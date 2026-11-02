Ролан Гусев назначен главным тренером «Ахмата»

Ролан Гусев начал тренерскую карьеру в 2019 году в академии ПФК ЦСКА. Затем он возглавлял юношеские сборные России U-15 и U-16, а с октября 2021 по июнь 2023 года руководил молодежной командой ЦСКА. Летом 2023 года вошел в тренерский штаб московского «Динамо». Всего под руководством Ролана Гусева «Динамо» провело 24 матча: 12 побед, пять ничьих и семь поражений.