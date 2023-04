Цена монархии

Впервые за 70 лет 6 мая Британия официально обзаведется новым королем. Коронация Карла III пройдет в Вестминстерском аббатстве. Короли, князья, эмиры, султаны. Доходы одних хорошо известны, о капиталах других известно на уровне слухов. «Деньги» решили оценить уровень жизни монархов XXI века. Для удобства сравнения валюты европейских стран, не входящих в зону евро, переведены в евро. Валюты других стран — в доллары США.

Король Великобритании Карл III

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Великобритания

Австралийский Союз, Антигуа и Барбуда, Белиз, Гренада, Канада, Новая Зеландия, Папуа — Новая Гвинея, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Содружество Багамских Островов, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соломоновы Острова, Тувалу, Ямайка

Глава государства — король Карл III (с 8 сентября 2022 года).

У британского монарха несколько источников дохода.

Один из них — суверенный грант. Эта система начала действовать в 2012 году вместо цивильного листа. Вместо фиксированной суммы выплачивается процент от прибыли, получаемой Владениями Короны (Crown Estate) — империей недвижимости и земель в Великобритании и за ее пределами, которые принадлежат не королю лично, а всей монархии.

Только в центральном Лондоне насчитывается 241 объект недвижимости, в Crown Estate входят большие участки морского дна и побережья Англии, Уэльса и Северной Ирландии, сельскохозяйственные угодья, леса, ипподром Аскот и Большой Виндзорский парк, торговые центры и парки. Общая стоимость всей недвижимости — £15,6 млрд (€18,3 млрд). В 2021–2022 финансовом году суверенный грант составил £86,3 млн (€101 млн).

Правящий монарх носит титул герцога Ланкастерского, поэтому ему лично принадлежит Герцогство Ланкастерское — 18 433 га земли, замки, фермы, отели, школы, больницы, жилая и коммерческая недвижимость в Англии и Уэльсе. В марте 2002 года общая стоимость всех активов составляла £653 млн (€764 млн), годовая чистая прибыль — £24 млн (€28 млн).

Унаследовав после смерти своей матери королевы Елизаветы герцогство Ланкастерское, король Карл III передал ранее принадлежавшее ему герцогство Корнуэлл своему старшему сыну Уильяму. Общая территория герцогства Корнуэлл — более 52 тыс. га. Большая часть недвижимости, входящей в его состав,— сельскохозяйственные земли, но также жилая и коммерческая недвижимость, леса, береговая линия, стадион для крикета Овал в Лондоне и музей-тюрьма в Дартмуре. В 2021–2022 финансовом году герцогство Корнуэлл принесло наследнику престола £21 млн (€25 млн) дохода. С этих денег принц Чарльз (тогда еще не король Карл) добровольно заплатил подоходный налог за вычетом понесенных расходов.

Под управлением короля, но не в его собственности будут находиться королевские дворцы и королевская коллекция произведений искусства и драгоценностей.

Журнал Forbes оценил общую стоимость активов, перешедших к королю Карлу III, но не ставших его собственностью, в $42 млрд.

Личное состояние короля гораздо скромнее. Согласно оценке, приведенной в Sunday Times Rich List 2022 года, личное состояние королевы Елизаветы II составляло £370 млн (€433 млн). Королеве принадлежал дворец и конный завод со 100 скаковыми лошадьми в Сандрингеме, графство Норфолк, замок Балморал в Шотландии, коллекция из более чем 300 ювелирных украшений, оцениваемая в £100 млн (€117 млн) коллекция почтовых марок, коллекция произведений искусства. Все это перешло королю Карлу III по наследству.

До восхождения на престол состояние принца Чарльза оценивалось в $100 млн.

ЕВРОПА

Княжество Андорра

Формальными главами государства являются князья-соправители — президент Франции и епископ Урхельский. До 1993 года Андорра выплачивала своим сюзеренам дань. Каждый четный год епископ Урхельский получал 460 испанских песет, а также 12 головок сыра, 12 куропаток и 12 каплунов (в некоторых источниках также упоминаются 6 окороков). Каждый нечетный год президент Франции получал 960 франков.

Президент Франции Эмманюэль Макрон (с 14 мая 2017 года), согласно декларации о доходах, опубликованной в Journal Officiel de la Republique Francaise в декабре 2021 года, за свой первый пятилетний срок заработал чуть больше €1,07 млн. Большую часть этой суммы составила президентская зарплата, также Макрон получал доход на капитал и гонорары за книгу Revolucion. Корректных оценок состояния Эмманюэля Макрона не существует. В 2008–2012 годах он работал в инвестиционном банке Rothschild & Cie Banque, его совокупный доход за это время составил около €5 млн.

