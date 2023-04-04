Завод «Москвич» показал седан «Москвич 6», который станет серийной моделью в 2023 году.

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Фото: «Москвич» «Москвич 6»

Фото: «Москвич»

«Осмотрел новую модель — яркий динамичный седан 'Москвич 6'. Этот современный комфортный автомобиль с продуманной эргономикой будет отличным выбором для ежедневных поездок по городу. Производство и продажу запустим во второй половине года», — заявил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Технические характеристики, оснащение новинки, кроме панорамной крыши, системы кругового обзора и цифровой панели приборов, а также информация о ценах нового седана «Москвич» пока не названы. В продажу «Москвич 6» поступит во второй половине 2023 года.

Напомним, в настоящее время в линейке возрожденного бренда только одна модель — кроссовер «Москвич 3» с бензиновым двигателем внутреннего сгорания составляет и электрокар «Москвич 3е». На 2023 год запланирован дебют «Москвич 6» и неназванного пока кроссовера.

Максим Вершинин

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