Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Отпуск на майские

Куда покупают туры россияне в этом году

Майские праздники традиционно для россиян — время загородного отдыха и туристических поездок. Некоторые туристы ограничиваются небольшими автомобильными путешествиями, многие выбирают полноценный пляжный или экскурсионный отдых. Спрос на подобные поездки сейчас как раз активно растет на фоне снятия пандемийных ограничений и адаптации к ограничениям санкционным. «Деньги» выяснили, куда в мае отправятся российские туристы и во сколько им обойдется такой отпуск.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

По подсчетам Travelata.ru, суммарный объем продаж организованных туров на майские праздники в этом году к середине апреля превысил показатель прошлого на 22%, рост бронирований на май в целом — 38%. Аналитики «Слетать.ру» заметили рост продаж на май в полтора раза, хотя такая позитивная динамика может быть связана не столько с резким оживлением рынка, сколько с низкой базой весны прошлого года, продиктованной общей социально-экономической нестабильностью и еще сохранявшимися в тот момент пандемийными ограничениями. Одновременно, по словам аналитиков «Слетать.ру», в период майских праздников спрос на путешествия традиционно высок за счет возможности сформировать полноценный отпуск, прибавив несколько отпускных дней к государственным выходным.

В этом году путешественникам оказалось доступно 26 стран — заметно больше, чем годом ранее. Средняя глубина продаж на этом фоне в этом году достигла 40 дней против 32 в прошлом, отмечают в «Слетать.ру». Спрос на авиабилеты за рубеж, по оценкам OneTwoTrip, за год вырос в четыре раза. В среднем, по данным «Яндекс.Путешествий», на такие полеты соотечественники сейчас тратят 28,1 тыс. руб., и это всего на 2% больше, чем годом ранее.

Главные курорты

Наиболее популярное организованное майское направление — Турция. По подсчетам Travelata.ru, направление в этом году формирует 49% против 23% годом ранее. По данным «Слетать.ру», соотечественники в среднем тратят на поездку в страну в этом году 143 тыс. руб., это лишь на 1,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Начинаются цены от 79,9 тыс. руб., добавляют в компании. Наиболее востребованными локациями в стране у российских путешественников в мае аналитики называют Аланью (24,3% от общего объема бронирований), Сиде (22,3%) и Кемер (17,5%). В топе самостоятельных путешественников Стамбул. На билеты в город, по данным OneTwoTrip, россияне тратят в среднем 19,8 тыс. руб. в одну сторону. Перелет в Анталью обходится примерно во столько же — 19,9 тыс. руб.

Египет на предстоящий май формирует 12% продаж, за год доля направления выросла в шесть раз, свидетельствуют подсчеты Travelata.ru, хотя объясняется столь выраженная динамика ограниченным в прошлом году авиасообщением на этом направлении. В среднем на туры в Египет путешественники, по данным «Слетать.ру», сейчас тратят 208,5 тыс. руб., что на 6% больше, чем годом ранее. Минимальная цена отдыха — 132,5 тыс. руб., речь идет о туре на майские праздники с размещением в отеле категории «четыре звезды». Главными египетскими курортами для россиян остаются Шарм-эш-Шейх и Хургада, которые, по оценкам «Слетать.ру», выбирают 47% и 44% собравшихся в страну соотечественников соответственно.

Третьим главным курортом для предпочитающих организованный отдых соотечественников за время пандемии и санкционных ограничений успели стать ОАЭ. Для поездок в мае, по оценкам Travelata.ru, это направление выбирают 10% путешественников против 1% годом ранее. В среднем такое путешествие, по данным «Слетать.ру», обходится туристам на майские выходные в 232 тыс. руб., за год показатель вырос незначительно — на 2%. Почти половина (46%) собравшихся провести отпуск в ОАЭ россиян выбирают Дубай, на втором месте (32% бронирований) — Рас-аль-Хайма, курорт на берегу Персидского залива, который часто нравится семейным туристам в связи с более спокойным ритмом отдыха и наличием у отелей пологого входа в море. На Фуджейре останавливают выбор 11,5% туристов.

