Отпуск на майские

Майские праздники традиционно для россиян — время загородного отдыха и туристических поездок. Некоторые туристы ограничиваются небольшими автомобильными путешествиями, многие выбирают полноценный пляжный или экскурсионный отдых. Спрос на подобные поездки сейчас как раз активно растет на фоне снятия пандемийных ограничений и адаптации к ограничениям санкционным. «Деньги» выяснили, куда в мае отправятся российские туристы и во сколько им обойдется такой отпуск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

По подсчетам Travelata.ru, суммарный объем продаж организованных туров на майские праздники в этом году к середине апреля превысил показатель прошлого на 22%, рост бронирований на май в целом — 38%. Аналитики «Слетать.ру» заметили рост продаж на май в полтора раза, хотя такая позитивная динамика может быть связана не столько с резким оживлением рынка, сколько с низкой базой весны прошлого года, продиктованной общей социально-экономической нестабильностью и еще сохранявшимися в тот момент пандемийными ограничениями. Одновременно, по словам аналитиков «Слетать.ру», в период майских праздников спрос на путешествия традиционно высок за счет возможности сформировать полноценный отпуск, прибавив несколько отпускных дней к государственным выходным.

В этом году путешественникам оказалось доступно 26 стран — заметно больше, чем годом ранее. Средняя глубина продаж на этом фоне в этом году достигла 40 дней против 32 в прошлом, отмечают в «Слетать.ру». Спрос на авиабилеты за рубеж, по оценкам OneTwoTrip, за год вырос в четыре раза. В среднем, по данным «Яндекс.Путешествий», на такие полеты соотечественники сейчас тратят 28,1 тыс. руб., и это всего на 2% больше, чем годом ранее.

Главные курорты

Наиболее популярное организованное майское направление — Турция. По подсчетам Travelata.ru, направление в этом году формирует 49% против 23% годом ранее. По данным «Слетать.ру», соотечественники в среднем тратят на поездку в страну в этом году 143 тыс. руб., это лишь на 1,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Начинаются цены от 79,9 тыс. руб., добавляют в компании. Наиболее востребованными локациями в стране у российских путешественников в мае аналитики называют Аланью (24,3% от общего объема бронирований), Сиде (22,3%) и Кемер (17,5%). В топе самостоятельных путешественников Стамбул. На билеты в город, по данным OneTwoTrip, россияне тратят в среднем 19,8 тыс. руб. в одну сторону. Перелет в Анталью обходится примерно во столько же — 19,9 тыс. руб.

Египет на предстоящий май формирует 12% продаж, за год доля направления выросла в шесть раз, свидетельствуют подсчеты Travelata.ru, хотя объясняется столь выраженная динамика ограниченным в прошлом году авиасообщением на этом направлении. В среднем на туры в Египет путешественники, по данным «Слетать.ру», сейчас тратят 208,5 тыс. руб., что на 6% больше, чем годом ранее. Минимальная цена отдыха — 132,5 тыс. руб., речь идет о туре на майские праздники с размещением в отеле категории «четыре звезды». Главными египетскими курортами для россиян остаются Шарм-эш-Шейх и Хургада, которые, по оценкам «Слетать.ру», выбирают 47% и 44% собравшихся в страну соотечественников соответственно.

Третьим главным курортом для предпочитающих организованный отдых соотечественников за время пандемии и санкционных ограничений успели стать ОАЭ. Для поездок в мае, по оценкам Travelata.ru, это направление выбирают 10% путешественников против 1% годом ранее. В среднем такое путешествие, по данным «Слетать.ру», обходится туристам на майские выходные в 232 тыс. руб., за год показатель вырос незначительно — на 2%. Почти половина (46%) собравшихся провести отпуск в ОАЭ россиян выбирают Дубай, на втором месте (32% бронирований) — Рас-аль-Хайма, курорт на берегу Персидского залива, который часто нравится семейным туристам в связи с более спокойным ритмом отдыха и наличием у отелей пологого входа в море. На Фуджейре останавливают выбор 11,5% туристов.