Епископ Урхельский Жоан Энрик Вивес-и-Сисилья (с 12 мая 2003 года). Корректных оценок состояния не существует, открытых данных о доходах тоже.

Королевство Бельгия

Глава государства — король Филипп I (с 21 июля 2013 года).

Частью государственного бюджета Бельгии является цивильный лист, в который входят личные расходы короля в связи с исполнением им своих обязанностей в широком смысле слова (личные расходы короля и королевы, расходы на персонал, оборудование, транспорт и горючее, приемы и другие мероприятия, содержание резиденций, страхование, подарки на праздничные даты и т. д.). По данным сайта The Belgian Monarchy, 27 ноября 2013 года цивильный лист был установлен в размере €11,554 млн. В дополнение к указанным расходам государство также брало на себя дополнительные услуги по финансированию монархии. Сведения о размере состояния бельгийского короля противоречивы и не поддаются проверке.

Согласно вступившим в силу с 1 января 2014 года правилам, бывший король Альберт II, отрекшийся в 2013 году от престола в пользу своего сына Филиппа, стал получать пожизненное ежегодное вознаграждение в размере €923 тыс. Младшая сестра Филиппа I принцесса Астрид Бельгийская и младший брат правящего монарха принц Лоран Бельгийский получали в 2014 году из казны €320 тыс. и €307 тыс. соответственно.

В дальнейшем заработки королевской семьи индексировались с учетом инфляции, в последний раз — в августе 2022 года. Цивильный лист короля на 2022 год был установлен в размере €13,228 млн. Общие расходы бюджета Бельгии на содержание королевской семьи в 2022 году были установлены в размере €40,687 млн.

Королевство Дания

Глава государства — королева Маргрете II (с 14 января 1972 года).

Королевская семья содержится за счет госбюджета. Вознаграждение членов королевской семьи индексируется в соответствии с индексом, установленным для госслужащих.

Вознаграждение королевы в 2022 году было определено в 87,8 млн датских крон (примерно €11,8 млн), а в 2023 году должно возрасти до 91,4 млн датских крон (примерно €12,3 млн).

Согласно книге «Гиннесс. Мировые рекорды», состояние королевы Маргрете II составляет $40 млн, что делает ее самой богатой ныне живущей королевой. Все монархи богаче нее — короли.

В книгу рекордов она включена также как самая долгоправящая из ныне живущих королев.

Вознаграждение остальных членов королевской семьи в 2023 году также должно вырасти по сравнению с 2022 годом — с 27,3 млн крон (€3,67 млн) до 28,1 млн крон (€3,78 млн). Большую часть этих средств получает наследник престола, старший сын королевы кронпринц Фредерик. Согласно сведениям, приведенным на сайте Kongehuset, по ситуации на 1 апреля 2021 года его вознаграждение составляло 1 784 706 крон (около €240 тыс.) в месяц, 10% из которых составляет доля его супруги кронпринцессы Мэри.

Королевство Испания

Глава государства — король Филипп VI (с 19 июня 2014 года).

Вознаграждение короля, выплаченное из госбюджета, в 2022 году составляло €258 927. Кроме того, еще по одной бюджетной статье ему было выделено на содержание семьи и королевского двора €8 431 150 с распределением этих средств на его усмотрение.

В апреле 2022 года был впервые официально обнародован размер состояния Филиппа VI — €2 573 392,80. Около €2,3 млн составляют сбережения короля, примерно в €300 тыс. оценивается его коллекция произведений искусства, антиквариата и ювелирных украшений. Основным источником дохода для него на протяжении последней четверти века были вознаграждения, которые он получал из госбюджета сначала как принц Астурийский (наследник престола), затем как король.

Размер вознаграждения королевы-консорта Испании Летисии, супруги Филиппа VI, в 2022 году составил €142 402.

Бывший король Хуан Карлос I, отрекшийся в 2014 году в пользу сына, в 2020 году отправился в добровольное изгнание в Объединенные Арабские Эмираты. Это произошло после того, как в Испании он был заподозрен в коррупции, а в Швейцарии — в отмывании денег. Покинувший Испанию бывший король был лишен ежегодной пенсии в размере €194 232. В декабре 2021 года в Швейцарии и в марте 2022 года в Испании все обвинения с бывшего короля были сняты. Официальные данные по размеру состояния бывшего короля отсутствуют. В 2014 году газета The New York Times оценила состояние всей королевской семьи Испании в $2,3 млрд.

