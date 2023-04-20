В диких условиях

Популярность отпуска на лоне живой природы растет. В 2022 году число посетителей заповедников и нацпарков в России выросло на 39,75%. Это, в свою очередь, привело к настоящему буму строительства модульных отелей — кемпингов и глэмпингов. Эксперты прогнозируют развитие тренда. «Деньги» разбирались, каким бывает полноценный отдых на природе и сколько могут стоить подобного рода путешествия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Закон, определяющий правила развития туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ; включают заповедники, заказники и национальные парки), президент РФ Владимир Путин подписал в марте этого года. Документ призван стимулировать развитие экологического туризма в стране, он вводит в правовое поле основные правила и критерии подобного отдыха. Закон направлен на сохранение природных комплексов, объектов растительного и животного мира, минимизацию негативного воздействия человеческой деятельности на окружающую среду, а также соблюдение границ специально отведенных для туризма мест и маршрутов.

Спрос на отдых на природных территориях растет. По данным ФГБУ «Росзаповедцентр» Минприроды, которые приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР), в 2022 году число посетителей заповедников и нацпарков в стране выросло на 39,75%, до 13,97 млн человек. Концепция развития туризма в России предполагает увеличение количества посетителей ООПТ до 16 млн человек до 2023 года. Как уточняют в АТОР, сегодня в РФ насчитывается 231 ООПТ, включая 104 заповедника, 65 нацпарков и 62 заказника.

Ночь под звездами

Интерес россиян к отдыху на природе уже привел к резкому росту числа модульных средств размещения — кемпингов и глэмпингов. По статистике, в марте этого года число организаций с видом деятельности «кемпинг» в России выросло на 13%, до 1,03 тыс. год к году, а в первом квартале этого года количество регистраций профильных компаний увеличилось на 18%. Гендиректор ГК «СLT Девелопмент» (занимается проектированием и строительством деревянных объектов по CLT-технологии) Павел Карнаух говорит об увеличении запросов на строительство туристических объектов на 30% в последние месяцы. На платформе Travelline количество кемпингов и глэмпингов за год выросло почти на 50%. У Ostrovok.ru по прямым договорам на сегодня подключены 220 глэмпингов и кемпингов, что в три раза больше, чем годом ранее. По данным Российского союза туриндустрии, на сентябрь 2022 года в стране работали 353 глэмпинга, а Общенациональная ассоциация автомототуризма и караванинга оценивала количество кемпингов в 250 объектов.

Исполнительный директор Bronevik.com Марина Гончаренко оценивает рост сегмента глэмпингов, кемпингов и модульных отелей примерно на 10–15% в год. По ее словам, у таких средств размещения большой потенциал развития в том числе из-за продолжающегося тренда на короткие (один-два дня) путешествия на природу с комфортом. По данным сервиса аренды жилья для отдыха «Твил.ру», с января по середину апреля 2023 года количество бронирований в кемпинги и глэмпинги выросло на 155% относительно аналогичного периода 2022 года. Директор по развитию и коммуникациям «Твил.ру» Оксана Шустикова отмечает, что отдых в глэмпингах сочетает приватность и комфорт, что способствует его востребованности. Так как глэмпинги можно размещать там, где капитальное строительство запрещено, у туристов есть возможность поселиться среди уникальных ландшафтов, указывает она.

Самым востребованным направлением для отдыха в глэмпингах в январе—апреле 2023 года, по данным «Твил.ру», стал Архыз в Карачаево-Черкесии, сформировав 8% спроса. На втором месте — Анапа (5%) а на третьем — Чемал на Алтае (4%). Также в десятку по популярности на «Твил.ру» вошли Коробицыно (Ленинградская область), Майкоп (Адыгея), Хужир (Иркутская область), Лахденпохья (Карелия), Евпатория, Сочи, Ая (Алтайский край).

По оценкам Оксаны Шустиковой, средний чек на отдых в глэмпингах за год существенно не изменился и находится на уровне 28,16 тыс. руб. на человека за путешествие. Средняя цена суток проживания, по ее данным, за год выросла на 36%, до 6,17 тыс. руб. за юнит.

