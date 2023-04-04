Китайские автоконцерны вытесняют иностранные компании с рынка Китая

Китайские автопроизводители постепенно вытесняют с местного рынка иностранные компании, пишет Bloomberg. Статистика продаж за последние годы показывает, что доля зарубежных производителей на рынке Китая сократилась с 61% в 2020 году до 41% по итогам 2022-го. Агентство отмечает, что по итогам первой половины текущего года этот показатель может слегка увеличиться, так как западные компании начали массово распродавать свои запасы. Однако аналитики Bloomberg уверены, что по итогам 2023 года доля иностранных производителей на рынке окажется все равно гораздо ниже 50%.

В дальнейшем ситуация для иностранных компаний будет только ухудшаться, прогнозируют аналитики, объясняя это постепенным переходом Китая на электротранспорт. А в этом секторе китайские производители уже сейчас доминируют. Из 2,1 млн проданных в четвертом квартале прошлого года электро- и гибридных автомобилей зарубежных оказалось всего 405 тыс., в том числе 227,8 тыс. Tesla. Таким образом, на долю западных компаний пришлось всего 19% продаж.

Первые статистические данные за текущий год подтверждают эту тенденцию. Так, продажи японских брендов в январе—феврале упали на 39% по сравнению с прошлым годом, а немецких — на 21%. При этом продажи китайского концерна BYD за тот же период выросли более чем на 70%.

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Кирилл Сарханянц