Супруге бывшего короля королеве-консорту Софии Греческой в 2022 году было определено вознаграждение в размере €116 525.

Княжество Лихтенштейн

Глава государства — князь Ханс-Адам II (с 13 ноября 1989 года).

Князь Лихтенштейна Ханс-Адам II мог быть намного более крупным землевладельцем, если бы добился успеха в суде

Фото: API / Gamma-Rapho / Getty Images

Фото: API / Gamma-Rapho / Getty Images Князь Лихтенштейна Ханс-Адам II мог быть намного более крупным землевладельцем, если бы добился успеха в суде

Фото: API / Gamma-Rapho / Getty Images

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние князя Ханса-Адама II в конце ноября 2022 года составляло около $7 млрд (€6,73 млрд).

Основной источник дохода правящей династии Лихтенштейнов — полностью принадлежащий ей частный банк LGT Group (крупнейшая в мире структура по управлению частным капиталом, находящаяся в собственности одной семьи). По ситуации на 30 июня 2022 года под управлением LGT Group находились активы на сумму 284,7 млрд швейцарских франков (€283,8 млрд).

Правящей династии также принадлежит Liechtenstein Group, инвестирующая в компании, занимающиеся производством продовольствия, лесным хозяйством, возобновляемой энергией, и в недвижимость в Европе, Азии, Северной и Южной Америке.

Начиная с середины XVI века Лихтенштейны собирают коллекцию произведений искусства, насчитывающую сейчас около 1700 картин и скульптур начиная с эпохи Раннего Возрождения и заканчивая австрийским романтизмом.

В 2020 году княжеская семья проиграла в Чехии суд против властей страны. Лихтенштейны добивались возвращения принадлежавшей им недвижимости, конфискованной в 1945 году,— земельных владений, общая площадь которых более чем в десять раз превышает территорию княжества Лихтенштейн, а также домов и дворцов, в том числе включенных в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО замков Леднице и Валтице. После этого Лихтенштейны продолжили тяжбу в Европейском суде по правам человека.

Великое Герцогство Люксембург

Глава государства — великий герцог Анри (Генрих) (с 7 октября 2000 года).

В 2019 году сайт Business Insider оценил состояние правящей династии Люксембурга в €3,4 млрд. В твиттере правящей династии было опубликовано опровержение: «Цифры, называемые на протяжении многих лет в некоторых публикациях в отношении состояния великогерцогского двора,— чистый вымысел. На самом деле это состояние составляет лишь небольшой процент от недавно распространенной цифры».

В июне 2022 года правящая семья впервые опубликовала годовой отчет, в котором приведена цифра общих расходов на содержание великогерцогского двора в 2021 году — €12 870 411,75.

Княжество Монако

Глава государства — князь Альбер II (с 6 апреля 2005 года).

В 2011 году журнал Forbes оценивал состояние князя Монако более чем в $1 млрд (примерно €719 млн по обменному курсу того времени). Похожие оценки называются и в настоящее время.

Князь Альбер II владеет недвижимостью в Монако, Франции и США (в 2016 году он купил за $754 тыс. дом в Ист-Фолс, пригороде Филадельфии, в котором прошло детство его матери, актрисы Грейс Келли, в 2018 году дом открылся для посещения после реставрации).

Князю Альберу II принадлежит пакет акций компании Societe des Bains de Mer, которая управляет знаменитым казино в Монако, оперой, гостиницами, спа, ресторанами, барами, ночными клубами, бассейном и пляжем на территории княжества и пляжным клубом в Объединенных Арабских Эмиратах. Крупнейшим в списке акционеров компании значится «правительство Монако» — 39,7% акций. Рыночная капитализация компании по ситуации на конец ноября 2022 года — $2,09 млрд.

Королевство Нидерландов

(Аруба, Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба, Кюрасао, Нидерланды, Синт-Мартен)

Глава государства — король Виллем-Александер (с 30 апреля 2013 года).

По сообщению NL Times, в 2021 году на 2022 год были запланированы следующие бюджетные расходы на содержание королевской семьи. Общие расходы — €48,2 млн. Большую часть из них составляют расходы на транспорт (автомобили, кареты, лошади), содержание дворцов (отопление, освещение, столовое белье, посуда и т. п.) — более €31,1 млн.

