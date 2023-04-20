Биткойн-бум

Курс самой популярной цифровой валюты — биткойна — впервые за десять месяцев поднялся выше $30 тыс. С начала года его капитализация выросла на 80%, до $590 млрд. Восстановление происходит на фоне проблем у банков США и Европы, а также ожиданий инвесторов скорого завершения цикла подъема базовой ставки ФРС. Другие цифровые валюты заметно отстают в росте, поскольку в кризисных условиях именно биткойн инвесторы рассматривают как альтернативный защитный актив. Эксперты не исключают роста биткойна в ближайшие месяцы до $37–40 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В весенние месяцы криптовалюты отыграли часть потерь 2022 года. 11 апреля курс биткойна впервые за десять месяцев поднялся выше $30 тыс., достигнув отметки 30,55 тыс.— максимального значения с 9 июня 2022 года. С начала года самая популярная цифровая валюта подорожала более чем на 80%, причем только за последний месяц рост составил около 50%. Капитализация биткойна выросла на $270 млрд, до $590 млрд, что более чем вдвое ниже пиковых значений осени 2021 года.

Растут и другие цифровые валюты, но менее значительно, чем биткойн. Вторая по капитализации виртуальная валюта — эфир ($240 млрд) — в этом году прибавила в цене 62%, до $1,9 тыс. (максимум с августа минувшего года). Котировки менее ликвидных валют Binance Coin, Ripple, Cardano выросли на 31–64% и вернулись к уровням четвертого квартала 2022 года. Суммарная капитализация всех цифровых валют выросла на $435 млрд, до $1,23 трлн, десятимесячного максимума.

Подальше от вкладов

В конце 2022 года опрошенные «Деньгами» аналитики и управляющие не исключали восстановления биткойна и роста его цены выше $30 тыс., правда, только во втором полугодии 2023 года. Основатель MarsDAO Александр Политайко полагает, что криптовалюта почти весь прошлый год была под давлением и для начала роста требовался лишь повод или достаточное время. Исполнению прогнозов способствовал банковский кризис в США, стартовавший с банков, обслуживавших рынок цифровых валют. 8 марта компания Silvergate Capital сообщила о закрытии своего криптовалютного банка Silvergate. Спустя два дня из-за оттока вкладчиков о банкротстве объявил Silicon Valley Bank (SVB) — крупнейший банк, ориентированный на кредитование стартапов в Калифорнии и 16-й по величине активов в США. В этом банке хранились активы стейблкойна USDC. Затем закрылся Signature Bank, который предоставлял систему платежей Signet, позволяющую совершать обмен фиатных валют на криптовалюты и обратно. «Участники рынка полагают, что это были лишь первые ласточки более глубинного кризиса, постепенно охватывающего банковскую отрасль США в результате программы экономических стимулов, которую власти США развернули для борьбы с возможным замедлением экономического роста на фоне пандемии коронавируса»,— считает сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов.

Вторые в мире по майнингу Подъем биткойна повысил интерес к майнингу в мире. По данным «Денег», основанным на оценках BitRiver, по итогам первого квартала Россия вышла на второе место в мире по объемам мощностей, задействованных в майнинге,— 1 ГВт. Лидером остаются США с 3–4 ГВт майнинговых мощностей. По оценкам Александра Политайко, годовая доходность майнеров находится в районе 7–15%, что является хорошим показателем для любой крупной майнинговой компании. «Таким образом, можно сказать, что в текущих условиях курс монеты дошел до рентабельных, справедливых значений»,— отмечает господин Политайко. Интерес к майнингу растет в России, несмотря на то что так называемый закон о майнинге так и не был принят в конце минувшего года. В настоящее время он находится на рассмотрении Госдумы в первом чтении. «В России до сих пор не создана информационная инфраструктура, благодаря которой возможно было бы открывать криптобиржи / криптообменники, заниматься майнингом. Но стоит отметить, что власть не против такого бизнеса. Это мы видим в законопроектах, которые хоть и с ограничениями, но разрешают его вести»,— полагает управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин.

Проблемы у американских банков спровоцировали резкий отток клиентских средств. В итоге произошел всплеск спроса на альтернативные способы сбережения: фонды денежного рынка, золото, американские казначейские облигации. Александр Политайко обращает внимание, что многие люди, разочаровавшиеся в централизованных финансовых решениях, обратили внимание на криптовалюту, которая дает полный контроль над активами своему владельцу. «После банковского кризиса 2008–2009 годов проблема отсутствия контроля над своими активами встала остро, люди были не согласны с тем, что их депозитами латают дыры, возникшие из-за неэффективной политики регуляторов»,— считает господин Политайко.

Поближе к инфляции

Для роста биткойна были и фундаментальные причины. В частности, улучшение макроэкономических показателей США. В первую очередь инвесторы обращали внимание на замедление инфляции, которое продолжается с середины лета. По данным Министерства труда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в марте выросли на 5% в годовом выражении, что на 1 процентный пункт (п. п.) ниже показателя февраля и на 4,1 п. п. ниже многолетнего максимума, установленного летом минувшего года. Таким образом, инфляция замедлилась до двухлетнего минимума, оказавшись ниже прогнозов аналитиков в 5,1%.

