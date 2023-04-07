В России появился флагманский кроссовер Changan CS95

Компания Changan вывела на российский рынок новую модель — флагманский кроссовер CS95.

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Фото: Changan Changan CS95

Фото: Changan

Автомобиль доступен в единственной версии — с 220-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором, 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Новинка получила 10,25-дюймовую цифровую панель приборов и мультимедиа с 12,3-дюймовым тачскрином.

Комплектация включает в себя адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, систему автоторможения, климат-контроль, шесть подушек безопасности, встроенный видеорегистратор и ряд другого оборудования.

Стоимость Changan CS95 составит 4 млн руб. Прием заказов на модель уже открыт. Напомним, ранее на российском рынке дебютировал купе-кроссовер Changan CS85 Coupe.

Максим Вершинин

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