«Волге» и «Победе» прописали перспективы

Австрийский бизнесмен предложил Владимиру Путину восстановить российский автопром и наладить выпуск машин «Волга» и «Победа». По мнению члена наблюдательного совета концерна Porsche Зигфрида Вольфа, для этих целей можно использовать заводы группы Volkswagen, которые остались в России. В январе он якобы написал тайное письмо российскому президенту, с содержанием которого ознакомилось издание Der Spiegel. По плану бизнесмена, производство машин можно наладить на площадках в Калуге и Нижнем Новгороде, где до 2022 года собирали некоторые модели Skoda.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Однако ни в группе Volkswagen, ни в концерне Porsche ничего не знают о предложениях австрийского бизнесмена, сообщил корреспондент “Ъ FM” в Германии Андрей Урбан: «Господин Вольф якобы предлагает возродить российскую марку "Волга", для этого использовать ноу-хау автоконцерна Volkswagen, а заодно и те производственные мощности, которые остались. Речь идет о заводе в Калуге, где можно было бы уже во второй половине этого года наладить выпуск. Правда, осуществляться он мог бы на платформе другого авто — модели Rapid, которую сейчас производит чешский концерн Skoda, который входит в группу Volkswagen.

В качестве следующего шага Зигфрид Вольф в своем письме предлагает запустить на заводе группы ГАЗ в Нижнем Новгороде производство сразу трех моделей Skoda: седана Octavia и паркетников Kodiaq и Karoq.

Дизайн машин, по замыслу австрийца, нужно в корне переработать и изменить таким образом, чтобы сделать автомобили внешне похожими на "Волгу" или даже на "Победу". Между тем представитель Volkswagen на запрос журналистов сообщил, что правлению концерна ничего не известно о письме господина Вольфа. В Вольфсбурге обратили внимание на тот факт, что компания "Промавтоконсалт", которую контролирует бизнесмен, числится в списке структур, заинтересованных в приобретении имущества Volkswagen в России.

Вместе с тем топ-менеджмент не давал Вольфу никаких преференций, подчеркнул представитель немецкого концерна. О плане Зигфрида Вольфа помочь России возродить автопром ничего неизвестно и в Porsche. На вопрос о том, что теперь будет с самим бизнесменом, там отвечать отказались. Некоторые эксперты не исключают, что после писем в Кремль он может лишиться своего кресла в наблюдательном совете в Штутгарте».

Как пишет Der Spiegel, на возрождение производства «Волги» и «Победы» Зигфрид Вольф попросил у российских властей кредит в 60 млрд руб. При этом в обращении президенту РФ он написал, что якобы получил одобрение от топ-менеджеров группы Volkswagen.

Однако вряд ли этих денег хватило бы на полноценный перезапуск сборки машин, подчеркнул главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Человек, который работает в автопроме и прекрасно знает, сколько что стоит, должен понимать, что за 60 млрд руб. спасти отрасль или вывести ее на какие-то вершины невозможно. По нынешнему курсу 60 млрд руб. — это менее €1 млрд. Кому как не немцу из автомобильной промышленности знать, что разработка, например, нового Mercedes E-класса на новой платформе, с постановкой на производство, обходится в €2 млрд. Создание нового двигателя — это еще €1 млрд.

Те суммы, которые он называет, возможны при наличии компонентной базы, когда вы можете пойти к одному производителям системы АБС, или системы стабилизации, или турбонадува, или автоматических коробок передач, купить их продукцию, у других — приобрести другие компоненты и из этого конструктора уже проектировать автомобиль, который вы хотите».

Собеседники “Ъ FM” предполагают, что это частная инициатива бизнесмена и говорить о возможном возвращении немецкого концерна не приходится. Volkswagen уже несколько месяцев пытается уйти из России, продав завод в Калуге и другое имущество. Новым владельцем активов, как ожидается, станет дилер «Авилон», об этом, в частности, сообщал “Ъ”.

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Елена Иванова