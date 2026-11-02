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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Мир

Лавров прибыл в Минск для участия в конференции по евразийской безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Минск. Он примет участие в Международной конференции по евразийской безопасности. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.
Форум созвали по инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко. Мероприятие проходит четвертый год подряд. В конференции примут участие представители стран ОДКБ, СНГ, ШОС, а также члены академического и экспертного сообщества.
Сергей Лавров в выступлении на конференции представит оценку военно-политической ситуации на пространстве Евразии. «Особое внимание будет уделено путям реализации инициативы формирования архитектуры евразийской безопасности, а также вопросу разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке»,— сообщали ранее в МИД.
Сергей Лавров
МИД
Минск
Белоруссия