Трамп пообещал защитить Маска и союзников от демократов

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что хотел бы баллотироваться на третий срок, но отметил, что в законе на этот счет «формулировки очень точные». При этом он добавил, что того времени, которое ему осталось у власти, «достаточно, чтобы многое сделать».