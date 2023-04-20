Вклады на короткие дистанции

Банковский кризис в США спровоцировал сильнейшее за последние три года бегство вкладчиков в фонды денежного рынка. По итогам минувшего месяца международные инвесторы вложили в такие фонды $320 млрд. Высок спрос на американские казначейские облигации, золото, акции пострадавших от банковского кризиса компаний США и Европы. В исключительном положении фонды акций Китая и России, торговое партнерство которых играет на руку экономике обеих стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Henry Nicholls / Reuters Фото: Henry Nicholls / Reuters

В минувшем месяце международные инвесторы активно наращивали вложения в защитные активы. По оценке «Денег», основанной на отчетах Bank of America (BofA), в свою очередь учитывающих данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за четыре недели, завершившиеся 5 апреля, чистый приток клиентских средств в фонды денежного рынка составил почти $320 млрд. Это более чем втрое больше привлечений месяцем ранее и максимальный результат с апреля 2020 года. Три года назад на фоне локдаунов и закрытия границ из-за пандемии коронавируса за март глобальные инвесторы вложили в фонды денежного рынка свыше $600 млрд.

Нынешний уход инвесторов в такие фонды был спровоцирован банкротством американских Silvergate Bank, Signature Bank и Silicon Valley Bank, вслед за которыми с проблемами столкнулись и другие банки. В таких условиях участники рынка вспомнили о мировом кризисе 2008 года, спусковым крючком для которого стало банкротство Bear Stearns, а кульминацией кризиса — неожиданный крах Lehman Brothers. «Так называемый сегодняшний банковский кризис в США является следствием в том числе возросших процентных ставок и соответствующего снижения рыночной цены американских госбумаг с высокой дюрацией. Менеджмент в отдельных банках сильно недооценивал этот риск, что и привело к их банкротству, когда вкладчики начали активно забирать депозиты»,— полагает аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов.

В итоге кредитные риски и риски контрагентов стали ключевыми рисками с непредсказуемыми последствиями для мировой экономики, о чем глобальные портфельные менеджеры заявили в мартовском опросе BofA. Американские власти были вынуждены прибегнуть к словесным интервенциям и финансовым мерам поддержки. В частности, президент США Джо Байден пообещал принять «все необходимые меры» для разрешения банковского кризиса, а также дополнительно усилить банковское регулирование, которое, по его словам, было частично ослаблено во времена президентства Дональда Трампа. В свою очередь, ФРС запустила новую программу поддержки банков, в рамках которой только в первую неделю кризиса кредитные организации получили от регулятора свыше $300 млрд наличности.

Чтобы остановить развитие финансового кризиса в мире, американский финансовый регулятор объединился с регуляторами Канады, Великобритании, Японии, Швейцарии и с ЕЦБ для координации действий по расширению предоставления ликвидности за счет постоянной договоренности о своп-линиях в долларах США.

Однако эти шаги не смогли остановить масштабные оттоки средств из американских банков. Тихой гаванью для части выведенной ликвидности стали фонды денежного рынка. Такие фонды инвестируют в основном в краткосрочные государственные и высокорейтинговые корпоративные облигации со сроком обращения от нескольких недель до года. Цена таких бумаг слабо коррелирует с рыночной конъюнктурой и изменением процентных ставок. Вдобавок средства таких фондов могут размещаться на межбанковском рынке и использоваться в краткосрочных операциях репо, которые также слабо зависят от рыночной конъюнктуры. «Фонды денежного рынка не несут риска конкретного банка, поэтому их популярность выросла на фоне банковского кризиса»,— считает инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов.

Интерес вырос и к таким защитным активам, как казначейские облигации США (UST) и золото. За минувший месяц в фонды UST поступило почти $28 млрд — более чем вдвое выше показателя предыдущего месяца. В золотые фонды было инвестировано около $2 млрд, тогда как месяцем ранее был отток в размере около $1 млрд. По данным агентства Bloomberg, в отчетный период активы биржевых фондов (ETF), инвестирующих в золото, выросли более чем на 46 тонн и впервые с января превысили 2,9 тыс. тонн.

Кризис коснулся Европы

Поддержка мировой финансовой системе, оказанная ведущими центробанками во главе с ФРС США, была позитивно расценена профессиональными инвесторами, которые заметно сократили продажи на рынке акций. По данным EPFR, за месяц из данного класса активов было выведено менее $3 млрд, что в пять раз меньше, чем месяцем ранее. Весь отток пришелся на классические фонды, бегство из которых выросло в отчетный период до $21 млрд после почти $20 млрд месяцем ранее. В то же время клиенты более спекулятивных биржевых ETF увеличили покупки с $5 млрд до более чем $18 млрд.

Заметно сократились продажи фондов развитых стран. По оценкам «Денег», суммарный отток с рынков developed markets за отчетный период составил $6,8 млрд, что почти в четыре раза меньше оттока месяцем ранее. Как и в марте, оттоки в основном шли из американских фондов. В минувшем месяце из фондов этой категории инвесторы забрали $6,8 млрд, тогда как месяцем ранее было выведено более $27 млрд.

