Лавров прибыл в Минск для участия в конференции по евразийской безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Минск. Он примет участие в Международной конференции по евразийской безопасности. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.
Форум созвали по инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко. Мероприятие проходит четвертый год подряд. В конференции примут участие представители стран ОДКБ, СНГ, ШОС, а также члены академического и экспертного сообщества.
Сергей Лавров в выступлении на конференции представит оценку военно-политической ситуации на пространстве Евразии. «Особое внимание будет уделено путям реализации инициативы формирования архитектуры евразийской безопасности, а также вопросу разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке»,— сообщали ранее в МИД.