Есть среди модульных отелей и уникальные локации. Так, турбаза «Бухта "Большое озерко"» на полуострове Рыбачий в Мурманской области позволяет отдохнуть на краю земли, оказавшись в самой северной оконечности северо-запада России. База включает всего шесть коттеджей с возможностью разместить в каждом от двух до пяти путешественников, а также кафе и баню. Цена проживания — 4 тыс. руб. в сутки на человека, завтраки и обеды оплачиваются отдельно.

Поиск тропы

Для похода по нацпарку или заповеднику лучше выбрать один из доступных маршрутов, которые, как правило, перечислены на сайте объекта. Каждый имеет свой уровень сложности. Часть маршрутов может быть закрыта в том числе в зависимости от времени года. Так, третий по посещаемости нацпарк в России в 2022 году «Красноярские Столбы» включает четыре района: Эстетический, или Центральный; Такмаковский; Калтатский и район «Диких Столбов». Протяженность маршрутов — от 4 км до 18 км. Самый длинный маршрут «На встречу с Манской бабой» рассчитан на один день. Как сказано на сайте нацпарка, здесь традиционно проходят соревнования по экстремальным видам спорта, а в ходе маршрута предстоит преодолеть крепостную стену протяженностью 350 м, подъем на которую возможен только с инструктором и снаряжением.

Четвертый в рейтинге посещаемости ООПТ нацпарк «Куршская коса», расположенный в приграничной с Литвой части Калининградской области на узкой полоске суши между соленым Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом, имеет шесть отдельных экологических троп протяженностью не более 5 км каждая. На одном из маршрутов построены специальные настилы и лестничный спуск к морю, а также смотровая площадка высотой 6 м.

Пятый по посещаемости заповедник «Кавказский», находящийся в пределах Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики, включает варианты маршрутов для путешественников, готовых к походам различного уровня сложности. Так, тропа «Кругозор Аишха» протяженностью 5 км включает подъем к вершине Аишха на высоте 2 км, где открывается панорамный вид на покрытые лесами долины рек Мзымты и Пслуха, а на массиве возможно наблюдение диких животных.

Маршрут «Через перевал Аишха к Черному морю» протянулся на 52 км, и его прохождение займет 5–6 дней. Путешествие большей частью пройдет в лесном зоне, по долине реки Малая Лаба от устья реки Уруштен до перевала Аишха и по южному макросклону Главного Кавказского хребта от перевала Аишха до кордона Пслух. На пути есть стоянки для туристов. Также в Кавказском заповеднике доступны маршруты длиной 8, 12, 17, 42 км, включая варианты с прогулками на собачьих упряжках, снегоходах, снегоступах и т. д.

Помимо самостоятельно изучения маршрутов ООПТ можно забронировать место в составе группы для уже запланированного похода, например, через сервис «Клуб приключений». Так, поход длиной 80 км на семь дней по территории Кабардино-Балкарского высокогорного государственного природного заповедника на эти майские праздники обойдется в 28,2 тыс. руб. на человека. Проживание в палатках. Программа похода позволяет увидеть пики Кавказских гор, ледники, хвойные и лиственные леса, горные реки, озера, водопады, есть возможность продегустировать воду из нарзанных источников.

Поход по природному парку «Налычево» на Камчатке протяженностью 160 км, рассчитанный на 12 дней, этим летом будет стоить 36,7–38,6 тыс. руб. на человека. Проживание в палатках, но на маршруте также будет возможность принимать горячие ванны. На пути встретятся Горячереченские, Краеведческие, Таловские источники, реки, озера, водопады, вулканы Дзензур и Авачинский, а закачивается поход на берегу Тихого океана (Халактырский пляж).

Для небольших любителей долгих пеших переходов доступен вариант водных походов. К примеру, в списке «Клуба путешественников» есть поход по Байкалу на байдарках к острову Ольхону по территории Прибайкальского природного национального парка длиной 100–140 км на 11–13 дней. Цены на летние даты — 48,5–51,5 тыс. руб. на человека. Проживание в палатках. Помимо заплыва на байдарках тур будет включать прогулки к мысам с панорамными видами.

Александра Мерцалова