Полиция Польши объявила о начале спецоперации у границ России
Полиция Польши начала специальную операцию у границы с Калининградской областью из-за предупреждения об угрозе диверсий. Об этом заявил начальник полиции Марек Боронь, передает Polsat. Он отметил, что операция носит превентивный характер.
«На границу прибыли подкрепления полиции из нескольких воеводств. Это основано на информации, которую мы также получаем от внешних служб,— сказал господин Боронь.— Мы отвечаем за обеспечение безопасности проживающих там граждан, а также за инфраструктуру и любые ситуации, которые могут представлять угрозу для общества».
По словам начальника полиции, к границе перебросили подкрепления из полицейских штабов нескольких польских провинций. Другие подразделения проводят операции в Варминско-Мазурском и Подляском воеводствах. В них участвуют пограничная служба, польские спецслужбы и армия.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что из Польши и других стран Европы доносятся «достаточно оголтелые заявления» в адрес Калининградской области. Посольство России в Бельгии предупредило НАТО о риске конфликта при блокаде Калининграда. Диппредставительство в Ирландии пригрозило применением ядерного оружия.