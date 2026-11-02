Один человек погиб и восемь ранены при ударе ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР
Вооруженные силы Украины ударили по рейсовому автобусу «Луганск — Зимогорье» в Луганской народной республике. Об этом сообщил губернатор региона Леонид Пасечник в Telegram-канале.
Инцидент произошел на участке дороги Родаково — Желтое Славяносербского муниципального округа. Чем именно был нанесен удар по автобусу, не уточняется. По предварительным данным, один человек погиб, еще восемь пассажиров пострадали.
Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, отметил губернатор. На месте работают оперативные службы.