тем временем расширяется. Минпромторг в середине марта добавил в перечень еще 12 зарубежных брендов. Среди них оказались Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Citroen, Opel и Peugeot. Как после этого изменятся цены на «параллельные» автоновинки, участники рынка пока предпочли не предсказывать.

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