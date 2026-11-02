Трамп пообещал защитить Маска и союзников от демократов
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов защитить Илона Маска, если демократы начнут расследование против главы SpaceX и Tesla после промежуточных выборов, передает Axios.
Президент США также допустил возможность превентивного помилования сотрудников своего аппарата и других лиц из своего окружения в случае расследований со стороны демократов. Axios отмечает, что Трамп готовится к напряженным последним двум годам в Белом доме. Опросы накануне промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября демонстрируют значительный рост поддержки демократов.
Кроме того, Дональд Трамп заявил, что хотел бы баллотироваться на третий срок, но отметил, что в законе на этот счет «формулировки очень точные». При этом он добавил, что того времени, которое ему осталось у власти, «достаточно, чтобы многое сделать».