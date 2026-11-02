Полиция Польши объявила о начале спецоперации у границ России

«На границу прибыли подкрепления полиции из нескольких воеводств. Это основано на информации, которую мы также получаем от внешних служб,— сказал господин Боронь.— Мы отвечаем за обеспечение безопасности проживающих там граждан, а также за инфраструктуру и любые ситуации, которые могут представлять угрозу для общества».