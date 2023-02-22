Одной из ключевых новостей февраля для туррынка стало возвращение в число турнаправлений Китая. Международный туризм в стране был ограничен с начала пандемии COVID-19. Для россиян перезапуск направления пока условный. Из-за визовых сложностей и ограниченных авиарейсов добираются в страну лишь немногие. Но ситуация может измениться: на рынок вернутся как экскурсионные туры в континентальный Китай, так и бюджетный пляжный отдых на острове Хайнань.

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С 6 февраля Китай реанимирует международный туризм: впервые с начала пандемии жители страны официально получили возможность выезжать на отдых за рубеж. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отмечает, что открытие Китая для российских путешественников пока достаточно условное: решение по групповым безвизовым поездкам, организация которых активно велась до пандемии, пока не принято. Выдача классических туристических виз, по его словам, пока не возобновилась. Решение этого вопроса ожидается в 20-х числах февраля. Пока соотечественники могут оформлять для поездок лишь деловые и иные типы виз. На сайте посольства Китая есть информация лишь об учебных и деловых визах.

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Еще одна проблема — авиасообщение. По подсчетам господина Горина, осуществляется лишь 10% от докризисного числа рейсов. Цена перелетов остается достаточно высокой. На официальном сайте «Аэрофлота» цена прямого перелета из Москвы в Пекин и обратно 5–11 марта составляла 58,3 тыс. руб. Билет на рейс со стыковкой в Чэнду от Sichuan Airlines на те же даты можно было приобрести за 48,7 тыс. руб. через билетных агентов. Прямой перелет из Москвы в Шанхай и обратно на 4–10 марта у «Аэрофлота» стоил 61 тыс. руб. Примерно за ту же сумму можно было купить билет на рейсы Air China со стыковкой в Пекине. Дмитрий Горин предполагает, что расширение полетной программы в Китай начнется после полноценного возобновления выдачи виз — с появлением турпотока осуществление таких рейсов снова станет интересно перевозчикам. Эксперт не исключает, что это будет способствовать и снижению цен.

Предложения туроператоров на те же направлении пока также ограниченны. По словам представителя «Интуриста» Дарьи Домостроевой, ее компания прорабатывает организацию пляжных туров на Хайнань и экскурсионных программ в континентальном Китае. В программы войдут посещения Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и проч. «Их цену можно будет рассчитать лишь после решения вопроса о групповых безвизовых поездках и расширения полетных программ»,— поясняет представитель туркомпании. Госпожа Домостроева добавляет, что со стороны китайских туристов, в свою очередь, существуют предварительные заявки на туры в России. Такие гости сейчас могут получать классические туристические визы в страну, но их массовые заезды обычно начинаются не раньше апреля.

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До пандемии популярным у туроператоров был маршрут «Золотое кольцо Китая», рассчитанный на 12–14 дней. Такое путешествие включало в себя посещение Шанхая, Пекина, Сианя, Гуйлиня, Яншо, Сучжоу, Ханчжоу. Минимальная цена такого путешествия в 2019 году составляла около $3 тыс. Но с учетом инфляции и возросшей стоимости перевозки сейчас этот показатель, вероятно, будет заметно выше. Хайнань до пандемии, напротив, часто рассматривался путешественниками как направление бюджетного пляжного отдыха. В начале 2020 года средняя цена путевки на человека оценивалась в 43,5 тыс. руб.

Наиболее популярные зарубежные туристические направления у россиян в 2022 году Выйти из полноэкранного режима Страна Число поездок Динамика к 2021 году (%) Динамика к 2019 году (%) Турция 5 232 611 11,5 -25,4 ОАЭ 1 208 518 97,2 21,2 Египет 947 122 -2,7 689 Таиланд 435 008 1316 -70 Мальдивы 201 952 -8,38 142 Израиль 159 900 233 -52,5 Сербия 123 425 95 92,5 Доминиканская Республика 95 936 -46,3 -54 Шри-Ланка 91 272 440 5,4 Катар 63 165 63 -49 Открыть в новом окне Источник: данные Ассоциации туроператоров России на базе цифр Погранслужбы ФСБ, национальных туристических министерств и ведомств.

Александра Мерцалова