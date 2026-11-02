Путин установил порядок передачи выморочных вкладов государству

Указ устанавливает порядок, который распространяется на деньги в рублях или иностранной валюте, а также на драгоценные металлы, которые находятся на банковских счетах и вкладах граждан. Государство может получить в собственность такое имущество, если со дня смерти его владельца прошло более пяти лет. Кроме того, в отношении имущества не должно вестись наследственных дел.