Предстоящий курортный сезон пройдет под знаком возрождения внутреннего туризма. Официальные власти на фоне ограничений зарубежных вояжей рассчитывают на рост туристических направлений в стране. Хорошей идеей для отпуска может оказаться путешествие «по рыбным местам». «Деньги» выяснили, во сколько в этом году обойдется удовольствие порыбачить на Волге, на Дальнем Востоке и на Русском Севере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Гальперин, Коммерсантъ Фото: Александр Гальперин, Коммерсантъ

Объем внутреннего туристического потока в этом году может превысить 65 млн человек, такой прогноз в марте сформулировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Если расчеты чиновников верны, показатель превысит аналогичное значение прошлого года на 3% и выйдет на рекордный уровень допандемийного 2019 года. Один из самых популярных видов отдыха внутри страны — активные поездки, в которых путешественники совмещают отдых с занятием любимым делом. Классический пример — рыбалка. По опросам ВЦИОМа, рыбалку в нашей стране относят к одним из самых популярных хобби: в качестве любимого увлечения ее называли 8% опрошенных. Показатель лишь немного уступает чтению книг и газет (12%), садоводству и спорту (по 9%).

Восточный улов

Дальний Восток — главный рыбопромысловый регион России, потому вызывает большой интерес и у рыбаков-любителей. Как отмечает портал «Большой улов», в первую очередь у рыбаков пользуются популярностью Охотское и Японское моря, акватория залива Петра Великого, а также притоки Колымы и Индигирки. Сюда съезжаются для ловли таких видов рыбы, как минтай, таймень, хариус и пр. Как и в других субъектах РФ, в каждом регионе Дальнего Востока есть свои ограничения на рыбалку в период нерестовой миграции рыб и по предельной массе улова, в среднем по стране — не более 5 кг на человека в сутки. Также запрещается ловля видов, занесенных в Красную книгу.

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На Дальнем Востоке для туристов предлагают уже готовые рыболовные туры, обещающие места с лучшим клевом, гарантирующие улов всем участникам похода. Как правило, рыбалка в таких турах — один из элементов, а программа включает и другие развлечения. Подобные туры рассчитаны на несколько дней. Разнообразные предложения можно найти, например, на портале «Клуб приключений».

К примеру, тур на быстроходном катере Yamaha по островам залива Петра Великого в Японском море с рыбалкой и ловлей кальмара группой в 5–10 человек рассчитан на 7 дней. Цена поездки на одного — от 73,5 тыс. руб., специальная подготовка не требуется. Участники за неделю проплывут на катере 230 км по маршруту город Артём—остров Русский—остров Шкота—остров Попова—остров Рейнеке—остров Рикорда—остров Аскольд—остров Путятин— Владивосток. Во время ежедневной рыбалки может быть поймана камбала, кальмар, тунец, скумбрия, сима, терпуг. Кроме того, можно присоединиться к капитану катера в ловле крабов, гребешков, мидий и устриц.

Есть вариант пешего тура на 120 км по Сахалину ценой от 51,1 тыс. руб. на человека. Поход рассчитан на 12 дней. Группа из 6–14 человек должна пройти весь Тонино-Анивский полуостров от юго-запада до северо-востока, навестив самые живописные места острова: маяки Анива и Тонин, мысы Великан и Евстафия, гору Крузенштерна, лагуну Буссе и Бирюзовые озера. Возможность порыбачить организаторы обещают почти на каждой стоянке, в том числе возможна охота на устриц и морских ежей.

Туристы, которые предпочитают более спокойный отдых с удочкой, могут выбрать на Дальнем Востоке одно из мест размещения, которые предоставляют услуги любительской рыбалки. Среди них — загородный отель «Медвежий ручей» в Долинском районе на восточном побережье Охотского моря острова Сахалин в 65 км от Южно-Сахалинска. Цена проживания в номере здесь начинается от 7 тыс. руб. в сутки, для зимних гостей обещана организация подледной рыбалки и охоты на краба.

Круиз по Волге

Одной из наиболее востребованных дестинаций для «рыбных туров» гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин называет реку Волгу по всему ее руслу. По данным опроса Tvil.ru, Волгу называли лучшим направлением для рыбалки 30% российских респондентов. Речь при этом шла о локациях в Тверской, Самарской, Саратовской, Астраханской, Волгоградской областях и Татарстане. Круглый год здесь запрещено добывать осетровых, белорыбицу, черноспинку и волжскую сельдь. Зато вне периода нерестовых запретов на Верхней Волге часто можно поймать окуня, судака, щуку, жереха, леща или пескаря. На Средней Волге к ним добавляются толстолобик и белый амур. Нижняя Волга — уникальный регион для многих ценителей ловли сома.

Рыболовный отдых в Центральной России чаще всего подразумевает самостоятельную поездку и размещение на одной из тематических баз отдыха. Например, на Верхней Волге есть отель «Колкуново» в Тверской области в 140 км от Москвы по Дмитровскому шоссе на берегу Волги и залива. Комплекс включает 27 коттеджей и 10 номеров в мини-отеле «Терем», ресторан с панорамными окнами и видом на залив, летний шатер на берегу для банкетов до 150 человек, караоке-бар и бильярд, бани с выходом на реку, прокат лошадей, спортивные площадки, а также возможность арендовать лодки, катера и снасти для рыбной ловли. Размещение в коттеджах обойдется от 4,5 тыс. руб. в сутки, в гостиничных номерах — от 3,2 тыс. руб. На противоположном берегу Волги в Сосновом бору расположен экоотель «Тирс», где номера стоят от 2,4 тыс. руб. в сутки, а домики — от 6 тыс. руб. Набор услуг и сопутствующая инфраструктура у средств размещения сопоставимы.