Вознаграждение короля составляет €1 007 000. Кроме того, €5,1 млн выделяется королю на выплаты персоналу и другие личные расходы, связанные с исполнением королевских обязанностей.

Его супруге, королеве-консорту Максиме выделяется на те же цели соответственно €400 тыс. и €667 тыс. Матери правящего монарха, отрекшейся от престола в 2013 году принцессе Нидерландов Беатрикс — €560 тыс. и €1,1 млн.

Принцесса Оранская Катарина-Амалия, старшая дочь правящего короля, в июне 2021 года заявила, что отказывается от полагающихся ей по достижении 18-летнего возраста €1,65 млн в год (18 лет ей исполнилось 7 декабря 2021 года).

В 1999 году журнал Forbes оценивал состояние Беатрикс, в то время правящей королевы, в $5,2 млрд, в 2001 году — в $2,3 млрд, в 2007 году — в $300 млн, в 2011 году — в $220 млн. Оценки состояния короля Виллема-Александера противоречивы и не поддаются проверке.

На протяжении многих лет в прессе циркулируют заявления о том, что члены королевской семьи Нидерландов владели и владеют крупными пакетами акций британско-нидерландской компании Shell и других голландских компаний, пользующихся приставкой «королевская» (Philips, Gazelle, DSM, KLM, KPN, Schiphol). Во время визита королевы Максимы в Нигерию в 2017 году местные СМИ называли ее «крупнейшим акционером Shell». В 2018 году на официальном сайте королевского двора было опубликовано заявление, в котором сообщалось, что король Виллем-Александер не владеет ни одной акцией какой-либо «королевской компании». Критики монархии обратили внимание, что в заявлении ничего не говорилось о том, владеет ли или владел ли кто-то другой из королевской семьи такими акциями.

Королевство Норвегия

Глава государства — король Харальд V (с 17 января 1991 года).

Судя по раскладу государственного бюджета Норвегии на 2022 год, размещенному на сайте правительства страны, королевской семье было выделено 265,5 млн норвежских крон (€25,7 млн). В том числе вознаграждение короля Харальда и его супруги королевы Сони составило 13,4 млн крон (€1,3 млн), их сына кронпринца Хокона и его супруги Метте-Марит — 11,2 млн крон (€1,09 млн).

В 2016 году норвежская газета Dagbladet сообщала, что реальные расходы бюджета на содержание королевской семьи примерно вдвое больше официально объявляемых, так как по некоторым статьям они проводятся как расходы других ведомств (министерства обороны, министерства иностранных дел, министерства юстиции, министерства местного самоуправления и регионального развития). Газета Dagens N?ringsliv (DN) в 2019 году писала, что основу состояния норвежской королевской семьи заложила королева-консорт Мод Великобританская, унаследовавшая в 1925 году после смерти своей матери Александры Датской, супруги Эдуарда VII, короля Великобритании и Ирландии, императора Индии, £200 тыс. (соответствует примерно 14,3 млн современных фунтов стерлингов). Благодаря удачным зарубежным инвестициям эта сумма была приумножена самой королевой Мод и ее потомками.

Официальные сведения о размере состояния короля Харальда V в настоящее время отсутствуют. Cайт Celebrity Net Worth оценивает его в $30 млн, газета DN сообщала, что норвежские официальные лица в разные годы называли цифры от 100 до 130 млн крон (€9,7–12,6 млн). Стоимость недвижимости, принадлежащей королевской чете, по оценке DN,— примерно 650 млн крон (€63 млн).

Королевство Швеция

Глава государства — король Карл XVI Густав (с 15 сентября 1973 года).

В апреле 2022 года шведский королевский двор впервые опубликовал годовой отчет. В нем сообщается, что королевские административные службы получили в 2021 году из бюджета 147,9 млн шведских крон (€14,31 млн). В отчете также приводятся размеры годовых вознаграждений, получаемых членами королевской семьи. Король Карл XVI Густав и его супруга королева Сильвия получили 8 млн крон (€774 тыс.). Старший ребенок королевской четы кронпринцесса Виктория и ее супруг принц Даниэль — 4,5 млн крон (€437 тыс.). Брат Виктории принц Карл Филипп и его супруга принцесса София — 1,1 млн крон (€106 тыс.).

Сайты Celebrity Net Worth и Insider оценивают состояние короля Карла XVI Густава в $70 млн.

Королевской семье принадлежит летняя резиденция — дворец Соллиден на острове Эланд. Ей также предоставляется в пользование принадлежащие государству имение и дворец Стенхаммар в лене Седерманланд (120 км от Стокгольма).

