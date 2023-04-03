Volkswagen вышел из-под ареста

Арбитражный суд Нижегородской области частично снял арест с российской недвижимости и оборудования Volkswagen, включая завод в Калуге. Активы были арестованы по иску группы ГАЗ, требовавшей взыскать 15,6 млрд руб. убытков и отменить разрыв соглашения о контрактной сборке Skoda и VW на ГАЗе. В ходе рассмотрения иска стало известно о выплатах, которые VW и так осуществлял ГАЗу после прекращения контрактной сборки. Стоимость активов российской дочки в Volkswagen оценивают в 47,5 млрд руб., что считают несоразмерным сумме исковых требований. Формально снятие обеспечительных мер открывает для VW возможность продажи завода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области 3 апреля снял арест с российской недвижимости и оборудования ООО «Фольксваген Груп Рус» (ФГР), рассмотрев ходатайство концерна.

Ограничения были наложены в качестве обеспечительных мер по иску группы ГАЗ Олега Дерипаски о взыскании убытков в 15,6 млрд, возникших в результате разрыва соглашения о контрактной сборке Skoda и VW на ГАЗе (см. «Ъ» от 21 марта). Помимо имущества арест, наложенный 17 марта, касался долей иностранных юрлиц в ФГР. Эти ограничения сохраняются. При этом VW уже планировал завершить согласование продажи российских активов «заслуживающему доверия российскому инвестору» — по данным «Ъ», автодилеру «Авилон».

В основном иске ГАЗ оспаривает подписанное в августе 2022 года соглашение о расторжении договора на контрактную сборку, рассчитанного до 2025 года. Условиями сотрудничества в VW после включения ГАЗа в SDN-список Минфина США в 2018 году называли лицензии, которые продолжали выдаваться концерну. После начала военных действий на Украине Минфин США отказался продлить отсрочку для ГАЗа (она истекла 25 июня 2022 года) — производство уже было приостановлено.

Представитель VW Ирина Лихачева в суде ссылалась на несоразмерность исковых требований ГАЗа размеру арестованных активов его бывшего партнера.

Юрист подчеркнула, что уставный капитал ФГР составляет около 8 млрд руб., а стоимость чистых активов компаний, доли которых принадлежат ответчику, оценивается в 47,5 млрд руб.

Этого более чем достаточно для удовлетворения иска ГАЗа, отметила представитель ответчика. Более того, автомобильный завод Volkswagen в Калуге пока не продан, там трудоустроены несколько тысяч сотрудников, и работоспособность предприятия необходимо поддерживать — но судебные приставы уже описали оборудование и цеха стоимостью около 20 млрд руб. Госпожа Лихачева добавила, что ФГР частично погасил исковые требования ГАЗа, перечислив ему 4 млрд руб. в рамках соглашения о контрактной сборке.

Речь идет о выплатах в рамках расторжения соглашения о промсборке, о которых рассказывали источники «Ъ».

Представитель ГАЗа Денис Голубев утверждал, что нормы исполнительного производства не запрещают обратиться к судебным приставам за разрешением на обслуживание завода. В части остальных требований адвокат заметил, что арест имущества не нарушает баланса сторон, поскольку уставный капитал без активов не имеет никакой ценности. Более того, кредиторская задолженность ответчика оценивается в 37,5 млрд руб., подчеркнул истец, а перспективы взыскания дебиторской в размере 3 млрд руб. неясны.

Собеседники «Ъ» рассказывали, что VW хотел, чтобы покупатель обеспечил социальные гарантии для сотрудников и расплатился c поставщиками (см. «Ъ» от 1 марта). Господин Голубев отметил, что деятельность завода не парализована, так как деньги не арестовывались, и попросил суд отказать в ходатайстве VW.

В результате судья Дмитрий Окороков решил снять арест с российской недвижимости и оборудования немецкого концерна. Господин Голубев сообщил «Ъ», что представители ГАЗа изучат мотивировочную часть решения и определятся с дальнейшими действиями. Разбирательство по основному иску группы ГАЗ о признании недействительным разрыва отношений с Volkswagen и взыскании убытков начнется 18 апреля.

Старший советник юридической фирмы INGVARR Дмитрий Дедов говорит, что арест может предполагать возможность поддерживать в рабочем состоянии имущество, называя решение «недоработкой юристов ГАЗа».

С учетом того, что представители VW сумели доказать в рамках рассмотрения в суде вопроса об обеспечительных мерах, что общий объем активов их концерна в РФ превышает более чем в три раза размер исковых требований ГАЗа (47 млрд руб. против 15 млрд руб.), можно предположить, что перспективы продать активы концерна инвестору сохраняются, говорит советник коллегии адвокатов А1 Георгий Шашеро. «Тем не менее такая продажа до окончательного разрешения спора с ГАЗом, с учетом размера заявленных требований и пока что ранней стадии всего искового процесса, вряд ли представляется возможной без значительного дисконта»,— уточнил он.

Решение суда в целом господин Шашеро оценивает позитивно — оно позволяет предприятию не простаивать и продолжать работу, тем сам защищая интересы VW как инвестора: «Изначально принятые по иску ГАЗа меры были в этом смысле слова драконовскими и касались, по сути, всего имущественного комплекса VW в РФ».

Роман Рыскаль, Нижний Новгород; Ольга Никитина