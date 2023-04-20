Машины, которых нам не хватает

Проблема нехватки новых машин остается главной на российском авторынке третий год подряд. В минувшем году расклад в автосалонах изменился кардинально. Отечественные марки оказались самыми востребованными, но спрос пока удовлетворить не в состоянии. Когда дефицит на авторынке может прекратиться, остановив рост цен, выясняли «Деньги».

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«Товарная засуха», когда новые машины поступают в салоны практически штучно, вот уже третий год продолжает оставаться серьезным испытанием для российского автомобильного рынка.

Причины дефицита

Такое, казалось бы, забытое еще со времен советской плановой экономики понятие, как дефицит, начало появляться в лексиконе автодилеров еще в начале 2020 года с разгулом эпидемии коронавируса. Тогда из-за карантинных ограничений по всему миру останавливались конвейеры мировых автогигантов и производителей комплектующих, одновременно с закрытием границ начали давать сбой глобальные логистические цепочки.

Но самый мощный удар по автоиндустрии нанес глобальный кризис полупроводников, когда в 2020–2022 годах спрос на изделия микроэлектроники, в том числе в автопроме, порой на 10–30% превышал предложение. В результате нехватки чипов каждый из таких крупнейших мировых автогигантов, как Ford, General Motors, Toyota, Volkswagen, Stellantis, могли недосчитаться выпуска 1–1,5 млн автомобилей в год. В одном только 2020 году мировой авторынок недосчитался 12 млн новых машин, сократившись с 80 млн авто в 2019-м до 68 млн в 2020 году.

Пережив вместе с другими странами последствия пандемии, сейчас российский авторынок страдает от дефицита уже в связи с санкционными ограничениями.

Санкционный шлагбаум

Автопроизводители из недружественных стран включили красный свет официальным поставкам новых авто в Россию весной прошлого года, после начала СВО. По подсчетам ассоциации «Российские автомобильные дилеры», если до начала санкций на российском авторынке официально присутствовали 60 автомобильных марок, то сейчас их число сократилось втрое, до двух десятков брендов, а то и меньше.

Из-за ухода автомобильных компаний недружественных стран и последующей острой нехватки машин в салонах российский авторынок прежде всего просел в количестве продаваемых машин: напомним, что, по данным АЕБ, по итогам 2022 года он упал на 59%, до 687 тыс. автомобилей.

Серьезно изменился авторынок и структурно. Теперь костяк продаж здесь составляют российские и китайские бренды.

По данным «Автостата», в феврале 2023 года 40% продаж новых легковых авто пришлось на три российские марки — Lada, УАЗ и ГАЗ.

В спину им дышат около десятка китайских брендов, на которые приходится 36% рынка. Доля же прежних лидеров сжимается: на корейские, японские, европейские машины в текущем году приходится только 10%, 6% и 6% соответственно.

Нынешний рейтинг сильно контрастирует с тем, что был раньше: например, в феврале 2022 года на российском авторынке лидировали европейские и корейские автомобильные марки с долей в 28% и 23% от всех продаж, японские марки занимали 18%. На российские же марки в начале прошлого года приходилось только 20% продаж, на китайские — и вовсе 9%.

Нужны бюджетные машины

Больнее всего нехватка машин ударила по бюджетному сегменту авторынка. После введения санкций потребитель остался без привычных массовых моделей. По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры», в начале текущего года наибольший дефицит среди популярных иномарок массового сегмента в РФ зафиксирован на Renault, далее в списке идут KIA, Hyundai, Volkswagen и Skoda. «Наиболее остро не хватает европейских, японских и американских моделей автомобилей, чьи производители покинули российский рынок»,— сетует Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. По его наблюдениям, ранее в России особенно востребованы были марки эконом- и премиум-класса и те авто, которые были произведены в самой стране, благодаря чему стоили еще дешевле. Среди них — Volkswagen Polo, Jetta, Tiguan, Nissan Qashqai, Toyota Camry, Renault Duster. По мнению эксперта, появился дефицит и в премиум-сегменте, так как россияне отдавали предпочтение в данной категории немецким производителям. Сейчас наблюдается дефицит последних моделей Mercedes-Benz, BMW, Audi, а также Toyota Land Cruiser.