Члены королевской семьи владеют инвестиционной компанией Gluonen, основанной в 1989 году. 96% акций компании принадлежат Виктории, Карлу Филиппу и их сестре Мадлен, 4% — королю с королевой. В портфеле акций компании — ценные бумаги ведущих шведских фирм. Рыночная стоимость Gluonen в августе 2022 года составляла 92 млн крон (€8,9 млн).

АЗИЯ

Королевство Бахрейн

Глава государства — король Хамад бен Иса Аль Халифа (Хамад II) (с 14 февраля 2002 года, до этого с 6 марта 1999 года — эмир Бахрейна).

Официальных данных о доходах и состоянии короля Бахрейна не существует. Оценка состояния в $5 млрд, присутствующая во многих источниках в интернете, весьма условна.

По оценке британского писателя Марка Оуэна Джонса, члена негосударственной организации Bahrain Watch, в период с 1925 по 1970 год около четверти доходов государства перечислялось членам правящей династии Аль Тани. В 2002 году отчисления в личную казну монарха были ограничены суммой 9 млн бахрейнских динаров (около $23,7 млн), начиная с 2003 года такие сведения перестали публиковаться.

Газета Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, в 2014 году сообщала, что король Хамад II и члены его семьи являются владельцами инвестиционной компании The Premier Group, инвестиционная стоимость которой составляет не менее $22 млрд. По данным газеты, The Premier Group также владела недвижимостью в Лондоне. В 2016 году Bahrain Watch сообщала, что общая стоимость этой недвижимости — $900 млн.

Государство Бруней-Даруссалам

Глава государства — султан Хассанал Болкиах (с 5 октября 1967 года).

В 2011 году журнал Forbes оценивал его состояние в $20 млрд. Cайт Celebrity Net Worth в настоящее время дает оценку в $30 млрд.

В 1983 году султан Болкиах основал фонд национального благосостояния — Инвестиционное агентство Брунея (Brunei Investment Agency, BIA). BIA, занимающееся инвестицией доходов от продажи нефти и газа, не публикует свои финансовые показатели. Госдепартамент США оценивает находящиеся под управлением агентства активы в $170 млрд. В какой степени активы агентства пересекаются с личными активами султана — неизвестно.

Королевство Бутан

Глава государства — король Джигме Кхесар Намгьял Вангчук (с 15 декабря 2006 года).

Корректных оценок его доходов и размера состояния не существует.

Иорданское Хашимитское Королевство

Глава государства — король Абдалла II бен Хусейн аль-Хашими (с 7 февраля 1999 года).

Официальные данные о его доходах и состоянии отсутствуют. Cайт Celebrity Net Worth оценивает состояние короля в $750 млн.

Согласно опубликованному в 2021 году архиву офшорных операций «Досье Пандоры», король Абдалла II владеет 14 домами в США и Великобритании общей стоимостью свыше $106 млн. Начиная с 2011 года Абдалла II открыл в швейцарском банке Credit Suisse несколько счетов на себя и на свою супругу королеву Ранию. На одном из счетов хранилось 230 млн швейцарских франков (€211 млн).

Королевство Камбоджа

Глава государства — король Нородом Сиамони (с 14 октября 2004 года).

Король Камбоджи Нородом Сиамони (в центре) внес большой, в том числе финансовый, вклад в борьбу с пандемией COVID-19 в своей стране

Фото: Heng Sinith / AP

Фото: Heng Sinith / AP Король Камбоджи Нородом Сиамони (в центре) внес большой, в том числе финансовый, вклад в борьбу с пандемией COVID-19 в своей стране

Фото: Heng Sinith / AP

Cайт Celebrity Net Worth оценивает состояние короля Нородома Сиамони в $500 тыс.

С этой цифрой не очень хорошо согласуются сообщения информационных агентств 2020 года, согласно которым король пожертвовал $1,1 млн на борьбу с COVID-19 (королева-мать Нородом Монинеат Сианук пожертвовала $1,2 млн).

Государство Катар

Глава государства — эмир Тамим бен Хамад Аль Тани (с 25 июня 2013 года).

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани знает толк в шопинге. Он владеет недвижимостью в Лондоне, французским футбольным клубом Paris Saint-Germain, акциями швейцарской Glencore и германской Volkswagen

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Фото: Michele Tantussi / Reuters Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани знает толк в шопинге. Он владеет недвижимостью в Лондоне, французским футбольным клубом Paris Saint-Germain, акциями швейцарской Glencore и германской Volkswagen

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Официальная информация о доходах и состоянии эмира отсутствует. Сайт Celebrity Net Worth оценивает его состояние в $2 млрд.