Впервые в этом году оттоки велись и из фондов Европы, которые за месяц потеряли $4,2 млрд, нивелировав приток с начала года. По мнению Михаила Беспалова, банкротство нескольких американских банков привело к волатильности акций в секторе в целом, в итоге проблемы распространились в том числе и на крупные банки Европы. Обвал капитализации, в частности, пережил Credit Suisse, и для предотвращения его краха при посредничестве Национального банка Швейцарии второй банк страны был продан первому — UBS — за $3,24 млрд. Финансовый регулятор предоставил гарантию ликвидности объединяющимся банкам в размере $108 млрд в дополнение к ранее объявленному кредиту на $54 млрд.

Развивающиеся рынки в стороне

Третий месяц подряд инвесторы охотно покупают фонды, ориентированные на вложения в акции компаний развивающихся стран, хотя и они претерпели заметные изменения. По оценкам «Денег», приток средств в фонды emerging markets за отчетный период составил $3,3 млрд. Это почти вдвое меньше результата месяцем ранее. Всего с начала года фонды данного типа привлекли почти $37 млрд.

Основным спросом у инвесторов пользовались фонды, ориентированные на Китай, чистый приток в которые за месяц составил почти $3 млрд. Месяцем ранее был символический отток в $10 млн. «На фоне вероятной рецессии западных экономик инвестиционный спрос смещается в сторону Азии, где ситуация выглядит более стабильной»,— отмечает Сергей Суверов.

Восстановлению популярности китайских акций способствует и смягчившаяся риторика китайских властей. Об этом, по мнению старшего аналитика мультисемейного офиса ITS WM Георгия Окромчедлишвили, говорят явные «примирительные» шаги вроде обещанного IPO отдельных направлений бизнеса компании Alibaba. «Напуганные инвесторы возвращаются на китайский рынок»,— отмечает господин Окромчедлишвили.

В фондах других стран БРИК ситуация была менее однозначной. За месяц из фондов Бразилии было выведено свыше $100 млн, что в полтора раза меньше притока месяцем ранее. Привлечения в фонды Индии сократились более чем вдвое, до $22 млн. Уверенный приток инвестиций продолжается только в российские фонды акций, но не глобальные, которые из-за санкций и ответных мер ЦБ России заморожены, а управляемые отечественными УК. По оценкам «Денег», основанным на данных Investfunds и НАУФОР, за месяц частные инвесторы вложили в розничные паевые инвестиционные фонды (ОПИФы и БПИФы) российских акций свыше 1 млрд руб., или $13,4 млн по текущему курсу. Это более чем втрое больше притока месяцем ранее.

Приток в российские фонды акций происходит на фоне уверенного подъема индекса Московской биржи. В начале апреля рублевый индекс впервые за год поднялся выше 2500 пунктов, прибавив с начала года более 18%, только с начала весны рост составил 14%. Одним из ключевых драйверов роста стал дивидендный сезон, когда ряд эмитентов объявили о выплатах, превышающих ожидания аналитиков. «Самый яркий пример за последнее время — это, конечно, Сбербанк. Помимо очевидного позитива для инвестиционного кейса акций самого банка рекомендации выплатить неожиданно высокие дивиденды с его стороны улучшают общее настроение на рынке и возвращают доверие инвесторов»,— отмечает директор по стратегическому развитию УК «Альфа-Капитал» Вадим Логинов. Рост курсов иностранных валют в России инвесторы рассматривают как благоприятный фактор для компаний-экспортеров, которые занимают доминирующую долю на рынке.

Прогноз

Хотя финансовым властям США и Европы удалось купировать банковский кризис, остаются риски его возобновления. Директор аналитического департамента Movchan’s Group, CFA Еуджениу Кирэу обращает внимание на то, что объемы займов со стороны американских банков по программам Discount Window и BTFP все еще очень высоки, что указывает на потребность банков в замещении изымаемых депозитов. «Пока краткосрочные ставки остаются высокими, а трансакционные издержки — низкими, для клиентов банков нет экономического смысла не переводить средства с депозитов в фонды денежного рынка. Это значит, что причины оттока средств не исчезли, и этот процесс продолжит оказывать дестабилизирующее влияние на банковскую систему»,— полагает он.

Перспективы инвестиций в акции пока неоднозначны. По мнению Михаила Беспалова, вероятность позитивных для рынка акций событий, способных переключить внимание рынка на этот класс активов взамен фондов денежного рынка, доходность которых возросла на фоне повышения ставок, невелика. Вместе с тем продолжатся внутриклассовые ребалансировки. По мнению Еуджениу Кирэу, продолжится приток инвестиций в китайские активы за счет изъятий с других развивающихся рынков или приток капитала в США с других развитых рынков.

Иван Евишкин