Российские автомобили пока не могут полностью заменить ранее массово производимые в России иностранные популярные модели, считают эксперты. «В первую очередь ощущается нехватка легковых автомобилей В-класса в доступном ценовом сегменте около 1,5 млн руб.»,— считает Артем Киселев, директор по продажам продуктов автолизинга «ВТБ Лизинг». По его мнению, это та самая ниша, в которой еще недавно присутствовали популярные в том числе у таксопарков и операторов каршеринга Hyundai Solaris, KIA Rio, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Пока официально предложение в ней сформировано лишь за счет китайского седана Kaiyi Е5, выпуск которого был налажен недавно в Калининграде. Новая Lada Vesta, которая также может стать альтернативой утраченным моделям, пока выпускается в меньших объемах, чем существующий спрос, и лишь с менее востребованной механической коробкой передач. Версия с «автоматом» ожидается ближе к концу года.

Дефицит толкает цены

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Нехватка автомобилей является одним из ключевых факторов, активно толкающих на российском авторынке цены вверх. По данным «Автостата», средняя цена нового авто по итогам 2022 года подскочила до 2,4 млн руб. И это при том, что восемь лет назад, в 2014 году, новый автомобиль оценивался в среднем в 1 млн руб.

Из-за дефицита автомобилей новые машины в РФ сегодня стоят дороже, чем в Европе, Китае и других странах. «Накрутка на новые авто ушедших из России иностранных производителей составляет в среднем 30–40% от их реальных цен,— констатирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global.— Как пример, можно зайти на любой сайт, где предлагаются авто по параллельному импорту, и сравнить цены. Например, некоторые дилеры сейчас предлагают модель Volkswagen Polo за 2,25 млн руб., по сравнению с ценами прошлого года накрутка составляет порядка 30%. На официальном же сайте производителя в Германии www.volkswagen.de расценки Polo последней обновленной модели начинаются от €20,83 тыс. (по текущему биржевому курсу это 1,72 млн руб.), то есть существенно дешевле, чем у нас».

Дефицит позволяет накручивать цены не только на иностранные, но и на российские автомобили. «Сегодня размер наценки на рынке зависит от востребованности,— подчеркивает Марина Дембицкая, руководитель "Открытие Авто".— Например, за Niva Travel в начальной комплектации просят 1,15 млн руб. и больше при рекомендованной цене в 1 млн. Седан Lada Granta с официальным ценником чуть меньше 700 тыс. руб. в салонах "дорастает" до 800–950 тыс.».

На китайские авто уже появились скидки Дефицит автомобилей в России сейчас наблюдается в трех сегментах: седаны масс-сегмента, премиальный сегмент, легковой коммерческий транспорт. Динамика на текущий момент положительная за счет появления новых брендов, таких как Kaiyi, Voyah, Sollers. Основной вопрос сейчас в расширении модельного ряда и «ценовой вилки» — чем больше на рынке будет альтернатив, тем доступнее решение будет для потребителей. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперт по легковым автомобилям «Альфа-Лизинг» Денис Кокорышкин

Эксперт по легковым автомобилям «Альфа-Лизинг» Денис Кокорышкин

Запасы тех автомобилей, которые были произведены или официально поставлены на российский рынок, подходят к концу. Открытые источники сообщают о запасах на два-три месяца, при этом мы наблюдаем омниканальный подход к пополнению стоков путем ввоза авто по параллельному импорту. Но спрос сейчас превышает предложение — предложения на рынке в нужном объеме не наблюдается. Рынок сам регулирует ценообразование, это видно на примере корейских и японских производителей, где спрос превышает предложение и конкретная модель оказывается в дефиците, а потому предлагается по более высокой цене. Именно здесь и нужно наполнение рынка альтернативами, которые будут поддерживать баланс, удерживая бизнес от дополнительных «накруток». В каких-то случаях покупка доступна только в кредит или лизинг, в каких-то — достаточно оплатить автомобиль, но «с допами». При этом сроки ожидания могут варьироваться от двух недель до шести месяцев. Стоит ожидать, что в этом году дефицит авто на нашем рынке будет гораздо меньшим за счет расширения альтернативных предложений, оптимизации логистических и производственных цепочек. Уже сейчас ощутимые скидки можно наблюдать на китайские марки при покупке, например, автомобиля в лизинг. В этом случае скидки могут доходить до 20% и выше. Денис Кокорышкин, эксперт по легковым автомобилям «Альфа-Лизинг»