Хамад бен Халифа Аль Тани, отец правящего эмира и бывший эмир, правивший с 1995 по 2013 год, по оценке журнала Forbes, в 2011 году обладал состоянием в $2,4 млрд. В настоящее время в рейтинге самых богатых людей мира журнала Forbes присутствует Хамад бен Джасим бен Джабер Аль Тани, занимавший до 2013 года посты премьер-министра и министра иностранных дел Катара. Оценка его состояния на конец ноября 2022 года — $1,2 млрд. В рейтинге Sunday Times Rich List 2021 года приводится более высокая оценка — £2 млрд ($2,68 млрд). Он владеет недвижимостью в Лондоне, в том числе универмагом Harrods, футбольным клубом Paris Saint-Germain, банковской группой в Люксембурге Deutsche Bank. Cтруктуры, контролируемые бывшим шейхом и бывшим премьер-министром, владеют пакетами акций Deutsche Bank — по 3,05%.

Основа благосостояния правящей династии (в нее входят около 8 тыс. человек) — основанный в 2005 году Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA). Основные решения, связанные с QIA, принимают правящий эмир и действующий премьер-министр. В начале 2022 года активы QIA оценивались в $445 млрд. Часто встречающаяся оценка состояния правящей династии — $335 млрд — возможно, связана с размерами активов суверенного фонда в какой-то момент времени.

Государство Кувейт

Глава государства — эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер аль-Мубарак ас-Сабах (с 29 сентября 2020 года).

Официальные данные о его доходах и размере состояния отсутствуют.

Последние данные о доходах монарха относятся к 2006 году, когда страной правил его единокровный брат Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах (скончавшийся в 2020 году). Тогда ежегодное вознаграждение эмира была установлено в размере 50 млн кувейтских динаров (примерно $171–173 млн). В 2010 году журнал Forbes оценивал его состояние в $350 млн. Сайт Celebrity Net Worth давал оценку в $600 млн.

Некоторые источники сообщают, что в 1991 году состояние всей правящей фамилии составляло $90 млрд, а в наши дни может достигать $360 млрд, но эти цифры не вызывают особого доверия.

Малайзия

Верховный правитель (Янг ди-Пертуан Агонг, король) — султан штата Паханг Абдулла II (с 31 января 2019 года).

Янг ди-Пертуан Агонг получает вознаграждение согласно цивильному листу в размере свыше 1,05 млн ринггит (около $230 тыс.) в год. Обоснованных оценок его состояния не существует.

Короля Малайзии выбирают из своей среды наследственные правители (султаны) девяти штатов Западной (Полуостровной) Малайзии. Самым богатым из девяти султанов, предположительно, является султан штата Джохор Ибрагим Исмаил. В 2016 году Британская радиовещательная корпорация (BBC) сообщала, что состояние султана превышает $1 млрд. В 2019 году агентство Bloomberg сообщало о том, что султану Джохора принадлежит земельный участок в Сингапуре площадью 210 875 кв. м. На этой территории находятся руины дворца, построенного предками султана в XIX веке. Стоимость земельного участка оценивается в $3,5 млрд.

Королевство Марокко

Глава государства — король Мухаммед VI бен аль-Хасан (с 23 июля 1999 года).

Согласно конституции Марокко, король получает вознаграждение согласно цивильному листу. В 2004 году издающийся в Марокко на французском языке журнал Tel Quel опубликовал сведения о годовом вознаграждении короля (менее $45 тыс. в месяц) и ежегодных расходах королевского двора (около $250 млн).

В 2015 году король Мухаммед VI вошел в составленный журналом Forbes рейтинг «50 богатейших людей Африки» с состоянием, оцениваемым в $5,7 млрд. В настоящее время различные источники приводят разные оценки в диапазоне $2–8 млрд.

Источник состояния — унаследованный после смерти отца, короля Хасана II, пакет акций холдинговой компании Al Mada (ранее носила название Societe Nationale d'Investissement, SNI), владеющей целиком или частично крупнейшими компаниями страны — банком Attijariwafa; энергетической компанией Nareva, производителем стройматериалов Lafarge Ciments, сетью супермаркетов Marjane и другими. Al Mada также осуществляет инвестиции в других странах Африки.

