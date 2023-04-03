Акции «Соллерса» на Мосбирже росли более чем на 60%

Акции «Соллерса» на Московской бирже росли более чем на 60%. Корпоративных новостей компания сегодня, 3 апреля, не публиковала.

К 12:49 (по московскому времени) акции компании прибавили 62,3% (381,5 руб. за бумагу). К 15:29 динамика составляет +38,09% (324,5 руб. за бумагу). Биржа трижды за сутки повышала границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков для этих акций.

В начале года брокеры жаловались регулятору на повышенную волатильность акций с так называемым третьим уровнем листинга. ЦБ в связи с этим грозил рынку ценных бумаг проверками на предмет манипуляций.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «ЦБ присмотрится к акциям-рекордсменам».

Григорий Лейба