По словам Андрея Терлюкевича, генерального директора ГК «АвтоСпецЦентр», самая острая нехватка новых авто на рынке наблюдается в ценовой нише до 2 млн руб. Вышедшие на российский рынок китайцы осваивают прежде всего более маржинальные высокие ценовые сегменты. Специалисты «Автостата», которые проанализировали цены на китайские машины в текущем году, пришли к выводу, что цены топ-10 самых популярных моделей из КНР почти не опускаются ниже 2 млн руб. В этом рейтинге единственное исключение составил Haval Jolion: в самой доступной комплектации его цена начинается от 1 млн 899 тыс. руб. Минимальная же средневзвешенная цена среди самых ходовых китайских машин зафиксирована у Chery Tiggo 4 (2 млн 139 тыс. руб.). Далее идут Haval Jolion (2 млн 252 тыс. руб.), Omoda C5 (2 млн 567 тыс. руб.). Замыкают десятку Chery Tiggo 8 Pro Max и Exeed TXL, у которых средневзвешенный ценовой рубеж уже перешагнул планку в 4 млн руб.

Сроки адаптации

Как долго продлится нехватка новых авто? Игроки рынка надеются, что постепенно рынок будет адаптироваться к новым условиям, в Россию будут приходить новые поставщики из того же Китая, наладится внутреннее производство и уже скоро ручейки поставок превратятся в полноводные реки.

В частности, притоку новых машин уже сейчас способствуют поставки по параллельному импорту. По данным «Автостата», в прошлом году по такой схеме в страну завезли порядка 500 моделей от 85 брендов, и общая доля «параллельных автомобилей» сейчас может достигать 10% всего рынка новых машин. Хотя неофициальные поставки еще далеки от того, чтобы справиться с нехваткой автомобилей на рынке. Прежде всего потому, что по параллельным схемам пока ввозятся преимущественно дорогие машины. «Параллельный импорт не обеспечивает рынок новыми автомобилями в достаточном количестве,— признает Андрей Ольховский, генеральный директор ГК "Автодом".— Таким способом сейчас выгоднее всего ввозить кроссоверы или электромобили премиум-сегмента и класса люкс, у которых выше маржинальность».

Дефицит авто продолжится до конца года 2022 год для российского автомобильного бизнеса ознаменовался драматическим падением на 59%. Большинство производителей перестали поставлять автомобили, на российском рынке образовался дефицит автомобилей как в массовом сегменте, так и в премиум-классе. Дефицит автомобилей серьезно повлиял на ограничение выбора покупателей. До сих пор в России остаются востребованными такие марки, как Hyundai, KIA, Skoda, Toyota, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche — они достаточно удобны в обслуживании, хотя на рынке запчастей к этим машинам также ощущается нехватка оригинальных деталей. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор по развитию компании CarCraft Борис Беленький

Директор по развитию компании CarCraft Борис Беленький

К началу 2023 года склады официальных дилеров должны были опустеть. Однако все не так плохо. На фоне реального дефицита автомобилей от дистрибуторов европейских, японских, американских и корейских марок дилеры расширяют предложение официальных поставок от китайских автопроизводителей. Кроме того, на рынке есть те же корейские, японские, европейские модели, которые ввозятся в нашу страну по схеме параллельного импорта. Данная система эффективно работает и в премиальном сегменте. Легальный ввоз автомобилей в Россию по параллельному импорту стал возможен с мая прошлого года, а в 2023 году Минпромторг РФ увеличил список автомобильных брендов, доступных к ввозу по параллельному импорту. Нововведение 2023 года должно способствовать сокращению дефицита автомобилей массового сегмента на российском рынке. В основном эти автомобили приезжают к нам из Азии и стран ближнего зарубежья. В нынешних условиях ценообразование на автомобили зависит от следующих факторов: стоимость логистики, если они ввезены по параллельному импорту, и транзакционные издержки. А также фактор, который всегда влияет на стоимость автомобиля — инфляция и курс валют. Кроме того, конечную стоимость автомобиля увеличивает дефицит. При отсутствии возможности доставки автомобиля через ранее организованный канал автосалон увеличивает наценку на оставшиеся машины, так как существует необходимость перекрывать операционные издержки и создавать финансовую подушку. Для потребителя ситуация с дефицитом новых авто сегодня выглядит так: клиенту предлагается приобрести автомобиль с дополнительной наценкой или записаться в лист ожидания, которое варьируется от трех месяцев до полугода. При этом по факту прибытия заказанного автомобиля из-за инфляции стоимость зачастую увеличивается на 12–13%. Совет для тех, кто намерен приобрести дефицитную новую модель: мониторить официальные автосалоны, в том числе и в соседних городах, или воспользоваться агрегаторами по поиску нужного автомобиля;