Не выезжая из страны

Доля России на организованном рынке размылась за счет расширения пула доступных направлений. Если на май прошлого года пакетные туры выбирали 66% запланировавших отпуск путешественников, в этом году — всего 18%, указывают данные Travelata.ru. Доля Абхазии, которую на рынке традиционно относят скорее к внутренним дестинациям, остается стабильной — 4%. Но это необязательно свидетельствует о снижении спроса. Так, по подсчетам OneTwoTrip, количество бронирований авиабилетов на майские праздники внутри страны выросло на 20,7% относительно аналогичного периода прошлого года. Чаще всего россияне летают в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды.

Половина всех организованных бронирований внутри страны, по подсчетам «Слетать.ру», приходится на курорты Краснодарского края. В топе здесь — Большой Сочи, включая горный кластер. Цена отдыха здесь, равно как и в Абхазии, по данным аналитиков, начинается от 40 тыс. руб. за недельный тур на двоих с проживанием в отеле категории «две звезды». Средний чек при бронировании выше — около 60 тыс. руб. На авиаперелет в Сочи в мае россияне, по данным OneTwoTrip, тратят в среднем 8,5 тыс. руб. в одну сторону.

На Санкт-Петербург в мае приходится 10% забронированных туров по России, подсчитали в «Слетать.ру». Это делает город основным экскурсионным направлением. Цены на подобные поездки достаточно демократичны: найти трехдневный тур можно по цене от 10 тыс. руб. на человека. В него будут входить размещение на базе завтраков, экскурсионная программа и все входные билеты по ней. Перелет в Санкт-Петербург в одну сторону, по оценкам OneTwoTrip, обходится в среднем в 7,3 тыс. руб. в одну сторону.

Целых 6% организованных путешественников по стране на майские праздники, по оценкам «Слетать.ру», выбирают Калининград. Цена бюджетных туров на четыре дня начинается от 13,9 тыс. руб. на человека. Долететь можно в среднем за 7,3 тыс. руб. в одну сторону. В Казань собираются 3,5% туристов, город замыкает тройку популярных экскурсионных направлений в России. Цена бюджетных программ стартует от 8,62 тыс. руб. на человека, говорят в «Слетать.ру».

Дальние и ближние берега

Далеко не все туристы, планируя майское путешествие, ограничиваются ближними направлениями. Постепенно после снятия пандемийных ограничений растет популярность стран Юго-Восточной Азии и иных дальнемагистральных дестинаций. Так, 3% клиентов «Слетать.ру» выбирают Таиланд. Средний чек при бронировании туров здесь сейчас ненамного выше, чем в Турции,— 163,2 тыс. руб., а начинаются цены от 158 тыс. руб. за неделю на двоих в отеле категории «три звезды». Правда, сравнить с прошлым годом показатели не выйдет: в мае 2022 года поток в страну еще полностью не восстановился.

Куба, по данным «Слетать.ру», на май формирует пока лишь 1,5% продаж, при этом 90% путешественников выбирают Варадеро. Ограниченная популярность направления во многом обусловлена тем, что туры в страну продает небольшое число компаний из-за сложностей с логистикой полетов. Поездка в среднем обходится в 241 тыс. руб., но есть варианты от 201 тыс. руб.

На Мальдивы, по оценкам «Слетать.ру», собирается 1% путешественников в мае. В среднем на отпуск здесь россияне тратят 386,3 тыс. руб., это на 53% выше показателя прошлого года. Минимальный бюджет за неделю на двоих — 206,2 тыс. руб.— предполагает размещение в объекте категории «три звезды». 1% организованных туристов, по оценкам «Слетать.ру», выбирает и Шри-Ланку, хотя отпуск здесь, скорее всего, обойдется дешевле. Варианты на майские каникулы, по подсчетам аналитиков, можно найти по цене от 120 тыс. руб., но средний чек в два раза выше — 240 тыс. руб.

У самостоятельных туристов остаются популярными направления постсоветского пространства. В числе наиболее востребованных в «Яндекс.Путешествиях» выделяют Армению, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и Киргизию. За билеты в обе стороны путешественники сейчас платят до 30 тыс. руб. Достаточно востребованы у самостоятельных туристов в мае маршруты по Израилю. Но такие поездки немного дороже: средняя цена забронированных билетов, по данным «Яндекс.Путешествий», 62,8 тыс. руб.

Александра Мерцалова