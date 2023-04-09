Автопродажи набирают обороты

Продажи новых автомобилей в городе, судя по статистике первичных регистраций, растут: в марте обладателей новых авто стало на 9% больше, чем в феврале. Тем не менее квартальные показатели все еще на 42% меньше, чем в первом квартале прошлого года, и более чем вдвое ниже, чем в январе — марте «досанкционного» 2021 года, когда было зарегистрировано 20 985 автомобилей. Эксперты обращают внимание на отставание темпов восстановления петербургского авторынка от общероссийских и прогнозируют дальнейшее изменение структуры продаж в пользу иностранных марок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидером продаж в марте в Петербурге стала Lada Granta, на втором месте Lada Niva, на третьем — Haval Jolion

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Лидером продаж в марте в Петербурге стала Lada Granta, на втором месте Lada Niva, на третьем — Haval Jolion

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Количество регистраций новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге в марте выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 9%, до 3683, сообщили «Ъ-СПб» в «Автостат Инфо». Это на 18,7% меньше, чем в марте прошлого года, когда количество регистраций составило 4530. В марте прошлого года рынок Санкт-Петербурга по инерции еще показывал хорошие результаты в связи с тем, что продолжались физические выдачи машин, законтрактованных в январе — феврале 2022 года, отмечает независимый автоэксперт Сергей Бургазлиев. Он обращает внимание на то, что рост продаж в марте на 9% по отношению к февралю в Санкт-Петербурге существенно ниже, чем в среднем по России (+25%). «Это говорит о том, что, к сожалению, восстановление спроса не столь динамичное, по сравнению с другими городами. Возможно, это связано со структурой продаж по меркам и моделям в прошлые годы. Вероятно, петербуржцы в нынешних условиях не решаются менять свои автомобили на китайские бренды и уж тем более на российские "Лады". Многие покупатели предпочитают рассмотреть варианты на рынке подержанных автомобилей. Этим и объясняется рост числа перерегистраций авто на вторичном рынке. Несмотря на это, по причине отсутствия конкуренции в сегменте бюджетных моделей В-класса "Лада" остается лидером»,— сказал эксперт.

В топ-5 наиболее продаваемых автомобилей вошли модели Lada Granta (402 автомобиля, +7% к февралю), Lada Niva (278, +31%), Haval Jolion (260, +30%), Omoda C5 (203, +28%) и Exeed LX (143, +64%). Продажи первых трех увеличились относительно мартовских показателей прошлого года в 3,6, 2,9 и 2,5 раза соответственно, модели Omoda и Exeed в марте 2022 года в Петербурге не продавались.

В январе — марте 2023 года в Санкт-Петербурге было продано 9035 легковых автомобилей против 15 633 единиц за аналогичный период 2022 года, снижение составило 42%. Лидером продаж также стала Lada Granta, на втором месте Lada Niva, на третьем — Haval Jolion. Четвертое место по объемам продаж за квартал занимает Chery Tiggo 7 Pro, увеличившая результат по сравнению с данными за квартал прошлого года на 80%. Omoda C5 замыкает пятерку лидеров с 544 регистрациями за три месяца текущего года.

Регистрации легковых автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге в марте 2023 года составили 15 934 единиц — на 9% больше результата за аналогичный период 2022 года (14 609). В феврале продажи подержанных легковушек составили 13 080 единиц, следовательно, вторичный авторынок за месяц вырос на 21,8%. За январь — март текущего года в Санкт-Петербурге перерегистрации легковых авто с пробегом выросли по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 9% — с 37 463 до 40 905 единиц.

В целом по России, по данным агентства «Автостат», в марте было продано 69 913 новых легковых авто, снижение к марту 2022 года составило 11,4%. Квартальные продажи достигли 171 тыс. новых автомобилей.

Господин Бургазлиев прогнозирует, что после расширения брендом KAIYI своей сети в Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также с появлением автомобилей других китайских и иранских марок у покупателей будет больше альтернатив, что обязательно подстегнет изменение структуры продаж не в пользу отечественных брендов.

Вячеслав Калашников