Объединенные Арабские Эмираты

Глава государства — президент, эмир Абу-Даби Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян (с 14 мая 2022 года).

Он был избран президентом после смерти своего сводного брата, шейха Халифы бен Зайда Аль Нахайяна. Журналы Ceoworld Magazine и Insider в 2019 году оценивали состояние шейха Халифы в $15 млрд. Cайт Celebrity Net Worth давал оценку в $18 млрд. Издающаяся в Гонконге англоязычная газета South China Morning Post в связи с избранием президентом Мухаммеда бен Зайда Аль Нахайяна писала, что его личное состояние составляет около $30 млрд, а состояние его семьи — более $150 млрд.

В 2020 году газета Guardian сообщала, что шейх Халифа в 2015 году владел примерно 170 объектами недвижимости в Лондоне общей стоимостью около £5,5 млрд (около $7 млрд), приносящей ежегодный доход в размере около £160 млн ($207 млн).

Эмир Абу-Даби возглавляет совет директоров суверенного фонда эмирата (Abu Dhabi Investment Authority, ADIA), активы которого агентство Bloomberg в октябре 2022 года оценивало в $829 млрд.

В рейтинги богатейших монархов планеты попадают и представители правящей династии эмирата Дубай. Эмир Дубая (с 4 января 2006 года), премьер-министр и вице-президент ОАЭ с 5 января 2006 года — шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. В 2010 году журнал Forbes оценивал его состояние в $4,5 млрд. В настоящее время сайт Celebrity Net Worth дает оценку в $14 млрд. Шейх Мухаммед и члены его семьи являются одними из крупнейших землевладельцев Великобритании. По данным газеты Guardian и организации Transparency International, им принадлежат более 40 тыс. га земли в Лондоне, Шотландии и Ньюмаркете (центре британского чистокровного коннозаводства). Шейху Мухаммеду принадлежат 99,67% инвестиционной холдинговой компании Dubai Holding. По итогам 2012 года компания объявила о чистой прибыли в размере 2,7 млрд дирхамов ОАЭ ($735 млн).

Султанат Оман

Глава государства — султан Хейсам бен Тарик Аль Саид (с 11 января 2020 года).

В 2010 году журнал Forbes оценивал состояние его предшественника и двоюродного брата, правившего страной без малого 50 лет, султана Кабуса Аль Саида в $700 млн. Согласно сайту Celebrity Net Worth, состояние султана Кабуса на момент его смерти составляло $900 млн.

Королевство Саудовская Аравия

Глава государства — король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд (с 23 января 2015 года).

Король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, глава самой богатой королевской семьи планеты

Фото: Saudi Press Agency / AP

Фото: Saudi Press Agency / AP Король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, глава самой богатой королевской семьи планеты

Фото: Saudi Press Agency / AP

Королевский дом саудитов насчитывает около 15 тыс. человек. Основная часть богатства принадлежит примерно 2 тыс. представителей правящей династии.

Судя по дипломатическим телеграммам посольства США, преданным гласности Wikileaks в 2011 году, членам королевской семьи в 1996 году выплачивалось ежемесячное вознаграждение — от эквивалента $800 самым дальним родственникам короля до эквивалента $200–270 тыс. в месяц одному из сыновей основателя Саудовской Аравии короля Абдул-Азиза. Внуки Абдул-Азиза получали $27 тыс. в месяц, правнуки — около $13 тыс., праправнуки — $8 тыс. Всего на эти цели из казны ежегодно выделялось около $2 млрд. Система существует и в настоящее время, но официальных данных о размере выплачиваемых вознаграждений нет.

Сайт Celebrity Net Worth оценивает состояние короля Сальмана в $20 млрд, а состояние наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда — в $5 млрд.

Согласно Bloomberg Billionaires Index, представитель правящей династии принц Аль Валид бен Талал, владеющий 95% акций инвестиционной компании Kingdom Holding Company (KHC), входит в число 100 богатейших жителей планеты. По ситуации на конец ноября 2022 года его состояние оценивалось в $15,5 млрд.

По разным оценкам, общий размер состояния всего правящего дома может составлять от $100 млрд до $1,4 трлн. Последняя цифра превышает даже размер активов, находящихся под управлением Суверенного фонда Саудовской Аравии (Public Investment Fund),— $620 млрд на конец первого квартала 2022 года.

Королевство Таиланд

Глава государства — король Маха Вачиралонгкорн, он же Рама X (с 13 октября 2016 года).