Важное значение для рынка имели и данные по безработице в США. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 8 апреля, увеличилось на 11 тыс., до 239 тыс. (аналитики ждали роста лишь до 232 тыс.). Безработица вместе с инфляцией — ключевые показатели, за которыми следит ФРС США. Их улучшение укрепило ожидания аналитиков в грядущем снижении темпов роста ставки ФРС. К концу первой декады апреля участники рынка оценивали в 69% вероятность того, что ФРС на майском заседании поднимет процентные ставки на 25 базисных пунктов, до 5–5,25%, и это будет последнее повышение в этом цикле. К тому же в стоимость фьючерсов заложено одно снижение во втором полугодии текущего года. «Чем медленнее растет ключевая ставка, тем выше интерес инвесторов к более рисковым активам, таким как акции или криптовалюты. И наоборот: чем выше ключевая ставка, тем сильнее приток капитала в низкорисковые активы, такие как казначейские бумаги»,— отмечает Роман Некрасов.

Эфиром не вышли

Рост биткойна тянет за собой весь остальной крипторынок. Обычно из-за меньшей ликвидности остальные валюты растут сильнее, но не на этот раз. «Одиночный рост BTC может быть связан с тем, что монета является флагманом рынка цифровых активов, на который в первую очередь обращают внимание инвесторы. Они используют биткойн в качестве инструмента для защиты от инфляции, хеджа или каких-либо других своих целей»,— считает Александр Политайко.

На динамику других цифровых валют могли влиять внутренние новости. Например, на курс эфира давили ожидания относительно активации обновления Shapella, которое ведет к разблокировке монет ETH на смарт-контракте, запущенном в декабре 2020 года. Последние два с половиной года все, кто отправлял на этот контракт монеты, не могли их забрать обратно, то есть монеты пребывали в замороженном виде — это нужно было для стабильного перехода и стабильной работы сети. После обновления должны быть разблокированы монеты на сумму более $30 млрд. «С одной стороны, произошедшее может привлечь больше инвесторов в Ethereum из числа тех, кто раньше не был готов вкладываться в стейкинг из-за невозможности забрать свои монеты обратно. С другой стороны, разблокировка монет может привести к тому, что те инвесторы, которые два с половиной года ждали разблокировки, решат в ближайшее время вывести монеты со смарт-контракта и продать их»,— полагает Роман Некрасов.

Обновление блокчейна Ethereum состоялось 13 апреля и, несмотря на опасения участников рынка, не вызвало массовых продаж цифровой валюты. Эфир подорожал в тот день на 8% и впервые с августа поднялся выше $2 тыс., в то же время курс биткойна поднялся лишь на 1,2%, до $30,3 тыс. «В долгосрочной перспективе обновление сделает ETH сильнее. Не исключаю выход Ethereum в рост уже в ближайшие две-три недели. Позитивная динамика монеты может утянуть за собой рынок альткойнов»,— прогнозирует Александр Политайко.

Прогноз

В сложившихся условиях рост курса биткойна может продолжиться. СЕО Cryptorg Андрей Подолян считает, что важным для этой валюты, да и всего рынка цифровых валют, будет закрепление биткойна на уровне $30–32 тыс. «При удержании курса в этом диапазоне начнут "выстреливать" альткойны, которые пока не особо поддерживают рост главной монеты»,— считает он. Преодоление этого уровня, как считает Александр Политайко, откроет возможности для нового витка роста BTC, который, предположительно, сможет подрасти до $37–40 тыс. «Но это будет уже ближе к лету»,— считает господин Политайко.

Ближайшее событие, за которым внимательно будет следить весь крипторынок,— заседание ФРС США 3 мая. По его итогам американский регулятор может дать больше сигналов относительно дальнейшей денежно-кредитной политики, и в случае, если ожидания рынка относительно завершения цикла ее ужесточения не оправдаются, цифровые валюты могут потерять в цене. «Стоит следить и за регуляторным ландшафтом,— считает Роман Некрасов.— Любое ужесточение в США в отношении стейблкойнов способно оказать негативное влияние на курс биткойна».

Долгосрочным фактором роста для курса биткойна будет приближение халвинга — снижения награды майнерам за добытый блок в два раза. Это событие ожидается только весной 2024 года, но традиционно его эффект начинает проявляться еще до того, как оно произойдет. «Все предыдущие халвинги приводили к "бычьему" циклу и сильному росту биткойна в течение 12–18 месяцев вокруг события. Если провести параллель с предыдущими халвингами, то к концу 2024 года мы можем оказаться свидетелями нового исторического максимума, когда биткойн преодолеет отметку в $100 тыс.»,— считает Роман Некрасов.

Татьяна Палаева