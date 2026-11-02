Трамп допустил заключение сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет заключить мирную сделку с Соединенными Штатами. Он допустил, что мирное соглашение может быть достигнуто.
«Они хотят заключить сделку, и это может произойти»,— сказал Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома). Сроки и условия заключения возможной сделки он не раскрыл.
Власти Ирана, в свою очередь, подтвердили готовность открыть Ормузский пролив в течение двух дней. Среди требований Тегерана — отмена санкций США в отношении Ирана и разморозка иранских активов, сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, передает The New York Times.
По информации источника Reuters, катарские посредники отправились в Тегеран 2 ноября для обсуждения возможной сделки Ирана и США. Они встретятся с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Темой переговоров станет проект соглашения, который стороны обсуждали последние восемь дней.