Один из самых популярных вариантов размещения на Нижней Волге у туристов на портале TripAdvisor — рыболовная база «Замок» в 45 км от Астрахани на левом берегу Волги между селами Хмелёвка и Самосделка Камызякского района. Дорога от аэропорта занимает около 40 минут, а от железнодорожного вокзала — около часа. На территории базы есть стоянка для автомобилей и причал для лодок. Главное здание базы — трехэтажный коттедж, который включает каминный холл для приемов, комнату отдыха с караоке и бильярдом, сауну, хаммам, плавательный бассейн длиной 10 м с подогревом и очисткой воды. К главному зданию примыкает оборудованный конференц-зал на 150 человек. Есть несколько вариантов номеров, а также два отдельных домика на шесть и десять человек. Номер люкс на четыре ночи с размещением в конце апреля доступен за 26,8 тыс. руб., отдельный «Дом рыбака» на шесть человек на эти даты на три ночи стоит от 37,8 тыс. руб.

Курс на север

Традиционно популярны среди рыбаков поездки в северные регионы страны — например, в Архангельскую и Мурманскую области. До пандемии и политического кризиса их, по свидетельству господина Ромашкина, чаще всего выбирали решившие порыбачить в России интуристы. Одно из главных мест туристического притяжения на Русском Севере в последние годы — Териберка. Поездку в поселок легко можно совместить с несложным рыболовным туром. Местная компания Nordfishing предлагает аренду судна на десятичасовую рыбалку за 45 тыс. руб. (разместиться здесь могут сразу десять человек). Дополнительно у компании за 2 тыс. руб. можно взять в аренду спиннинг. Лишний час рыбалки будет стоит 6,5 тыс. руб., услуги дайвера — 7 тыс. руб. В качестве мест для лова с выходом из Териберки предлагаются губа Долгая, мыс Териберский, губа Опасово и остров Кильдин. Добраться до локаций можно за 40 минут — 3 часа. Традиционно в Баренцевом море рыбаки ловят треску, морскую сельдь, камбалу, зубатку, пикшу, сайду, морского окуня. Желанной добычей считается палтус, но встречается рыба достаточно редко.

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Тур с рыбалкой в Архангельской области «Штурмуя Белое море» есть у туристической компании Russia Discovery. Поездка рассчитана на три дня и стоит от 47 тыс. руб. на человека для группы минимум из двух человек. Тур включает поездку на моторной лодке к морю по Северной Двине с посещением старинных торговых и рыбных причалов Архангельского порта, Новодвинской крепости, музея интервенции на острове Мудьюг и старинных маяков Белого моря, а также музея под открытым небом «Малые Корелы». Каждый день у туристов будет возможность ловить корюшку, камбалу, треску, по вечерам посещать баню. В качестве более спокойного варианта может подойти рыболовно-туристический комплекс «Железные ворота» на острове Мудьюг примерно в 52 км от Архангельска. По данным портала «Мир турбаз», в местных водах водится навага, щука, лещ, корюх, камбала, сиг, язь, осенью и весной в сезон охоты также возможна охота на гусей или уток. Цена номера в небольшом домике на шесть человек без питания в марте—апреле — от 1 тыс. руб. в будние дни и 4,5 тыс. руб. в выходные за ночь.

Альтернатива — культурно-ландшафтный парк «Голубино» в Пинежском районе Архангельской области (188-й километр автодороги Архангельск—Пинега—Мезень) в непосредственной близости от Голубинского карстового массива и Пинежского государственного заповедника на самом берегу реки Пинеги. Парк включает туристический комплекс, на территории которого расположены гостиница «Лесной отель» категории «три звезды», «Семейная гостиница» категории «четыре звезды», коттеджи, ресторан, конференц-зал, банный комплекс и пр. Для рыбалки доступны аренда снастей, плавсредств, туристической мебели, а также организация выезда «под ключ». Так, рыбалка на четыре часа с инструктором обойдется от 4 тыс. руб. на человека, на два дня с ночевкой — от 8 тыс. руб. Стоимость стандартного номера — 5,2 тыс. руб. в будние дни и 6 тыс. руб. в выходные за ночь, двухэтажного коттеджа — 8 тыс. руб. и 10 тыс. руб. за ночь соответственно.

Много традиционно популярных рыбацких мест, добраться до которых удобно на машине из Санкт-Петербурга, можно найти в Карелии. Популярным у рыбаков считается город Лахденпохья, расположенный на берегу Ладожского озера. Сюда отправляются, рассчитывая поймать щуку, окуня, плотву, леща, карася и прочую озерную рыбу. Арендовать Houseboat (плавучий дом) на берегу сейчас можно за 12 тыс. руб. в сутки в будние и за 17 тыс. руб. в выходные дни. Разместиться сможет группа до девяти человек.

Александра Мерцалова