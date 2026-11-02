Ролан Гусев назначен главным тренером «Ахмата»
Ролан Гусев назначен на пост главного тренера грозненского футбольного клуба «Ахмат». Об этом сообщила пресс-служба ФК. О вероятном назначении Ролана Гусева сообщали источники «Ъ».
На общекомандном собрании Ролан Гусев представил команде свой тренерский штаб. «Мы приветствуем Ролана Александровича и желаем ему удачи на посту главного тренера нашей команды»,— указано в сообщении «Ахмата».
Ролан Гусев начал тренерскую карьеру в 2019 году в академии ПФК ЦСКА. Затем он возглавлял юношеские сборные России U-15 и U-16, а с октября 2021 по июнь 2023 года руководил молодежной командой ЦСКА. Летом 2023 года вошел в тренерский штаб московского «Динамо». Всего под руководством Ролана Гусева «Динамо» провело 24 матча: 12 побед, пять ничьих и семь поражений.
Ранее главным тренером «Ахмата» был Станислав Черчесов. ФК объявил о его уходе 2 ноября. Как сообщила пресс-служба команды, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Он возглавил клуб в августе 2025 года, соглашение с ним было рассчитано на три сезона. В текущем сезоне Российской премьер-лиги «Ахмат» одержал пять побед, потерпел шесть поражений и пять раз сыграл вничью.