Путин установил порядок передачи выморочных вкладов государству
Президент России Владимир Путин подписал указ, который устанавливает порядок передачи признанных выморочным имуществом денег и драгоценных металлов в собственность государства. Документ опубликован на сайте правовой информации.
Выморочное имущество — имущество (квартира, дом, земля, деньги на счетах, автомобиль), которое осталось после смерти человека и не перешло его наследникам. Такое бывает, когда у умершего нет наследников либо никто из них не принял наследство, отказался от него или был отстранен судом.
Указ устанавливает порядок, который распространяется на деньги в рублях или иностранной валюте, а также на драгоценные металлы, которые находятся на банковских счетах и вкладах граждан. Государство может получить в собственность такое имущество, если со дня смерти его владельца прошло более пяти лет. Кроме того, в отношении имущества не должно вестись наследственных дел.
Перечень выморочного имущества будет формировать Росимущество. Для этого будут использоваться данные банков, Федеральной налоговой службы, Федеральной нотариальной палаты и Федеральной службы судебных приставов. До 1 декабря 2026 года ФНС должна сформировать сведения об умерших гражданах и принадлежащих им банковских счетах и передать информацию Росимуществу, отмечается в указе.