Состояние короля Таиланда Рамы X сторонние эксперты оценивают в десятки миллиардов долларов. Представители королевского двора утверждают, что это преувеличение

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters Состояние короля Таиланда Рамы X сторонние эксперты оценивают в десятки миллиардов долларов. Представители королевского двора утверждают, что это преувеличение

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

В большинстве рейтингов самых богатых монархов короли Таиланда традиционно занимают первое или одно из первых мест. Отец правящего короля, король Рама IX (Пумипон Адульядет), возглавлял такой рейтинг журнала Forbes в 2008 году с состоянием $35 млрд. В 2009–2011 годах его состояние оценивалось в $30 млрд. В 2012 году журнал Forbes оценивал расходы госбюджета Таиланда на содержание королевского двора в полмиллиарда долларов в год. По подсчетам журналистов тайского англоязычного сайта Prachatai, все бюджетные расходы, связанные с монархией, в 2022 году составляли 35,7 млрд тайских бат ($1 млрд). В 2020 году газета Financial Times сообщала, что состояние короля Вачиралонгкорна превышает $40 млрд. Газеты Nikkei Asia и Los Angeles Times называли еще более высокие цифры — $60 млрд и $70 млрд соответственно.

Япония

Глава государства — император Нарухито (с 1 мая 2019 года).

Все имущество императорского дома принадлежит государству. Из государственного бюджета выплачиваются средства на персональные расходы императору, императору на покое (бывшему императору Акихито, правившему с 1989 по 2019 год), их женам и детям. В 2022 финансовом году общая сумма составляла 324 млн японских иен ($2,47 млн). Остальным членам императорской фамилии выплачиваются средства, необходимые для поддержания стиля жизни, соответствующего их положению. В 2022 финансовом году — 260 млн иен ($1,98 млн). На содержание императорского дворца, официальные церемонии, приемы, поездки по стране и зарубежные визиты в 2022 финансовом году было выделено 6,72 млрд иен ($51,3 млн).

Cайт Celebrity Net Worth оценивает состояние императора на покое в $40 млн.

АФРИКА

Королевство Лесото

Глава государства — король Летсие III (в 1990–1995 годах и с 7 февраля 1996 года).

Cайт Coverghana оценивает состояние короля Летсие III в $1,5 млн, называя его при этом одним из богатейших монархов в мире. Другие источники приводят оценки в диапазоне $1–5 млн.

Королевство Эсватини (до 2018 года — королевство Свазиленд)

Глава государства — король Мсвати III (с 25 апреля 1986 года).

Согласно местной традиции в Эсватини, молодожены подносят подарки своему королю

Фото: Majority World / Neo Ntsoma / Universal Images Group / Getty Images

Фото: Majority World / Neo Ntsoma / Universal Images Group / Getty Images Согласно местной традиции в Эсватини, молодожены подносят подарки своему королю

Фото: Majority World / Neo Ntsoma / Universal Images Group / Getty Images

В государственном бюджете Эсватини на 2023 год на содержание монархии выделен 991 млн эмалангени ($58,3 млн), в том числе в личную казну короля и королевы-матери Нтфомби — 411 млн эмалангени ($24,2 млн).

В 2008 году журнал Forbes оценивал состояние короля Мсвати в $200 млн, в 2014 году — «как минимум в $50 млн». В доверительном управлении короля в интересах народа свази находится инвестиционная компания Tibiyo Taka Ngwane, владеющая пакетами акций национальных и зарубежных компаний. Cайт Celebrity Net Worth оценивает состояние короля Эсватини в $100 млн.

ОКЕАНИЯ

Королевство Тонга

Глава государства — король Тупоу VI (с 18 марта 2012 года).

Правитель Тонга Тупоу VI к своей коронации заказал в Лондоне коронационную робу стоимостью около $9 тыс. Недельные народные празднования по поводу его восхождения на престол обошлись около $90 тыс.

Фото: Edwina Pickles / Fairfax Media / Getty Images

Фото: Edwina Pickles / Fairfax Media / Getty Images Правитель Тонга Тупоу VI к своей коронации заказал в Лондоне коронационную робу стоимостью около $9 тыс. Недельные народные празднования по поводу его восхождения на престол обошлись около $90 тыс.

Фото: Edwina Pickles / Fairfax Media / Getty Images

В бюджете на 2023 год дворцовой канцелярии выделено 3,8 млн долларов Тонги ($1,61 млн). Сайт Celebrity Net Worth оценивает состояние короля Тупоу VI в $100 млн.

Алексей Алексеев