Не выезжая из страны

Доля России на организованном рынке размылась за счет расширения пула доступных направлений. Если на май прошлого года пакетные туры выбирали 66% запланировавших отпуск путешественников, в этом году — всего 18%, указывают данные Travelata.ru. Доля Абхазии, которую на рынке традиционно относят скорее к внутренним дестинациям, остается стабильной — 4%. Но это необязательно свидетельствует о снижении спроса. Так, по подсчетам OneTwoTrip, количество бронирований авиабилетов на майские праздники внутри страны выросло на 20,7% относительно аналогичного периода прошлого года. Чаще всего россияне летают в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды.

Половина всех организованных бронирований внутри страны, по подсчетам «Слетать.ру», приходится на курорты Краснодарского края. В топе здесь — Большой Сочи, включая горный кластер. Цена отдыха здесь, равно как и в Абхазии, по данным аналитиков, начинается от 40 тыс. руб. за недельный тур на двоих с проживанием в отеле категории «две звезды». Средний чек при бронировании выше — около 60 тыс. руб. На авиаперелет в Сочи в мае россияне, по данным OneTwoTrip, тратят в среднем 8,5 тыс. руб. в одну сторону.

На Санкт-Петербург в мае приходится 10% забронированных туров по России, подсчитали в «Слетать.ру». Это делает город основным экскурсионным направлением. Цены на подобные поездки достаточно демократичны: найти трехдневный тур можно по цене от 10 тыс. руб. на человека. В него будут входить размещение на базе завтраков, экскурсионная программа и все входные билеты по ней. Перелет в Санкт-Петербург в одну сторону, по оценкам OneTwoTrip, обходится в среднем в 7,3 тыс. руб. в одну сторону.

Целых 6% организованных путешественников по стране на майские праздники, по оценкам «Слетать.ру», выбирают Калининград. Цена бюджетных туров на четыре дня начинается от 13,9 тыс. руб. на человека. Долететь можно в среднем за 7,3 тыс. руб. в одну сторону. В Казань собираются 3,5% туристов, город замыкает тройку популярных экскурсионных направлений в России. Цена бюджетных программ стартует от 8,62 тыс. руб. на человека, говорят в «Слетать.ру».

Дальние и ближние берега

Далеко не все туристы, планируя майское путешествие, ограничиваются ближними направлениями. Постепенно после снятия пандемийных ограничений растет популярность стран Юго-Восточной Азии и иных дальнемагистральных дестинаций. Так, 3% клиентов «Слетать.ру» выбирают Таиланд. Средний чек при бронировании туров здесь сейчас ненамного выше, чем в Турции,— 163,2 тыс. руб., а начинаются цены от 158 тыс. руб. за неделю на двоих в отеле категории «три звезды». Правда, сравнить с прошлым годом показатели не выйдет: в мае 2022 года поток в страну еще полностью не восстановился.

Куба, по данным «Слетать.ру», на май формирует пока лишь 1,5% продаж, при этом 90% путешественников выбирают Варадеро. Ограниченная популярность направления во многом обусловлена тем, что туры в страну продает небольшое число компаний из-за сложностей с логистикой полетов. Поездка в среднем обходится в 241 тыс. руб., но есть варианты от 201 тыс. руб.

На Мальдивы, по оценкам «Слетать.ру», собирается 1% путешественников в мае. В среднем на отпуск здесь россияне тратят 386,3 тыс. руб., это на 53% выше показателя прошлого года. Минимальный бюджет за неделю на двоих — 206,2 тыс. руб.— предполагает размещение в объекте категории «три звезды». 1% организованных туристов, по оценкам «Слетать.ру», выбирает и Шри-Ланку, хотя отпуск здесь, скорее всего, обойдется дешевле. Варианты на майские каникулы, по подсчетам аналитиков, можно найти по цене от 120 тыс. руб., но средний чек в два раза выше — 240 тыс. руб.

У самостоятельных туристов остаются популярными направления постсоветского пространства. В числе наиболее востребованных в «Яндекс.Путешествиях» выделяют Армению, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и Киргизию. За билеты в обе стороны путешественники сейчас платят до 30 тыс. руб. Достаточно востребованы у самостоятельных туристов в мае маршруты по Израилю. Но такие поездки немного дороже: средняя цена забронированных билетов, по данным «Яндекс.Путешествий», 62,8 тыс. руб.

Александра Мерцалова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...