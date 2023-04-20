Лучшие из лучших

В минувший месяц высокую прибыль принесли все финансовые инструменты, валютные и рублевые, защитные и рисковые. На месячном интервале такого не было ни разу за семь лет наблюдений «Денег» за различными инвестициями. Лучший результат по итогам месяца принесли вложения в золото, немного отстали инвестиции в акции российских компаний и паевые инвестиционные фонды, на них ориентированные. Высокую прибыль из-за ослабления рубля обеспечили валютные депозиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Золото

Второй месяц подряд лидерство в рейтинге лучших инвестиционных решений удерживает золото. Это второй случай за семь лет наблюдений «Денег», когда благородный металл удерживает верхнюю строчку рейтинга более месяца. Ранее это случалось в первом квартале 2022 года. По оценке «Денег», за месяц, завершившийся 11 апреля, инвестиции в золото принесли доход в размере 15,4%, что почти втрое лучше результата предшествующего месяца, и это третий по величине результат за последние семь лет. Предыдущий рекорд был установлен в марте минувшего года, когда на фоне обвала курса рубля вложения в золото принесли 24% прибыли.

Нынешний высокий результат обязан росту цены металла и валютной переоценке. По данным Investing.com, 5 апреля цена благородного металла на спот-рынке достигала $2032,2 за тройскую унцию — максимума с марта минувшего года. 11 апреля — закрепилась у отметки $2003,14 за унцию. Даже с учетом небольшой коррекции за месяц золото подорожало на 7,2%. Подъем произошел на фоне проблем, с которыми начала сталкиваться экономика США: банковский кризис, сжатие кредитного рынка, проблемы на рынке труда, замедление инфляции и другие симптомы типичной рецессии. «В этих условиях ФРС ожидаемо будет не наращивать, а снижать ставку, то есть снова накачивать рынок дешевым долларом, а для золота это и есть главный драйвер»,— поясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

В дальнейшем удорожание золота будет напрямую зависеть от состояния экономики США и, как следствие, от того, насколько сильно придется ослабить доллар, полагает господин Емельянов. В базовом сценарии он не исключает достижения уровня в $2200–2300 за унцию на горизонте полугода, после чего возможна коррекция вниз. Локальным инвесторам, на его взгляд, стоит учитывать и перспективы колебаний курса доллара на российском рынке, так как в случае ослабления американской валюты эффекты от роста долларовых цен на золото будут нивелированы.

Акции

Высокую прибыль принесли частным инвесторам вложения в акции российских компаний. Большую часть месяца, завершившегося 11 апреля, индекс Московской биржи рос и достиг отметки 2533,69 пункта, прибавив за месяц 10,6%. Это произошло благодаря высоким ценам на нефть, объявлению о выплате дивидендов рядом компаний, а также ослаблению рубля.

Лучшую динамику в минувшем месяце продемонстрировали акции Сбербанка, подорожавшие почти на 27%, до 218,6 руб. Столь высоко цена не поднималась с конца февраля 2022 года. Результату поспособствовали рекомендации наблюдательного совета банка выплатить рекордные дивиденды в размере 25 руб. как на обыкновенную, так и на привилегированную акцию. На тот момент это давало более 13% дивидендной доходности. Добавила оптимизма на торгах акциями госбанка, как считает аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских, позитивная отчетность банка за первый квартал, согласно которой банк заработал 350 млрд руб. против прибыли в 270,6 млрд руб. за весь прошлый год. «Продолжается рост доходов основного бизнеса банка: чистые процентные доходы в первом квартале выросли на 22,4%, до 517,1 млрд руб., чистые комиссионные доходы прибавили 14,4%, до 156 млрд руб.»,— отмечает он.

Двухзначную прибыль принесли вложения в акции «Аэрофлота», цена которых выросла за месяц более чем на 20%. Этому поспособствовала хорошая операционная статистика за февраль, которая превысила ожидания аналитиков. По данным компании, перевозка пассажиров на внутренних рейсах выросла на 12,1% г/г, до 2,3 млн, с лихвой компенсировав снижение международных рейсов на 10,9% г/г, до 0,6 млн человек. «"Аэрофлот" может и дальше показывать положительную динамику операционных результатов, что должно способствовать улучшению отношения к бумаге со стороны инвесторов. Однако компания не раскрывает отчетность по МСФО с первого квартала 2022 года, что создает для инвесторов определенные риски»,— отмечает старший аналитик инвестиционного банка «Синара» Матвей Тайц.

В аутсайдерах минувшего месяца оказались акции «Магнита», «Фосагро» и «Яндекса», прибавившие в цене менее 2%. Для такой слабой динамики у каждой компании были свои внутренние причины. Даниил Болотских обращает внимание на то, что «Яндекс» зарегистрирован в Голландии и из-за неясности с редомициляцией не может привлечь достаточное количество покупателей. В свою очередь, «Магнит», оперирующий на рынке FMCG (товары повседневного спроса), страдает из-за уменьшения реальных располагаемых доходов в России, которые в прошлом году сократились на 1%. Акции «Фосагро» с конца марта торгуются без учета рекордных дивидендов, что негативно сказалось на их цене, полагает господин Болотских.