сделав выбор, не затягивать с покупкой, поскольку цена любой модели повышается на 3–4% каждые 1,5–2 месяца;

чтобы минимизировать риски обмана, автомобиль стоит покупать только у проверенного продавца, даже если это касается подержанных автомобилей. На этот случай лучше воспользоваться кредитными средствами, где банки зачастую предлагают реестр добросовестных официальных дилеров. И хотя, по прогнозам АЕБ, продажи легковых авто в текущем году увеличатся на 12%, дефицит как минимум ушедших из России марок будет присутствовать до конца 2023 года. Борис Беленький, директор по развитию компании CarCraft:

Сдерживает развитие схем параллельного импорта и неблагоприятная геополитическая ситуация. «Параллельный импорт по-прежнему не может полностью нивелировать дефицит иномарок в России»,— полагает Денис Решетников, руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto. К тому же, по его словам, его процесс постоянно усложняется: многие дружественные страны, с территории которых завозились дефицитные авто, опасаясь вторичных санкций, ограничивают возможность параллельного импорта. Например, на сегодняшний день в портах Турции задерживаются несколько сотен авто для российского рынка, Казахстан отказался продавать автомобили юридическим лицам из РФ, ОАЭ усложнили процесс транзакций валюты из нашей страны. При этом автомобили, ввезенные в РФ по параллельному импорту, стоят дороже, чем когда-то модели прямых поставок, из-за расходов на логистику, а также снижения курса рубля. Например, KIA Soul сейчас обойдется покупателю примерно в 2,3 млн руб., хотя в Казахстане стартовая цена — от 1,57 млн руб.

Более надежным путем насыщения авторынка игроки называют официальные поставки, предпосылки к их увеличению в текущем году уже наблюдаются. Например, в ближайшие месяцы АвтоВАЗ планирует начать массовые продажи своей ходовой модели Vesta, осенью с конвейера должна сойти модель Largus.

Весной этого года на российском авторынке заметно активизировались китайские компании, особенно после исторического визита главы КНР Си Цзиньпина в Москву. Официально пришедшие в РФ автопроизводители объявляют о серьезном расширении модельного ряда — такие заявления, в частности, сделали Chery, FAW, Changan, GAC. Например, FAW официально объявила о старте поставок в апреле седана Bestune B70 и нового кроссовера Bestune Т55. Chery скоро начнет поставлять в Россию новый седан Arrizo и гибрид Chery Tiggo 8 Pro Max е+. Новый седан и кроссовер в середине года обещает поставлять бренд Omoda, минимум три новых кроссовера планирует привезти в Россию Changan.

Помимо новых моделей машин, на российский рынок к лету планируют выйти и новые китайские марки, такие как Jetour, Jaecco, Dayun. Растет активность китайцев и по части локализации производства в России. Так, на калининградском «Автоторе», помимо моделей китайского бренда Kaiyi, скоро начнется выпуск машин другой марки из КНР — BAIC (на конвейер предприятия уже встал пятиместный кроссовер BAIC Х35 и седан BAIC U5 plus). А столичный завод «Москвич» в дополнение к производимым здесь кроссоверам «Москвич 3» и «3е» скоро приступит к выпуску седана, который получит название «Москвич 6».

Помимо этого, в текущем году на бывшем заводе Nissan под Санкт-Петербургом АвтоВАЗ может приступить к выпуску автомобилей в сотрудничестве с FAW. Впрочем, пока эта информация официально китайской стороной не подтверждена. Как нет официального подтверждения данных о том, что бывший завод Volkswagen в Калуге, вероятно, отойдет компании Chery, которая начнет собирать здесь массовые модели для российского авторынка. «Пока сформировавшийся в 2020 году дефицит автомобилей в России сохраняется,— говорит Алексей Макаров, директор по развитию и корпоративному управлению автодилера "Нижегородец".— Однако по мере усиления поставок из Китая, а также с выходом новых глобальных брендов с желанием продавать в России (а не просто присутствовать), дефицит будет сокращаться и цены могут медленно ползти вниз. Во всяком случае, дилеры и покупатели хотели бы, чтобы так и случилось».

Георгий Алексеев