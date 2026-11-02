Трамп допустил заключение сделки с Ираном

По информации источника Reuters, катарские посредники отправились в Тегеран 2 ноября для обсуждения возможной сделки Ирана и США. Они встретятся с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Темой переговоров станет проект соглашения, который стороны обсуждали последние восемь дней.