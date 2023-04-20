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Коммерсантъ FM
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Бюджетная коронация

Смена монарха в Британии обойдется дешевле, чем 70 лет назад

Майские праздники в Европе в этом году разнообразит первая за 70 лет церемония коронации в Великобритании. 6 мая на Британский престол взойдет Карл III. Церемонию обещают, правда, скромнее, чем та, что состоялась 2 июня 1953 года у Елизаветы II (обошлась в £1,57 млн, или £53,6 млн по сегодняшнему курсу). В Вестминстере ограничили число гостей до 2 тыс. (у Елизаветы II было 8 тыс.). На торжественном концерте, по слухам, уже отказались петь Элтон Джон, Адель, Робби Уильямс и еще целый ряд звезд.

Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По мнению экспертов, мероприятие не окупится за счет прав на телетрансляцию, но привлечет на остров новых туристов. Пока же новые туристы бронируют туры в Китай, что в марте открыл границы после пандемийных ограничений. По статистике, до пандемии только Хайнань принимал 83 млн туристов в год.

В этом номере мы поинтересовались, сколько сегодня зарабатывают монархи в разных частях света и, учитывая трудности с визами в Великобританию,— где действительно интересно и выгодно отдыхать на майских праздниках. Для тех, кто все еще предпочитает сидеть дома, опасаясь за здоровье, разузнали цену медицинских страховок от критических болезней. Тем, кто даже в праздники думает о своих деньгах, предлагаем традиционный рейтинг самых выгодных инвестиций, аналитику по ценам на автомобили и недвижимость, обзор рынка криптовалют, макроэкономический прогноз и анализ глобальных финансов. Нескучных праздников, друзья!

Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

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