ПИФы

Высокий доход, сопоставимый с результатами самостоятельных вложений в золото и российские акции, принесли инвестиции в паевые инвестиционные фонды, на них ориентированные. В целом за отчетный период, по данным Investfunds, только у одного из 184 крупных розничных фондов (открытые и биржевые ПИФы с активами свыше 100 млн руб.) снизилась стоимость пая. При этом свыше половины фондов обеспечили доход выше 5%, а у 56 лучших цена пая выросла более чем на 10%.

Лучший результат продемонстрировали фонды, ориентированные на вложения в акции высокотехнологичных компаний. По данным Investfunds, цена паев таких фондов выросла за месяц на 9–24%. Это происходило на фоне подъема котировок данного сектора на американском рынке. По итогам отчетного периода индекс NASDAQ Composite подрос на 8%. Инвесторы скупали акции высокотехнологичных компаний в расчете на скорое завершение цикла ужесточения монетарной политики США. «Фундаментально кейс представителей отрасли не поменялся, однако их оценка, основанная на дисконтировании будущих денежных потоков, достигла определенного дна»,— отмечает портфельный управляющий УК «Первая» София Кирсанова.

Двухзначную доходность принесли пайщикам вложения в золото, а также большая часть фондов российских акций. Доход 5–9% обеспечили инвестиции в фонды валютных облигаций, активами которых выступают евробонды, замещающие и юаневые облигации. В то же время фонды рублевых гособлигаций в основной массе принесли пайщикам прибыль менее 1%, исключением стали несколько фондов корпоративных облигаций, паи которых прибавили в цене до 2,5%.

Управляющие ждут дальнейшего роста на российском фондовом рынке, а вместе с ним и паев фондов, на него ориентированных. Этому, как считает София Кирсанова, будет способствовать приток новых денег после выплаты дивидендов и приход новых инвесторов, которые не успели поучаствовать в росте первого квартала, но которые хотели бы в нем поучаствовать. «Сильную поддержку росту индекса окажет ослабление курса рубля, поскольку более половины индекса — это сырьевые компании, которые являются основными бенефициарами слабого рубля»,— считает госпожа Кирсанова.

Депозиты

Хорошую прибыль принесли инвесторам валютные вклады. Депозит в долларах обеспечил своему держателю почти 8% прибыли, что в три раза лучше результата предыдущего месяца. Вложения в евро подорожали в рублях почти на 11%, улучшив результат предыдущего месяца в четыре раза. Рублевый депозит принес своему держателю только 0,65%.

Ставки по валютным вкладам уже не первый месяц отличаются от нулевых, но редко превышают 2%, поэтому основной вклад в прирост обеспечило ослабление рубля по отношению к доллару США и к евро. За минувший месяц курс американской валюты на Московской бирже вырос почти на 5,9 руб., до 81,96 руб./$, евро подорожал почти на 8,6 руб., до 89,6 руб./€. В итоге курсы достигли максимальных уровней с апреля прошлого года.

Ослабление национальной валюты происходит на фоне восстановления импорта и снижения экспорта, что связано с потолком цен на российскую нефть и падением нефтяных котировок на мировом рынке в марте. Как считает главный экономист банка «Зенит» Марина Никишова, экспорт товаров в первом квартале 2023 года оценивается в $100,8 млрд, что на 35% меньше экспорта аналогичного периода 2022 года ($154,5 млрд) и на 28% меньше, чем в четвертом квартале прошлого года ($140,6 млрд). При этом импорт находится практически на уровне 2022 года: $71,8 млрд по итогам первого квартала против $71,5 млрд в тот же период минувшего года.

Кроме того, продолжающийся отток капитала из России и дисбаланс спроса и предложения валюты оказывают давление на национальную валюту. «Судя по динамике курса рубля, оборотам торгов и рынку свопов, дисбаланс спроса и предложения валюты в системе остается значительным, что может быть связано с недостаточной активностью экспортеров по обязательной продаже валютой выручки»,— отмечает госпожа Никишова.

В сложившихся условиях рубль может продолжить терять свои позиции против иностранных валют. На это, помимо всего вышеописанного, будут влиять повышенные государственные расходы и восстановление потребительского спроса со стороны населения в канун майских праздников и сезон отпусков. «Техническое сопротивление находится на уровне 85 руб./$, пробой которого может запустить процесс ослабления в диапазон 90–95 руб./$»,— считает Марина Никишова. На краткосрочном горизонте она не ждет закрепления курса выше уровня 85 руб./$. Важное значение для курса рубля будет иметь ситуация на нефтяном рынке, влияние на который оказывают решения стран—членов ОПЕК+ сократить добычу на 1,65 млн баррелей в сутки, а также сообщения о повышении цен продажи нефти Саудовской Аравией в Европу и в Азию. В случае дальнейшего повышения нефтяных котировок рубль будет получать поддержку в виде увеличения притока экспортной выручки со стороны нефтяных компаний.

Василий Синяев